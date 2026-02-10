СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?

04:01 11.02.2026

Очередь за атомной бомбой: Турция дала понять, что тоже хочет обзавестись ядерным оружием

Для Москвы, Вашингтона, Тель-Авива и Тегерана это не самая хорошая новость



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Владимир Сапунов

Михаил Нейжмаков

10 февраля 2026



Москва обратила внимание на заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Турция будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если у стран региона появится ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Ранее Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ядерного оружия у Ирана, заявил, что Турции придется вступить в гонку ядерных вооружений.



