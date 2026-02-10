Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов

02:53 10.02.2026 Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана



10.02.2026 | Азиз АБДРАИМОВ



Евразийская интеграция



Геополитическая напряженность последних нескольких лет и связанный с этим рост неопределенности затронули практически все страны Евразии. Одним из определяющих моментов сложившейся ситуации стало непрекращающееся санкционное давление стран Запада на Россию, которое поставило перед многими государствами региона вопрос о необходимости поиска баланса между различными центрами экономического притяжения. На этом фоне двусторонние отношения между Москвой и Астаной сумели сохранить положительную динамику развития, подтверждением чего является рост взаимного товарооборота, увеличение объема инвестиций и реализация масштабных совместных проектов и инициатив.



Необходимо напомнить, что Россия и Казахстан являются традиционными партнерами, связанными между собой тесными экономическими связями, которые в последние годы демонстрируют значительный рост. Так, по данным официальных источников, взаимный торговый оборот между двумя странами только с 2020 по 2024 год увеличился примерно в полтора раза, достигнув более $28 млрд, что стало рекордным показателем и превысило уровень 2022 года более чем на $2 млрд. При этом уже есть стратегическая задача довести объем двусторонней торговли до $30 млрд, что является вполне достижимой целью.



Заинтересованность двух стран в расширении экономического сотрудничества проявляется в различных сферах, в первую очередь в постоянном росте двусторонних инвестиций. Так, российские вложения в экономику Казахстана уже составляют примерно $27 млрд, что стало важным фактором модернизации и расширения производства в этой стране. В свою очередь, Казахстан инвестировал в экономику России более $9 млрд, что говорит о заинтересованности казахстанского бизнеса в работе на российском рынке. При этом сотрудничество двух стран охватывает самые разные области. Например, на территории РК функционируют более 23 тыс. компаний с участием российского капитала, которые активно участвуют в развитии промышленности, энергетики, инфраструктурных проектов и высокотехнологичных отраслей в стране.



Наиболее ярко нынешний уровень двустороннего сотрудничества демонстрируют совместные инвестиционные проекты России и Казахстана, количество которых за последние годы увеличилось в несколько раз. Так, если в 2019 году предусматривалась реализация порядка нескольких десятков подобных инициатив, то к началу 2026 года их портфель вырос до 175 с общей стоимостью более $56 млрд. На сегодня реализовано 114 проектов, а остальные находятся на различных этапах реализации и подготовки от проектирования до запуска производства. При этом реализованные инициативы уже обеспечили создание более 45 тыс. рабочих мест, а новые позволят сформировать еще около 20 тыс.



Важным является то, что совместные проекты не сосредотачиваются на каком-то одном направлении, а охватывают самые различные сферы. В первую очередь речь идет о промышленности и энергетике. В частности, в машиностроении и автомобильной промышленности действуют проекты по выпуску компонентов грузовых автомобилей. В Карагандинской области, в городе Сарань реализуется проект компании "Татнефть" по строительству завода мощностью 3,5 млн шин в год. В Астане был запущен завод по производству сэндвич-панелей, в который российские инвесторы вложили более 700 млн рублей. В химической промышленности "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Сибур", "ЕвроХим" и другие компании из России участвуют в производстве полимеров и минеральных удобрений ("ЕвроХим" инвестировал в производство минеральных удобрений в Жамбылской области). Кроме того, Казахстан и Россия запланировали реализацию ряда крупных инициатив в области производства автозапчастей, строительной техники и лекарственных средств, что позволит значительно снизить зависимость обеих стран от импорта.



Одним из важных направлений российско-казахстанского сотрудничества продолжает оставаться энергетика. За последние годы был достигнут значительный прогресс в реализации проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций, включая строительство трех ТЭЦ и двух блоков Экибастузской ГРЭС-2. При содействии России реализуются программы газификации северных и восточных регионов Казахстана. Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в области атомной энергетики. Так, в 2025 году Астана и Москва приступили к строительству первой атомной электростанции на территории Казахстана с использованием российских технологий и оборудования. Реализация этого проекта вполне может стать основой для более глубокого технологического обмена, укрепив стратегическое взаимодействие государств и открыв дополнительные перспективы для энергетической безопасности и технологического развития всего Центрально-Азиатского региона.



