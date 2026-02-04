|Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:45 11.02.2026
ОБНУЛЕНИЕ СТАРОЙ ЭЛИТЫ ДЕЛОМ ЭПШТЕЙНА: НЕОРОЯЛИЗМ ОТСЕИВАЕТ "СВОИХ" И "ЧУЖИХ"
- Почему США позволяют себе агрессивную риторику в отношении давних союзников, угрожая аннексией или рискуя национальными интересами страны?
- Кто будет "править бал" в мире неороялизма и какая роль в нем будет отведена Трампу?
- Чьи интересы вписаны подтекстом в Стратегию национальной безопасности США?
- Чем обернется публикация файлов Эпштейна для старой элиты в контексте сноса либерального строя?
Настало время собирать союзников - неороялистов, готовых принять новые правила - об этом в новом выпуске авторской программы Олега Яновского "Методология власти", соведущая Анна Шафран.