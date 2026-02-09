Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова

16:28 10.02.2026

Киргизия на пороге досрочных выборов



Парламент предлагает Жапарову переизбраться, чтобы поставить точку в спорах о сроках полномочий президента



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

09.02.2026



Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу 9 февраля отправился с трехдневным визитом в Турцию в рамках предстоящей избирательной кампании. С инициативой безотлагательного проведения досрочных выборов президента выступила группа видных государственных и общественных деятелей, направив соответствующий запрос главе государства Садыру Жапарову. Этот шаг позволит поставить точку в правовых спорах о сроках полномочий главы государства, вокруг которых идет жаркая дискуссия. Главной интригой остается вопрос: кто из правящего тандема Жапаров–Ташиев (председатель Госкомитета нацбезопасности) вступит в борьбу?



