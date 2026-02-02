|Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
15:45 10.02.2026
Камчыбек Ташиев освобожден от должностей главы ГКНБ и зампреда кабмина
Главой ГКНБ он был почти шесть лет.
БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Камчыбек Ташиев освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ. Указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Причины такого решения неизвестны.
Председателем ГКНБ Ташиев был назначен 16 октября 2020 года. Спустя год после этого он также получил должность заместителя председателя кабинета министров. За пять лет своей работы Ташиев активно занимался борьбой с коррупцией и ОПГ. В сентябре 2022 года указом президента ему было присвоено звание Героя Кыргызстана. В феврале 2024 года он был избран президентом Кыргызского футбольного союза, а также возглавлял переговоры по делимитации и демаркации государственной границы с Таджикистаном и Узбекистаном. Недавно Ташиев стал председателем попечительского совета КРСУ.
***
Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о. председателя ГКНБ - что о нем известно
БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о. председателя ГКНБ вместо Камчыбека Ташиева.
Он занимал пост заместителя главы спецслужбы.
Жумгалбеку Шабданбекову 55 лет. В 2020 году его назначили главой 9-й службы ГКНБ в ранге заместителя председателя спецслужбы.
В 2022-м Шабданбекову присвоили звание генерал-майора.