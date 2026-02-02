|ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
21:02 10.02.2026
Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.
ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Страны Евразийского экономического союза и Монголия после вступления в силу торгового соглашения между Союзом и Монголией снизят или полностью обнулят таможенные пошлины на 367 товарных позиций. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар для представителей монгольского бизнеса по вопросам, связанным с вступлением в силу Временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны.
"В сотрудничестве с Монголией мы переходим к практическому измерению. Соглашение имеет прикладной, бизнес-ориентированный характер. Его главная цель - упростить и удешевить взаимную торговлю, создать более предсказуемые условия для предпринимателей, стимулировать расширение деловых связей", - подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Глава Коллегии ЕЭК отметил, что после вступления документа в силу для каждой из сторон будут обнулены или снижены таможенные пошлины по 367 товарным позициям.
Для предпринимателей государств ЕАЭС и Монголии это означает взаимный преференциальный доступ на рынки. Документ учитывает современные форматы взаимодействия, включая цифровые коммуникации, что особенно востребовано компаниями малого и среднего бизнеса.
"Евразийская экономическая комиссия открыта к прямому диалогу с деловыми кругами Монголии. Мы заинтересованы в том, чтобы Соглашение стало реально работающим инструментом", - резюмировал Сагинтаев.
Участники семинара сошлись во мнении, что Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.