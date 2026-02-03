|MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
02:57 11.02.2026
Как зарегистрироваться в MAX?
Вы можете зарегистрироваться в MAX только по номеру телефона из:
Азербайджана: +994
Армении: +374
Беларуси: +375
Грузии: +995
Казахстана: +7
Кыргызстана: +996
Молдовы: +373
России: +7
Таджикистана: +992
Туркменистана: +993
Узбекистана: +998
а также из:
Индонезии: +62 (зарегистрироваться в мобильном приложении на Android не получится)
Лаоса: +856
Малайзии: +60
ОАЭ: +971
Таиланда: +66
Турции: +90
Код придет в СМС на ваш номер.
Обратите внимание: создать профиль в MAX можно только с помощью приложения для телефонов и компьютеров. Зарегистрироваться в веб-версии MAX не получится.
1. Установите приложение MAX и нажмите Войти
2. Введите ваш номер телефона
3. Нажмите Продолжить для получения кода
4. Введите 6-значный код из СМС и нажмите Продолжить
5. Укажите имя, под которым вас будут видеть другие пользователи. Заполните фамилию по желанию. Можно вводить русские и латинские буквы, вместе с дефисами и пробелами. Нельзя использовать цифры, эмодзи и специальные символы
6. Нажмите Продолжить
7. Загрузите фото профиля или выберите из наборов - так вас будут видеть другие пользователи. Этот шаг можно пропустить и вернуться к выбору фото позже в настройках приложения
8. Нажмите Начать общение
Вы попадете на экран с чатами. Рекомендуем дать доступ к контактам телефона, чтобы увидеть, кто из ваших знакомых уже зарегистрирован в MAX, и иметь возможность написать им.
Рекомендуем также дать доступ к уведомлениям, чтобы не пропустить сообщения от знакомых.
В некоторых случаях часть функций может быть недоступна из-за особенностей работы MAX в вашем регионе. Вы можете:
- писать и звонить пользователям, которые добавили вас в контакты или написали первыми
- принимать сообщения и звонки от любых людей
- вступать в групповые чаты, если вас пригласил другой пользователь
- добавлять в групповые чаты тех, кто добавил вас в контакты
Не получится:
- начать чат с пользователями, которые не добавили вас в контакты
- позвонить тем, кто не добавил вас в список контактов
- добавляться в групповой чат по ссылке
- пригласить пользователей в групповой чат, если они не добавили вас в контакты
- создать приватный канал
Обратите внимание: ограничения не влияют на возможность общения с теми, у кого вы добавлены в список контактов.
Если у вас возникли сложности с регистрацией в MAX, напишите в поддержку и подробно опишите вашу ситуацию. Мы постараемся оперативно помочь.