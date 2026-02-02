ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций

21:02 10.02.2026

Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.



ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Страны Евразийского экономического союза и Монголия после вступления в силу торгового соглашения между Союзом и Монголией снизят или полностью обнулят таможенные пошлины на 367 товарных позиций. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.



В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар для представителей монгольского бизнеса по вопросам, связанным с вступлением в силу Временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны.



