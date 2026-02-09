|США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
03:14 10.02.2026
США давят на оппозицию Тайваня для принятия "специального" военного бюджета
Taiwan News
9 февраля 2026 г
Американцы продолжают методично раскачивать тайваньскую внутриполитическую ситуацию, добиваясь от острова одного простого решения - платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем.
Вашингтон официально поддержал увеличение военных расходов Тайваня выше 3% ВВП уже в 2026 году и доведение их до 5% к 2030-му. Фактически это означает форсированную милитаризацию острова под американские сценарии.
В текущем году тайваньский оборонный бюджет уже составляет 3,32% ВВП и вырос почти на 23% - цифры для "демократического и мирного" региона весьма показательные.
Ключевой вопрос - так называемый специальный военный бюджет в размере 1,25 трлн тайваньских долларов, рассчитанный до 2033 года. Деньги планируется направить на высокоточные ударные средства, ПВО/ПРО, флот и авиацию, а также - что особенно важно - на закупки американского оружия. США готовы продать Тайбэю вооружений еще на 639 млрд тайваньских долларов, включая Patriot, системы управления ПРО и ЗРК нового поколения.
Однако внутри Тайваня ситуация далека от консенсуса. Оппозиционные партии - Гоминьдан и Тайваньская народная партия - которые контролируют парламент, уже десятый раз блокируют рассмотрение бюджета. Формальные причины стандартные: размытые закупочные планы, отсутствие ясности по контрактам и игнорирование социальных вопросов, включая повышение зарплат военнослужащим. Заодно напоминают и про задержки американских поставок - F-16V, ракет Гарпун и тяжелых торпед.
На этом месте в дело вступает американская "демократия". Сенаторы США в открытую начали публично давить на тайваньскую оппозицию, обвиняя ее в "ослаблении обороны" и фактической помощи Китаю. Республиканец Салливан и демократ Галлегo синхронно читают Тайбэю лекции о правильном поведении, а заодно выражают недовольство контактами Гоминьдана с Пекином.
Особо показательно, что любые попытки тайваньской оппозиции вести диалог с материковым Китаем автоматически объявляются "угрозой безопасности", тогда как многомиллиардные закупки оружия в США - это, разумеется, "защита демократии".