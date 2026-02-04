ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками

17:08 11.02.2026

ЦБ выпустит анимационный сериал "Изи деньги" из 6 серий про незадачливого хомяка Хому и осторожного бобра Бобу. Начало показа первой серии "Киберфренд" намечено на 12 февраля.



