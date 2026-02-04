Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз

16:02 11.02.2026

Объем утечек данных российских компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз.



Речь идет не о взломах, а о повседневной практике, когда сотрудники загружают в ChatGPT, Gemini и аналогичные сервисы рабочие документы чтобы "быстрее разобраться" или "улучшить текст".



Об этом сообщили аналитики после изучения трафика 150 компаний из разных отраслей. По их данным, около 60% организаций до сих пор не имеют формализованных правил работы с ИИ, а значит - не контролируют, какие данные и куда уходят. В результате ИИ-сервисы фактически превратились в новый канал утечек, незаметный для сотрудников, но критичный для безопасности.



Проблема системная и характерна не только для России.



Аналогичные инциденты фиксировались и за рубежом - от загрузки служебных документов в ChatGPT чиновниками до утечек исходного кода в крупных технологических корпорациях.



Нейросети остаются полезным инструментом, но без четких правил и технического контроля они становится источником риска, а иногда и точкой входа для злоумышленников.



