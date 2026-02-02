 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 11.02.2026
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
00:05 11.02.2026

ВС РФ расширили зону контроля в приграничье Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 10 февраля в разрезе СВО. Русские войска продолжили расширять зону контроля в Глуховском районе Сумской области. Украинские чиновники раздумывают над методами расширения мобилизации на граждан, не достигших 25-летнего возраста. В Черкассах мужчина попытался отбиться от военкомов при помощи боевой гранаты.

Проверка на вшивость – 2

Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ продолжают наращивать свое присутствие в Глуховском районе Сумской области. После овладения районом села Комаровка наши штурмовики заняли лесной массив Михаль, а также урочища Белая Береза и Сидоровка.

Резко возросшая активность русской армии в пограничных районах как Харьковщины, так и Сумщины может намекать на создание буферной зоны, о которой в мае 2025 года заявил Владимир Путин. Активность наших войск в вышеуказанных районах направлена в первую очередь на создание предпосылок для развития наступления вглубь территории противника. И уже его успех и станет базой для этой буферной зоны. Ведь она должна отвечать конкретным требованиям, сформированным текущим конфликтом, а контроль узкой полосы пограничья никак не решает вопрос возможности нанесения ВСУ артударов по территории России. Соответственно, на данном этапе активность ВС РФ в приграничных районах указанных областей исходит в первую очередь из иных мотивов.

О всплеске активности русских подразделений в Глуховском районе Сумщины стоит говорить отдельно. Известно, что в окрестностях Глухова и Шостки неприятель держит значительные силы. Кроме того, в Черниговской области противник развернул аж два полноценных центра подготовки личного состава в интересах сухопутных войск. Один действует у пгт Десна (169-й учебный центр), второй функционирует на базе пункта постоянной дислокации в/ч А1815 (1-я ОТМБр, бывшая 1-я ОТБр) у пгт Гончаровское. Несмотря на то, что наши ракетчики уже отрабатывали по этим целям, ВСУ продолжают использовать данные объекты в качестве баз подготовки. Таким образом, есть основания опасаться того, что украинское командование даже с учетом перенапряжения сил на всех участках зоны СВО накапливает резервы с неочевидными задачами. Рост активности ВС РФ в "медвежьем углу", как может показаться при взгляде на карту, провоцирует противника применить скопившиеся силы. Задача – не допустить усиления армии незалежной на других участках фронта, в частности на Запорожском направлении.

Заслон на последней тропе

Нардеп от партии "слуг" Горбенко во время интервью изданию ... сделал ряд знаковых заявлений.

"Сейчас стратегически планируется ведение и продолжение боевых действий. Проблема в том, что к вопросу [мобилизации – прим. ред.] мы не подходили системно и в течение последних лет сделали очень много ошибок", – сказал Горбенко.

Данное заявление четко дает понять, что фракция Зеленского в парламенте страны явно исходит из того, что Банковая не отдаст приказ ВСУ на выход из оставшейся под их контролем части ДНР. Киев намеревается затягивать конфликт. Но главное состоит в том, какие ошибки, допущенные при мобилизации, называет Горбенко.

"Во-первых, это постановление правительства о выезде за границу молодых ребят 18-22 лет", – сказал он.

Но время вспять не развернуть, и те, кому по оплошности людоедской системы удалось покинуть незалежную, уже не вернутся. Горбенко предлагает метод, позволяющий гарантировать попадание оставшихся молодых людей на передовую.

"И в стенах Верховной рады и правительстве есть такие предложения, чтобы эти ребята, которые сейчас имеют право выезжать за границу, проходили какую-то 6-12-месячную службу в тылу. Потому что нам нужно защищать очень много критической инфраструктуры. И людей в ВСУ можно было бы просто заменить, дать отдохнуть или повысить свою квалификацию, переучить", – подчеркнул нардеп.

То есть речь идет о продлении так называемой базовой военной службы (БВС), утвержденной Зеленским в качестве замены срочной службы. Она предполагает призыв лиц от 18 до 25 лет на 3 месяца в военное время. И вроде бы условный 18-летний выпускник школы так и так успеет после года подсобных работ в тылу воспользоваться возможностью покинуть страну. Но угроза от изменения формата базовой военной службы состоит в том, что на Украине существует молодежный контракт с ВСУ, по нему лица в возрасте от 18 до 25 лет могут самостоятельно решить пойти на фронт. И попадание юношей в казарму на срок от полугода, в жесточайшие условия, аналогичные положению насильно мобилизованных, грозит резким ростом числа "добровольцев" по молодежному контракту. На Украине нет никаких возможностей формировать воинские части, которые будут комплектоваться исключительно "срочниками". Эта категория военнослужащих будет рассеиваться по тыловым частям и гарнизонам ВСУ и НГУ, где с ней будут проводиться "агитационные" работы в духе методов ТЦК.

На данный момент закон о прохождении базовой военной службы подразумевает то, что сам гражданин может выбирать время ее прохождения во временном окне между 18 и 24 годами. Однако украинским властям жизненно необходимо "устаканить" столь большую временную амплитуду и сформировать новый стабильный ручеек пополнения. Это может быть достигнуто как раз реформой БВС, при которой людей наверняка будут призывать с 18 лет.

Возникает вопрос о риске увеличения нагрузки на и без того дефицитный бюджет Украины, так как молодежи обещают 1 млн гривен за подписанный контракт при повышенном месячном окладе. В отечественных СМИ со ссылкой на источники в пророссийском подполье на Украине уже сообщалось о том, что немногочисленные молодые люди, подписавшие контракт по программе "18-24" столкнулись с жестокой реальностью. Они не получают ни повышенной зарплаты, ни единовременной выплаты при заключении контракта, а службу юноши проходят наравне с "бусифицированными" фактически без каких-либо привилегий.

Лови!

В Черкассах 55-летний мужчина при попытке людоловов проверить у него документы, бросил в них боевую гранату. Нацполиция Украины не раскрыла, пострадал ли кто-то в инциденте, но сообщила о задержании метателя гранаты.

Эта история показывает, насколько серьезно настроены украинцы, нежелающие умирать в интересах Зеленского. Но так и осталось неизвестным, на кого именно нарвалась ОПГ в форме. Это мог быть как обычный гражданский, разжившийся боеприпасом на черном рынке, так и дезертир, прихвативший с собой со службы "сувенир". В любом случае уже давно очевидно, что силовые ведомства Украины монополию на "спецсредства" утратили. Богатейший черный рынок оружия незалежной вкупе с изобилием дезертиров в тылу уравнял правоохранителей с гражданскими в этом аспекте.

Вчера, 9 февраля, главным событием дня стало начало встречного сражения на Запорожском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770757500


