Вторник, 10.02.2026
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 9 февраля в разрезе СВО. Русские войска во всеоружии встретили контрнаступление ВСУ на северо-востоке Запорожской области. Пресс-бюро СВР сообщило о подготовке Запада к дестабилизации ситуации в Белоруссии. Редакция Readovka рассмотрела особенности прошедшего в Киеве съезда политрадикалов.



Долго ждали

ВСУ крупными силами перешли в контрнаступление на северный фланг группировки "Восток" ВС РФ, недавно ликвидировавшей оборонительную систему неприятеля по реке Гайчур. Подтвердились прежние предположения редакции Readovka о том, что Киев намеревается контратаковать именно из района пгт Покровское.

Противник, как и предполагалось, атаковал как из окрестностей Покровского, так и из районов к востоку и западу от него сводными силами ВСУ и НГУ, ядром которых служат штурмовые подразделения ВСУ (являющиеся отдельным родом войск) при поддержке некоторых механизированных соединений. Ударная группировка по своему составу повторяет то, что было собрано Киевом для попыток спасти гарнизон Мирнограда. Неприятель использует штурмовые части как таран и, не считаясь с потерями, пытается пробить фронт.

Но, как и на Покровском направлении, противник не смог с ходу прорвать фронт ВС РФ. ВСУ ценой громадных потерь сумели лишь вклиниться в нашу оборону. По всей видимости, перед украинской ударной группировкой стоит задача вынудить русскую армию отойти с западного берега Гайчура, а также покинуть междуречье Гайчура и Янчура, а, возможно, и Гуляйполе. Это позволило бы войскам незалежной восстановить положение, которое они занимали в середине осени 2025 года. Генеральная цель контрнаступления ВСУ – попытаться отстрочить коллапс обороны Орехова. Однако Киев, изначально не имея эффекта неожиданности, не сумел развить наступление, которое началось еще двое суток назад. Единственное, на что могло полагаться украинское командование, это на выключение терминалов спутниковой связи Starlink, находящихся в распоряжении ВС РФ. Однако расчет не оправдался, хаоса и сумятицы в боевых порядках русской армии нет.

Несмотря на неудачу, противник будет продолжать операцию, пока не исчерпает все ресурсы, сточив свои части о нашу оборону.

Шизофрения как "идеология"

В Киеве прошло большое собрание радикалов, связанных с армейской и политической структурами, возглавляемыми командиром 3-го АК ВСУ Билецким (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Собрание проходило в рамках семинара на тему: "Идеология, теория и стратегия праворадикального движения".

В сети появились фотографии с этого "мероприятия", которые создают атмосферу "желтых домов". И кроме как дуркой, эту "сходку" не назвать. Обращает на себя полотно с репродукцией картины Веласкеса "Христос на кресте", которое соседствует с символикой римских легионов и прочими атрибутами, среди которых есть и стилизованная рука с булавой в духе главных антагонистов героев трилогии "Властелин колец". Совместить центральную фигуру христианской религии с символом тех, кто учинял казнь на Голгофе, это, конечно, сильно, равно как и использовать атрибуты, ассоциируемые с орками Толкиена. Известно, что украинские так называемые "ультраправые" – это в первую очередь движение мизантропов, которые прикрываются чем угодно ради привлечения молодежи. Отсюда и такая странная композиция. Все впоследствии приводится к общему знаменателю уже внутри структур, связанных с Билецким.

Формальное наличие христианских символов – это лишь уловка. Движение Билецкого – это неоязычники разных сортов и сатанисты ("Международное движение сатанизма" признано в РФ экстремистским и запрещено). Наличие весомого процента последних внутри структур радикалов доказывается одним из эпизодов приема пленных из мариупольской "Азовстали". Весь мир облетели кадры телесного осмотра одного из боевиков "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), у которого на теле набита татуировка Бафомета, этот идол является одним из ключевых символов сатанистов. Упомянутый "азовец" с позывным "Химик" ныне активно занимается медийной деятельностью, попутно курируя лагеря подготовки пополнения для 3-й ОШБр и 3-го АК ВСУ в целом. То есть организацией подготовки новобранцев да и обработки молодежи в целом, идеологической не в последнюю очередь, занимается адепт сатанизма.

Стратегия непрямых действий – 2

Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что спецслужбы США, Британии, ФРГ и Польши готовят очередную попытку силовой смены власти в союзной РФ Белоруссии. Как уточнило ведомство, недружественные разведки аккумулируют протестный потенциал оппозиционно настроенных граждан страны как в ней, так и за ее пределами к президентским выборам 2030 года. В СВР также уточнили, что спецслужбы блока вероятного противника не берут в расчет то, что местное население стало куда более устойчивым к внешним импульсам по сравнению с 2020 годом, когда в Белоруссии проходили массовые акции, которые курировались с территории НАТО.

Стоит вспомнить недавнюю встречу Зеленского с самопровозглашенным "лидером белорусов" Светланой Тихановской в Литве. Редакция Readovka предположила, что интерес украинского лидера заключается далеко не в строительстве "воздушных замков", а в конкретных действиях по дестабилизации ситуации в сопредельной стране.

Вчера, 8 февраля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770671100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий одобрил Сенат
- Мажилис рассмотрит законопроект по газоснабжению и бережливому потреблению товарного газа
- Олжас Бектенов: Проект новой Конституции формирует среду доверия и долгосрочного партнерства государства и бизнеса
- В проект новой Конституции внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты
- Армия экономических боевых хомячков
- Аида Балаева провела совещание по развитию социальной сферы Восточно-Казахстанской области
- Кадровые перестановки
- Спор с Казахстаном по Карачаганаку снижает интерес Shell к инвестициям в страну
- О борьбе с организованной преступностью
