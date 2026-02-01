Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля

00:05 10.02.2026

Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 февраля в разрезе СВО. Русские войска во всеоружии встретили контрнаступление ВСУ на северо-востоке Запорожской области. Пресс-бюро СВР сообщило о подготовке Запада к дестабилизации ситуации в Белоруссии. Редакция Readovka рассмотрела особенности прошедшего в Киеве съезда политрадикалов.



