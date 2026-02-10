ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК

20:40 10.02.2026 Пекин: кому светит генеральская звезда…

О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК?

10.02.2026 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Министерство обороны КНР в минувшую субботу объявило о том, что высокопоставленные военные чиновники Чжан Юся и Лю Чжэньли попали под следствие по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона, сообщило информационное агентство "Синьхуа". Самая масштабная за последние десятилетия военная чистка в Китае свидетельствует о том, что Пекин удваивает усилия в борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности даже в ущерб сплоченности вооруженных сил. Увольнение высших должностных лиц Центрального военного совета в момент, который вполне можно считать критическим, сокращающим число высокопоставленных советников Си Цзиньпина в момент, когда "в самом важном регионе мира – Индо-Тихоокеанском – продолжал наращивать мощь Китай, угрожая безопасности и процветанию Америки". Об этом свидетельствует обновленная Трампом Стратегия национальной обороны 2026 года. И в этой связи, с точки зрения западных аналитиков, "поскольку все меньше опытных военных экспертов принимают решения, неопределенность в отношении истинной военной готовности Китая и суждений Си Цзиньпина о Тайване растет. В сочетании с наращиванием усилий США и их союзников по сдерживанию, этот консультативный вакуум повышает риск просчетов и непреднамеренной эскалации".



Оно понятно – у кого чего болит, тот о том и говорит. Но и Пекин не скрывает того, насколько дело серьезно: Чжан Юся – член Политбюро ЦК КПК и заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС). Это был самый высокопоставленный служащий в военной форме, личный друг китайского лидера и один из немногих военачальников с боевым опытом, отличившихся в столкновениях с Вьетнамом более 40 лет назад. А Лю Чжэньли – член ЦВС и начальник Объединенного штаба ЦВС. Решение о проведении в отношении них расследования принял ЦК КПК.



Пекин – не та столица, в которой запросто выбрасывают в информационное поле "нижнее белье" вроде в Еврокомиссии "мужика (эстонца Зельмайра) не поделили" или назначают на высокую политическую должность полуграмотную мадам. Тут – дисциплина. Поэтому подноготную события мы не узнаем. Но и в логике аргументов газеты The Japan Times не откажешь: "Истинные причины, стоящие за падением авторитета самого высокопоставленного военнослужащего Китая в минувшие выходные, возможно, никогда не будут раскрыты внешнему миру. Но ошеломляющее падение могущественного генерала Дж. Чжан Юся, ранее считавшегося одним из самых надежных военных союзников китайского лидера, поднял вопросы о внутренних проблемах Си Цзиньпина и какой-либо потенциальной военной операции против Тайваня".



Почему сходу на Тайване для японцев свет клином сошелся, мы знаем. Новый японский премьер Санаэ Такаити, как всякая экзальтированная женщина, уже пообещала вмешаться в тайваньский конфликт, который, по ее словам, будет "угрожать выживанию" Японии. Напомним, что сам термин "ситуация, угрожающая выживанию" был введен в японское законодательство в 2015 году. Он подразумевает вооруженное нападение на "близкого союзника Японии", которое создает явную угрозу для ее территории или ее граждан. А у Токио – ближе Тайваня только США. Несмотря на конституционный запрет на участие в войнах, Такаити сморозила это 7 ноября. А уже 8 ноября генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь в публикации в социальных сетях заявил, что "голову, которая безрассудно высовывается, нужно отсечь без колебаний".



Комментариев не требуется.



Тайваньская "мозоль" продолжает ныть не только у японцев. И то, что передовая статья, опубликованная в ежедневной газете Народно-освободительной армии "Жэньминь жибао" заявила, что эта пара генералов подорвала авторитет Си Цзиньпина как главы Центрального военного совета и командующего вооруженными силами страны, "одновременно усугубляя политические и коррупционные проблемы, которые угрожали руководству правящей Коммунистической партии над вооруженными силами и препятствовали усилиям по повышению боеготовности", ни японцев, ни американцев не успокоило. А разгадать, почему Чжану Юсю и Лю Чжэньли больше не светит генеральская звезда всем хочется.



