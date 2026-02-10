 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.02.2026
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
02:53 10.02.2026

Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана

10.02.2026 | Азиз АБДРАИМОВ

Евразийская интеграция

Геополитическая напряженность последних нескольких лет и связанный с этим рост неопределенности затронули практически все страны Евразии. Одним из определяющих моментов сложившейся ситуации стало непрекращающееся санкционное давление стран Запада на Россию, которое поставило перед многими государствами региона вопрос о необходимости поиска баланса между различными центрами экономического притяжения. На этом фоне двусторонние отношения между Москвой и Астаной сумели сохранить положительную динамику развития, подтверждением чего является рост взаимного товарооборота, увеличение объема инвестиций и реализация масштабных совместных проектов и инициатив.

Необходимо напомнить, что Россия и Казахстан являются традиционными партнерами, связанными между собой тесными экономическими связями, которые в последние годы демонстрируют значительный рост. Так, по данным официальных источников, взаимный торговый оборот между двумя странами только с 2020 по 2024 год увеличился примерно в полтора раза, достигнув более $28 млрд, что стало рекордным показателем и превысило уровень 2022 года более чем на $2 млрд. При этом уже есть стратегическая задача довести объем двусторонней торговли до $30 млрд, что является вполне достижимой целью.

Заинтересованность двух стран в расширении экономического сотрудничества проявляется в различных сферах, в первую очередь в постоянном росте двусторонних инвестиций. Так, российские вложения в экономику Казахстана уже составляют примерно $27 млрд, что стало важным фактором модернизации и расширения производства в этой стране. В свою очередь, Казахстан инвестировал в экономику России более $9 млрд, что говорит о заинтересованности казахстанского бизнеса в работе на российском рынке. При этом сотрудничество двух стран охватывает самые разные области. Например, на территории РК функционируют более 23 тыс. компаний с участием российского капитала, которые активно участвуют в развитии промышленности, энергетики, инфраструктурных проектов и высокотехнологичных отраслей в стране.

Наиболее ярко нынешний уровень двустороннего сотрудничества демонстрируют совместные инвестиционные проекты России и Казахстана, количество которых за последние годы увеличилось в несколько раз. Так, если в 2019 году предусматривалась реализация порядка нескольких десятков подобных инициатив, то к началу 2026 года их портфель вырос до 175 с общей стоимостью более $56 млрд. На сегодня реализовано 114 проектов, а остальные находятся на различных этапах реализации и подготовки от проектирования до запуска производства. При этом реализованные инициативы уже обеспечили создание более 45 тыс. рабочих мест, а новые позволят сформировать еще около 20 тыс.

Важным является то, что совместные проекты не сосредотачиваются на каком-то одном направлении, а охватывают самые различные сферы. В первую очередь речь идет о промышленности и энергетике. В частности, в машиностроении и автомобильной промышленности действуют проекты по выпуску компонентов грузовых автомобилей. В Карагандинской области, в городе Сарань реализуется проект компании "Татнефть" по строительству завода мощностью 3,5 млн шин в год. В Астане был запущен завод по производству сэндвич-панелей, в который российские инвесторы вложили более 700 млн рублей. В химической промышленности "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Сибур", "ЕвроХим" и другие компании из России участвуют в производстве полимеров и минеральных удобрений ("ЕвроХим" инвестировал в производство минеральных удобрений в Жамбылской области). Кроме того, Казахстан и Россия запланировали реализацию ряда крупных инициатив в области производства автозапчастей, строительной техники и лекарственных средств, что позволит значительно снизить зависимость обеих стран от импорта.

Одним из важных направлений российско-казахстанского сотрудничества продолжает оставаться энергетика. За последние годы был достигнут значительный прогресс в реализации проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций, включая строительство трех ТЭЦ и двух блоков Экибастузской ГРЭС-2. При содействии России реализуются программы газификации северных и восточных регионов Казахстана. Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в области атомной энергетики. Так, в 2025 году Астана и Москва приступили к строительству первой атомной электростанции на территории Казахстана с использованием российских технологий и оборудования. Реализация этого проекта вполне может стать основой для более глубокого технологического обмена, укрепив стратегическое взаимодействие государств и открыв дополнительные перспективы для энергетической безопасности и технологического развития всего Центрально-Азиатского региона.

Стратегически важной для России и Казахстана является реализация совместных проектов в сфере транспортной логистики. Страны не первый год совместно работают над улучшением транспортных коридоров на евразийском пространстве, в первую очередь "Север–Юг", занимаются модернизацией железнодорожных линий и повышением пропускной способности пограничных переходов. Совместно продвигается инициатива "Трансалтайский диалог", призванная стать площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией.

Помимо промышленности, энергетики и транспортной логистики между Москвой и Астаной продолжает расти сотрудничество в сельском хозяйстве (обсуждается создание совместных агрокластеров для глубокой переработки зерна и реализация агротехнологических стартапов), сфере цифровых технологий, здравоохранении и финансах. Причем все эти направления поддерживаются на самом высоком уровне, что продемонстрировала прошедшая в ноябре 2025 года встреча президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Тогда лидеры подтвердили договоренность поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях и уделять особое внимание развитию промышленности, энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, цифровизации и реализации новых инфраструктурных инициатив. Как итог – была принята Комплексная программа экономического сотрудничества на 2026–2030 годы, в которой немаловажное внимание уделено именно совместным проектам и инвестициям.

Вместе с тем нельзя говорить о том, что развитие отношений между Казахстаном и Россией проходит без проблем, в том числе в сфере совместных проектов. Одной из главных трудностей сегодня являются международные санкции, наложенные на РФ. Эти ограничения создают дополнительные сложности при реализации международных финансовых операций, усложняют доступ к внешним финансовым рынкам и повышают риски для иностранных инвесторов, участвующих в проектах с компаниями из России. В отдельные периоды даже наблюдалось снижение притока российских инвестиций, связанное с банковскими ограничениями и увеличением сроков трансграничных платежей.

Тем не менее эти трудности рассматриваются в Москве и Астане как вполне преодолимые. В качестве ответных мер они расширяют использование национальных валют в расчетах (уже порядка 90%), продвигают развитие финансовых механизмов внутри Евразийского экономического союза, а также работают над созданием совместных банковских платформ. Все это, как и ряд иных шагов, позволяет странам успешно адаптироваться к новым условиям на международной арене, выстраивая двустороннее сотрудничество на основе взаимных интересов. Причем необходимо отметить, что для Казахстана совместные проекты с Россией в долгосрочной перспективе выглядят более привлекательными, чем аналогичные инициативы со странами Запада.

В данном случае следует напомнить, что Европейский союз за последние три десятилетия инвестировал в экономику Казахстана свыше $200 млрд, а накопленный объем инвестиций США в казахстанскую экономику уже превысил $100 млрд. Однако значительная часть западных средств сосредоточена в сырьевом секторе, финансах и отдельных технологических проектах. Эти инвестиции зачастую зависят от политической конъюнктуры и не всегда ориентированы на создание производств полного цикла внутри страны.

В отличие от этого совместные проекты с Россией в большей степени направлены на развитие технологий и промышленности, локализацию производства, создание рабочих мест и формирование устойчивых региональных производственных цепочек. Кроме того, за счет отсутствия таможенных границ в рамках ЕАЭС, близости законодательных систем и исторически сложившихся деловых связей совместные проекты РФ и Казахстана имеют низкие транзакционные издержки и более высокую стабильность. В перспективе совместные с Россией инвестиции в транспортную инфраструктуру, энергетику и промышленность могут оказаться более выгодными для Астаны с точки зрения дальнейшего экономического роста, чем европейские или американские проекты с более высокой начальной стоимостью, но с неопределенными выгодами в будущем. Тем более что западные компании уже доказали, что их главной задачей является достижение максимальной прибыли для себя вне зависимости от интересов и будущего тех стран, в которых они действуют.

Таким образом, сегодня можно уверенно говорить о том, что Россия и Казахстан обладают прочной основой для дальнейшего развития отношений, одной из важнейших частей которой являются совместные инвестиционные проекты. Они охватывают ключевые отрасли экономики двух стран и приносят реальную пользу, способствуя модернизации производства, созданию новых рабочих мест, технологическому и научному обмену, а вместе с этим и укреплению взаимного доверия. При этом сотрудничество России с Казахстаном, как и с Белоруссией, в настоящее время уже можно рассматривать как один из центральных элементов развития всего евразийского пространства.

***

Прогноз товарооборота РФ со странами ЦА на 2025 год (млрд $)
Казахстан - 29,5
Узбекистан - 11,5
Кыргызстан - 3,6
Таджикистан - 2,1
Туркменистан - 1,8
ВСЕГО - 48,5 (ожидаемый рост 7-8% к уровню 2024 года)

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770681180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената о новой Конституции: важно объединиться вокруг реформ Главы государства
- В проекте новой конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке
- Кадровые перестановки
- Для работающих людей с инвалидностью уточнен механизм применения вычетов по ИПН
- Казахстан и Сербия нацелены на углубление торгово-экономического сотрудничества
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- В Правительстве рассмотрели вопросы развития социальной сферы Костанайской области
- Минэнерго РК представило проект Нацплана по развитию угольной генерации: 7,6 ГВт новых и модернизированных мощностей
- Партия "AMANAT" усиливает работу по модернизации системы управления многоквартирными домами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  