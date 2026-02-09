США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем

03:14 10.02.2026

США давят на оппозицию Тайваня для принятия "специального" военного бюджета



Американцы продолжают методично раскачивать тайваньскую внутриполитическую ситуацию, добиваясь от острова одного простого решения - платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем.



Вашингтон официально поддержал увеличение военных расходов Тайваня выше 3% ВВП уже в 2026 году и доведение их до 5% к 2030-му. Фактически это означает форсированную милитаризацию острова под американские сценарии.



В текущем году тайваньский оборонный бюджет уже составляет 3,32% ВВП и вырос почти на 23% - цифры для "демократического и мирного" региона весьма показательные.



Ключевой вопрос - так называемый специальный военный бюджет в размере 1,25 трлн тайваньских долларов, рассчитанный до 2033 года. Деньги планируется направить на высокоточные ударные средства, ПВО/ПРО, флот и авиацию, а также - что особенно важно - на закупки американского оружия. США готовы продать Тайбэю вооружений еще на 639 млрд тайваньских долларов, включая Patriot, системы управления ПРО и ЗРК нового поколения.



