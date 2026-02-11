Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США

15:31 11.02.2026

Евросоюз испугался критической зависимости от США



Tекст: Ольга Самофалова

11 февраля 2026



Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим?



