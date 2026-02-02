СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь

01:42 10.02.2026

Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь



Пресс-бюро СВР России, 9 Февраля



Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НПО западных стран, среди которых "демократизаторские" структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси. На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции.



Для реализации сценария "цветной революции" ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев. Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе с С. Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране. Западники планируют провести тщательную "инвентаризацию" белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс "обозленных на А. Лукашенко" с прицелом на президентские выборы 2030 года.



Однако на Западе упускают из виду одну важную деталь. Белорусское общество, преодолев срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 года, получило хорошую "прививку" от попыток раскачать ситуацию в стране. Перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека.