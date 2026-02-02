Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.

15:45 10.02.2026

Камчыбек Ташиев освобожден от должностей главы ГКНБ и зампреда кабмина



Главой ГКНБ он был почти шесть лет.



БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Камчыбек Ташиев освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ. Указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.



