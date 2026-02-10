|Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:48 11.02.2026
Президент Садыр Жапаров провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
10.02.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 февраля, провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.
Главы государств с удовлетворением отметили устойчивую динамику объема товарооборота между странами, а также ход реализации совместных работ по крупным инфраструктурным проектам, в том числе промышленной кооперации, строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.