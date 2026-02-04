 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 11.02.2026
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
16:02 11.02.2026

Объем утечек данных российских компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз.

Речь идет не о взломах, а о повседневной практике, когда сотрудники загружают в ChatGPT, Gemini и аналогичные сервисы рабочие документы чтобы "быстрее разобраться" или "улучшить текст".

Об этом сообщили аналитики после изучения трафика 150 компаний из разных отраслей. По их данным, около 60% организаций до сих пор не имеют формализованных правил работы с ИИ, а значит - не контролируют, какие данные и куда уходят. В результате ИИ-сервисы фактически превратились в новый канал утечек, незаметный для сотрудников, но критичный для безопасности.

Проблема системная и характерна не только для России.

Аналогичные инциденты фиксировались и за рубежом - от загрузки служебных документов в ChatGPT чиновниками до утечек исходного кода в крупных технологических корпорациях.

Нейросети остаются полезным инструментом, но без четких правил и технического контроля они становится источником риска, а иногда и точкой входа для злоумышленников.

Источник - Вестник Киберполиции России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770814920