Деталей идущего расследования – хоть каких-либо – мы не дождемся. Известно только то, что Чжан и Лю, "являясь высокопоставленными кадрами партии и армии, предали доверие и ожидания ЦК КПК и ЦВС, грубо попрали и подорвали систему ответственности председателя ЦВС Си Цзиньпина, способствовали возникновению политических и коррупционных проблем, подрывавших абсолютное руководство партии над армией и угрожавших основам управления партии, серьезно навредили имиджу и престижу ЦВС и повлияли на политическую и идеологическую основу единства и прогресса среди всех офицеров и солдат".



Есть над чем подумать. С тех пор как Си Цзиньпин вступил в свой третий срок председательства в 2022 году, по меньшей мере 21 высокопоставленный генерал уже был уволен. После недавнего отстранения 18 октября еще одного влиятельного генерала Хэ Вэйдуна и политкомиссара ВМС НОАК Мяо Хуа, из семи членов ЦВС в строю остались только двое – сам Си и один из его заместителей Чжан Шэнминь, назначенный на эту должность в 2025 году.



Собственно, борьбой с коррупцией никого в Китае особенно не удивишь. Только в последнюю неделю здесь казнили экс-гендиректора инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки. И еще 11 человек, связанных с преступными группировками из приграничных районов Мьянмы, специализирующихся в том числе на онлайн-мошенничестве. На плаху отправили преступников за "умышленное убийство, умышленное причинение телесных повреждений, незаконное задержание, мошенничество и создание казино". Их приговорили к смертной казни еще в сентябре. Затем приговоры были утверждены Верховным народным судом в Пекине и приведены в исполнение. Таким образом, даже китайским генералам есть чего бояться, но либеральный блок в экономике, партии и на местах есть и в Китае. Может, созрела оппозиция Си, питающаяся идиомами "свободного мира" и долларами США?



Давайте посмотрим, кому теперь светят генеральские звезды в Китае. Недавно высшее офицерское звание генерал-полковника присвоили Ян Чжибиню и Хань Шэнъяню – они теперь считаются ключевыми фигурами новой элиты НОАК и потенциальными кандидатами на вхождение в обновленный состав ЦВС. Чжибинь будет возглавлять Восточное командование НОАК, отвечающее за Тайваньский пролив и Восточно-Китайское море. Шэнъянь – Центральное командование, курирующее оборону Пекина и нескольких смежных провинций. Оба генерала пришли из Военно-воздушных сил НОАК.



Тут не надо мудрствовать: исторически в руководстве китайской армии доминировали представители сухопутных войск, их замена вполне логично объясняет необходимость замены прежней системы командования новой, более современной моделью управления армией, где авиация и ракетные войска играют ведущую, а не вспомогательную роль. Единственный официальный англоязычный военный новостной сайт Вооруженных сил Китая China Military Online излагает то, что должны думать на этот предмет сами китайцы: расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников Чжан Юся и Лю Чжэньли, подозреваемых в серьезных нарушениях дисциплины и закона, принято Центральным комитетом и "демонстрирует решимость Партии продолжать борьбу с коррупцией и твердую позицию в отношении того, что независимо от того, кто они и какую должность занимают, к любому, кто причастен к коррупции, будут относиться без снисхождения. Чжан и Лю, как высокопоставленные партийные и военные чиновники, грубо предали доверие, оказанное им Центральным комитетом КПК и ЦК КПК, и серьезно подорвали систему высшей ответственности, возложенной на председателя ЦК КПК".



То, что в статье педалируется коррупционная составляющая, означает, что приговор грозит нешуточный. Тем более что "2026 год знаменует собой начало реализации 15-го пятилетнего плана и является решающим годом на трудном пути к достижению целей, поставленных к столетию НОАК". Юбилей! Поэтому "военные должны теснее сплотиться вокруг Центрального комитета партии, во главе с Си Цзиньпином, внедрить систему высшей ответственности, возложенную на председателя Центрального комитета, и ускорить создание вооруженных сил мирового класса".



