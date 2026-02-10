|Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
16:02 10.02.2026
10.02.2026
"Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив - укрепить единство", - передает слова главы государства его пресс-секретарь.
Распоряжения президента Кыргызстана от 10.02.2026:
Кутпидин Шакиров освобожден от занимаемой должности акима Кеминского района Чуйской области
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1 статьи 10 (на основании личного заявления) Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Шакиров Кутпидин Абдырахманович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики.
Канболот Тутуев назначен акимом Кеминского района Чуйской области
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Тутуев Канболот Мусаевич назначен главой государственной администрации – акимом Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики.
Камчыбек Ташиев освобожден от занимаемой должности заместителя Председателя Кабинета Министров - председателя ГКНБ
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Кабинета Министров - председателя Государственного комитета национальной безопасности.
Жумгалбек Шабданбеков назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шабданбеков Жумгалбек Кумарович назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Кандидатура Жумгалбека Шабданбекова вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ.
Даниэль Рысалиев освобожден от занимаемой должности зампредседателя ГКНБ – директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Рысалиев Даниэл Ормонбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Элизар Сманов освобожден от занимаемой должности заместителя председателя ГКНБ
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сманов Элизар Мухамедкулович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директора Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Курванбек Авазов освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя ГКНБ
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Авазов Курванбек Рахманович освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Рустам Мамасадыков освобожден от должности секретаря Совета безопасности
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мамасадыков Рустам Алайбекович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики.
Рустам Мамасадыков назначен первым заместителем председателя ГКНБ
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мамасадыков Рустам Алайбекович назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.