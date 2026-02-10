Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки

14:48 11.02.2026

Президент Садыр Жапаров провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

10.02.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 февраля, провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.



В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.



Главы государств с удовлетворением отметили устойчивую динамику объема товарооборота между странами, а также ход реализации совместных работ по крупным инфраструктурным проектам, в том числе промышленной кооперации, строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.



Лидеры также обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.



