MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации

02:57 11.02.2026

Как зарегистрироваться в MAX?



Вы можете зарегистрироваться в MAX только по номеру телефона из:

Азербайджана: +994

Армении: +374

Беларуси: +375

Грузии: +995

Казахстана: +7

Кыргызстана: +996

Молдовы: +373

России: +7

Таджикистана: +992

Туркменистана: +993

Узбекистана: +998



а также из:

Индонезии: +62 (зарегистрироваться в мобильном приложении на Android не получится)

Лаоса: +856

Малайзии: +60

ОАЭ: +971

Таиланда: +66

Турции: +90



Код придет в СМС на ваш номер.



