Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии

01:34 11.02.2026

ИНТРИГА В ВЕРХАХ



Дмитрий Петровский, писатель, сценарист, публицист, автор Telegram-канала @Ivorytowers



В Кыргызстане от имени 75 общественных государственных деятелей и бывших чиновников опубликовали обращение с требованием провести досрочные президентские выборы. Оно адресовано президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и спикеру жогорку кенеша Нурлану Тургунбек уулу. По информации из моих источников, это попытка запустить политическую интригу, адресованную напрямую высшему эшелону власти.



Формально авторы обращения пытались выстроить аргументацию вокруг реформ и этапов их развития. Они утверждают, что первый этап пройден, страна стабилизировалась и именно сейчас наступил удобный момент для перезапуска президентского мандата. В ход были пущены и юридические аргументы: действующий президент был избран по старой Конституции, тогда как страна живет уже по новой редакции основного закона. При внимательном анализе, впрочем, становится очевидно, что правовая база этих доводов крайне слаба и не выдерживает даже минимальной юридической критики.



Ключевая интрига, однако, даже не в тексте обращения, а в том, кто и зачем стоял за его появлением.



