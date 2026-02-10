Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026

16:02 10.02.2026

10.02.2026



"Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив - укрепить единство", - передает слова главы государства его пресс-секретарь.



