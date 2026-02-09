 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:28 10.02.2026

Киргизия на пороге досрочных выборов

Парламент предлагает Жапарову переизбраться, чтобы поставить точку в спорах о сроках полномочий президента

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
09.02.2026

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу 9 февраля отправился с трехдневным визитом в Турцию в рамках предстоящей избирательной кампании. С инициативой безотлагательного проведения досрочных выборов президента выступила группа видных государственных и общественных деятелей, направив соответствующий запрос главе государства Садыру Жапарову. Этот шаг позволит поставить точку в правовых спорах о сроках полномочий главы государства, вокруг которых идет жаркая дискуссия. Главной интригой остается вопрос: кто из правящего тандема Жапаров–Ташиев (председатель Госкомитета нацбезопасности) вступит в борьбу?



Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) VII созыва (выборы были досрочными) официально закрепили дату президентских выборов – 24 января 2027 года.

Это решение обострило дискуссию о правовой коллизии: столкновении норм старой и действующей Конституций. Напомним, действующий глава государства был избран в 2021 году согласно прежнему Основному закону, однако принятая в апреле того же года новая Конституция сократила президентский срок до пяти лет.

Ключевым аргументом в споре остается закон "О Конституции КР" от 5 мая 2021 года. Согласно пункту 1 статьи 3 данного документа, шестилетний срок полномочий президента, избранного в 2021 году, признается его первым сроком в рамках новой Конституции. Сегодня экспертное сообщество разделилось: одни видят в досрочных выборах единственный способ разрешения правового узла, другие настаивают на безусловном соблюдении шестилетнего мандата.

75 известных политиков и государственных деятелей подвели итоги периода 2021–2025 годов. В своем заявлении они признают неоспоримые успехи власти: зачистку политического поля от влияния криминала, укрепление границ и армии, а также феноменальный успех в борьбе с коррупцией (рост поступлений в бюджет в сотни раз).

Однако политический истеблишмент обращает внимание и на "обратную сторону медали". Экономика остается зависимой от сферы услуг, промышленность стагнирует, а внешний долг приближается к критической отметке – 12 млрд долл. Особую тревогу вызывает социальный сектор: миллион детей в стране живут в бедности.

По мнению подписантов, ресурс текущей модели развития исчерпан. Страна успешно прошла этап "наведения порядка", и теперь жизненно важен переход ко второму этапу – глубоким экономическим реформам и борьбе с бедностью. "На основании этого вывода мы считаем, что развитие Кыргызстана должно получить новые стимулы и следует переходить ко второму этапу напряженной и качественной работы", – говорится в обращении.

Признаки раннего старта президентской кампании становятся все очевиднее. Документальная хроника "Президент" и масштабная фотогалерея из 100 знаковых кадров подвели итог насыщенному событиями пятилетнему сроку Садыра Жапарова. Мощный пиар-проект, формально посвященный юбилею вступления в должность, по мнению экспертов, несет в себе глубокий неформальный подтекст. Эта визуальная летопись побед призвана не просто напомнить о пройденном пути, но и сформировать у избирателей образ безальтернативного лидера перед грядущим волеизъявлением.

"Мы наблюдаем подготовку к сценарию "легитимного смещения" Садыра Жапарова. На сегодняшний день Камчыбек Ташиев (глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). – "НГ") фактически сосредоточил в своих руках все рычаги управления государством – от тотального контроля над внутренней политикой и лояльного парламента до расстановки своих кадров в ключевых министерствах и силовом блоке. В этой конфигурации Жапаров выполняет роль "английской королевы", представляя страну на международной арене", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных исследований Александр Кобринский.

По его мнению, амбиции главы ГКНБ Камчибека Ташиева выходят за рамки роли серого кардинала, поэтому вопрос о том, кто станет реальным претендентом на пост президента от правящего тандема Жапаров–Ташиев, остается главной интригой вопреки его заявлениям о вечной дружбе и преданности соратнику.

"Но статус "второго номера" не устраивает амбициозного главу спецслужб. История помнит правителей, а не их помощников. При этом Ташиев слишком искушен, чтобы идти путем военного путча – трудности с легитимизацией на Западе и в СНГ ему не нужны. Гораздо эффективнее организовать контролируемый транзит через досрочные выборы. Законная победа на голосовании – это единственный путь, который позволит ему окончательно закрепить за собой статус полноправного хозяина страны", – считает Кобринский.

Эксперт обратил внимание на то, как президент Жапаров утрачивает позиции лидера. Поддержав резонансную реформу автошкол, которые переводят под государственный контроль, в ответ на критику со стороны парламентариев предложил депутатам "перестать пиариться на этой теме". И тут же нарвался на атаки от сторонников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Так, лидер фракции "Мекенчил" Кундуз Сулайманов призвал исполнительную власть "соблюдать этикет". Фактически это была публичная пощечина главе государства. Следом в атаку пошел спикер Нурлан Тургунбек уулу (ранее Шакиев), которого называют проводником интересов главы спецслужб. Его слова о том, что "критика депутатов никому не приносит пользы", прозвучали не как замечание, а как плохо завуалированная угроза.

"Очевидно, что без мощного тыла в лице ГКНБ спикер не решился бы на подобный выпад. Перчатка брошена, и теперь президенту придется отвечать, иначе его лидерство будет окончательно девальвировано. В воздухе Киргизии пахнет грозой: в политике не бывает вечной дружбы, а две головы в одном казане, как известно, не сваришь", – сказал в заключение Кобринский.

Других сильных политиков, которые могли бы составить тандему конкуренцию, в Киргизии не просматривается. Оппозиция фактически разгромлена.

Патриарх киргизской политики Феликс Кулов внес ясность в дискуссию о президентских выборах. Он подчеркнул, что попытки форсировать избирательный процесс вступают в противоречие с законом: кампания не может быть объявлена, пока президент официально остается на посту.

Однако аргументы Кулова лежат не только в юридической, но и в прагматической плоскости. Сегодня республика находится в фокусе международного внимания: председательство в ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и проведение Всемирных игр кочевников – это экзамен на государственную зрелость. Кулов справедливо отмечает, что добавление к этой колоссальной организационной работе еще и электорального стресса – решение нерациональное.

Однако политический календарь страны сейчас во многом зависит от графика спикера Нурлана Тургунбек уулу. Ожидается, что ясность по дате выборов наступит сразу после его возвращения из Турции.

Источник - НГ
Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770730080