Стратегически важной для России и Казахстана является реализация совместных проектов в сфере транспортной логистики. Страны не первый год совместно работают над улучшением транспортных коридоров на евразийском пространстве, в первую очередь "Север–Юг", занимаются модернизацией железнодорожных линий и повышением пропускной способности пограничных переходов. Совместно продвигается инициатива "Трансалтайский диалог", призванная стать площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией.



Помимо промышленности, энергетики и транспортной логистики между Москвой и Астаной продолжает расти сотрудничество в сельском хозяйстве (обсуждается создание совместных агрокластеров для глубокой переработки зерна и реализация агротехнологических стартапов), сфере цифровых технологий, здравоохранении и финансах. Причем все эти направления поддерживаются на самом высоком уровне, что продемонстрировала прошедшая в ноябре 2025 года встреча президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Тогда лидеры подтвердили договоренность поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях и уделять особое внимание развитию промышленности, энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, цифровизации и реализации новых инфраструктурных инициатив. Как итог – была принята Комплексная программа экономического сотрудничества на 2026–2030 годы, в которой немаловажное внимание уделено именно совместным проектам и инвестициям.



Вместе с тем нельзя говорить о том, что развитие отношений между Казахстаном и Россией проходит без проблем, в том числе в сфере совместных проектов. Одной из главных трудностей сегодня являются международные санкции, наложенные на РФ. Эти ограничения создают дополнительные сложности при реализации международных финансовых операций, усложняют доступ к внешним финансовым рынкам и повышают риски для иностранных инвесторов, участвующих в проектах с компаниями из России. В отдельные периоды даже наблюдалось снижение притока российских инвестиций, связанное с банковскими ограничениями и увеличением сроков трансграничных платежей.



Тем не менее эти трудности рассматриваются в Москве и Астане как вполне преодолимые. В качестве ответных мер они расширяют использование национальных валют в расчетах (уже порядка 90%), продвигают развитие финансовых механизмов внутри Евразийского экономического союза, а также работают над созданием совместных банковских платформ. Все это, как и ряд иных шагов, позволяет странам успешно адаптироваться к новым условиям на международной арене, выстраивая двустороннее сотрудничество на основе взаимных интересов. Причем необходимо отметить, что для Казахстана совместные проекты с Россией в долгосрочной перспективе выглядят более привлекательными, чем аналогичные инициативы со странами Запада.



В данном случае следует напомнить, что Европейский союз за последние три десятилетия инвестировал в экономику Казахстана свыше $200 млрд, а накопленный объем инвестиций США в казахстанскую экономику уже превысил $100 млрд. Однако значительная часть западных средств сосредоточена в сырьевом секторе, финансах и отдельных технологических проектах. Эти инвестиции зачастую зависят от политической конъюнктуры и не всегда ориентированы на создание производств полного цикла внутри страны.



В отличие от этого совместные проекты с Россией в большей степени направлены на развитие технологий и промышленности, локализацию производства, создание рабочих мест и формирование устойчивых региональных производственных цепочек. Кроме того, за счет отсутствия таможенных границ в рамках ЕАЭС, близости законодательных систем и исторически сложившихся деловых связей совместные проекты РФ и Казахстана имеют низкие транзакционные издержки и более высокую стабильность. В перспективе совместные с Россией инвестиции в транспортную инфраструктуру, энергетику и промышленность могут оказаться более выгодными для Астаны с точки зрения дальнейшего экономического роста, чем европейские или американские проекты с более высокой начальной стоимостью, но с неопределенными выгодами в будущем. Тем более что западные компании уже доказали, что их главной задачей является достижение максимальной прибыли для себя вне зависимости от интересов и будущего тех стран, в которых они действуют.



Таким образом, сегодня можно уверенно говорить о том, что Россия и Казахстан обладают прочной основой для дальнейшего развития отношений, одной из важнейших частей которой являются совместные инвестиционные проекты. Они охватывают ключевые отрасли экономики двух стран и приносят реальную пользу, способствуя модернизации производства, созданию новых рабочих мест, технологическому и научному обмену, а вместе с этим и укреплению взаимного доверия. При этом сотрудничество России с Казахстаном, как и с Белоруссией, в настоящее время уже можно рассматривать как один из центральных элементов развития всего евразийского пространства.



Прогноз товарооборота РФ со странами ЦА на 2025 год (млрд $)

Казахстан - 29,5

Узбекистан - 11,5

Кыргызстан - 3,6

Таджикистан - 2,1

Туркменистан - 1,8

ВСЕГО - 48,5 (ожидаемый рост 7-8% к уровню 2024 года) Источник - Ритм Евразии