Да, официальная фразеология, скажет либерал. Но это она построила "в мире, где царит неопределенность, Китай – самую большую уверенность", подчеркивает британский The Economist. "На фоне войны в Европе, беспорядков на Ближнем Востоке и пересмотра Америкой геополитического порядка некоторые на Западе, возможно, склонны согласиться с этим, – считает журнал, кивая на своего премьер-министра. – Когда номер The Economist выходил в свет, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер находился с визитом у председателя КНР Си Цзиньпина – последний из ряда западных лидеров, которые направились в Пекин в поисках сделок и надежности".



Чистка в верхушке Народно-освободительной армии Китая (НОАК), численность которой составляет 2 миллиона человек, настораживает британцев все в той же тайваньской транскрипции. "Вопрос, который остается открытым для внешнего мира, заключается в том, что чистка означает для готовности Китая начать вторжение на Тайвань". При этом британцы проявляют и здравый ум, когда соглашаются с тем, что "большинство из этих чисток являются не результатом борьбы за власть, а следствием того, как коммунистическая партия дисциплинирует себя. Вне закона и без какого-либо контроля со стороны свободной прессы, партия вынуждена полагаться на свою собственную внутреннюю полицию, чтобы держать кадры в узде".



Не знаю, помогает ли очень свободная западная пресса избавиться, к примеру, от лондонских взяточников, которые в Британии ежегодно отмывают до 90 миллиардов фунтов стерлингов, как подсчитало Би-би-си. Но насчет "вне закона" тут The Economist сел в большую лужу: закон Unexplained Wealth Orders действует в Британии ровно 5 лет, но найти актуальный на 2026 год результат его применения в мировой сети… не удалось. Тогда как в Китае взяточников регулярно, ну, сами понимаете…



В октябре минувшего года, пишет The Economist, "37 из 205 штатных членов Центрального комитета пропали без вести, предположительно, в связи с расследованием". Каким – The Economist не знает, "однако чистка затрагивает и низшие слои общества, терроризируя членов партии, заставляя недоверчивых сотрудников создавать тесные личные связи, где они чувствуют себя в безопасности, и парализуют некоторых из тех, кто выступает за реформы".



"Реформисты" всегда были пятой колонной "запада" за любым рубежом. Но тон в дружном хоре о "генеральском звездопаде", разумеется, задает Пентагон. В декабрьском докладе этого ведомства говорилось, что в краткосрочной перспективе "кампания Си Цзиньпина может подорвать оперативную эффективность НОАК", – и тут бы американцам порадоваться. Но в долгосрочной перспективе чистка армии повысит ее боеспособность, особенно "в случае возникновения военного кризиса из-за Тайваня". В конфликте американцы не сомневается ни секунды, сами провоцируют, ведь, как они утверждают, председатель Си приказал НОАК захватить Тайвань к 2027 году. "Хотя Америка поставляет Тайваню оружие, в том числе на рекордную сумму в 11,1 миллиарда долларов, согласованную месяц назад в декабре, это может не помочь отразить вторжение", – в тон американцам опасаются в Лондоне.



Тайванизация готовящегося конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе и настойчиво навязываемое с Запада мнение о том, что "Пекин вот-вот нападет", играет ту же провокационную роль, какую сыграла Украина в Европе, нашедшей, наконец, способ и средства, чтобы задвинуть Россию за дальний угол. Хорошо бы – за Урал. Пекин это прекрасно понимает и готовится к войне, которой не хочет. Опыт России подсказывает китайцам, что новая война требует новых командиров под генеральскими звездами, чтобы уметь противостоять. И для этого им надо поторопиться превратить НОАК в полностью современную боевую силу, способную отражать воздушные, наземные, морские, кибернетические и космические атаки. Источник - Фонд стратегической культуры

