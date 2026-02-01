|Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
00:05 10.02.2026
Редакция Readovka собрала самые важные события 9 февраля в разрезе СВО. Русские войска во всеоружии встретили контрнаступление ВСУ на северо-востоке Запорожской области. Пресс-бюро СВР сообщило о подготовке Запада к дестабилизации ситуации в Белоруссии. Редакция Readovka рассмотрела особенности прошедшего в Киеве съезда политрадикалов.
Долго ждали
ВСУ крупными силами перешли в контрнаступление на северный фланг группировки "Восток" ВС РФ, недавно ликвидировавшей оборонительную систему неприятеля по реке Гайчур. Подтвердились прежние предположения редакции Readovka о том, что Киев намеревается контратаковать именно из района пгт Покровское.
Противник, как и предполагалось, атаковал как из окрестностей Покровского, так и из районов к востоку и западу от него сводными силами ВСУ и НГУ, ядром которых служат штурмовые подразделения ВСУ (являющиеся отдельным родом войск) при поддержке некоторых механизированных соединений. Ударная группировка по своему составу повторяет то, что было собрано Киевом для попыток спасти гарнизон Мирнограда. Неприятель использует штурмовые части как таран и, не считаясь с потерями, пытается пробить фронт.
Но, как и на Покровском направлении, противник не смог с ходу прорвать фронт ВС РФ. ВСУ ценой громадных потерь сумели лишь вклиниться в нашу оборону. По всей видимости, перед украинской ударной группировкой стоит задача вынудить русскую армию отойти с западного берега Гайчура, а также покинуть междуречье Гайчура и Янчура, а, возможно, и Гуляйполе. Это позволило бы войскам незалежной восстановить положение, которое они занимали в середине осени 2025 года. Генеральная цель контрнаступления ВСУ – попытаться отстрочить коллапс обороны Орехова. Однако Киев, изначально не имея эффекта неожиданности, не сумел развить наступление, которое началось еще двое суток назад. Единственное, на что могло полагаться украинское командование, это на выключение терминалов спутниковой связи Starlink, находящихся в распоряжении ВС РФ. Однако расчет не оправдался, хаоса и сумятицы в боевых порядках русской армии нет.
Несмотря на неудачу, противник будет продолжать операцию, пока не исчерпает все ресурсы, сточив свои части о нашу оборону.
Шизофрения как "идеология"
В Киеве прошло большое собрание радикалов, связанных с армейской и политической структурами, возглавляемыми командиром 3-го АК ВСУ Билецким (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Собрание проходило в рамках семинара на тему: "Идеология, теория и стратегия праворадикального движения".
В сети появились фотографии с этого "мероприятия", которые создают атмосферу "желтых домов". И кроме как дуркой, эту "сходку" не назвать. Обращает на себя полотно с репродукцией картины Веласкеса "Христос на кресте", которое соседствует с символикой римских легионов и прочими атрибутами, среди которых есть и стилизованная рука с булавой в духе главных антагонистов героев трилогии "Властелин колец". Совместить центральную фигуру христианской религии с символом тех, кто учинял казнь на Голгофе, это, конечно, сильно, равно как и использовать атрибуты, ассоциируемые с орками Толкиена. Известно, что украинские так называемые "ультраправые" – это в первую очередь движение мизантропов, которые прикрываются чем угодно ради привлечения молодежи. Отсюда и такая странная композиция. Все впоследствии приводится к общему знаменателю уже внутри структур, связанных с Билецким.
Формальное наличие христианских символов – это лишь уловка. Движение Билецкого – это неоязычники разных сортов и сатанисты ("Международное движение сатанизма" признано в РФ экстремистским и запрещено). Наличие весомого процента последних внутри структур радикалов доказывается одним из эпизодов приема пленных из мариупольской "Азовстали". Весь мир облетели кадры телесного осмотра одного из боевиков "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), у которого на теле набита татуировка Бафомета, этот идол является одним из ключевых символов сатанистов. Упомянутый "азовец" с позывным "Химик" ныне активно занимается медийной деятельностью, попутно курируя лагеря подготовки пополнения для 3-й ОШБр и 3-го АК ВСУ в целом. То есть организацией подготовки новобранцев да и обработки молодежи в целом, идеологической не в последнюю очередь, занимается адепт сатанизма.
Стратегия непрямых действий – 2
Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что спецслужбы США, Британии, ФРГ и Польши готовят очередную попытку силовой смены власти в союзной РФ Белоруссии. Как уточнило ведомство, недружественные разведки аккумулируют протестный потенциал оппозиционно настроенных граждан страны как в ней, так и за ее пределами к президентским выборам 2030 года. В СВР также уточнили, что спецслужбы блока вероятного противника не берут в расчет то, что местное население стало куда более устойчивым к внешним импульсам по сравнению с 2020 годом, когда в Белоруссии проходили массовые акции, которые курировались с территории НАТО.
Стоит вспомнить недавнюю встречу Зеленского с самопровозглашенным "лидером белорусов" Светланой Тихановской в Литве. Редакция Readovka предположила, что интерес украинского лидера заключается далеко не в строительстве "воздушных замков", а в конкретных действиях по дестабилизации ситуации в сопредельной стране.
