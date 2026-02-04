|ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
17:08 11.02.2026
ЦБ выпустит анимационный сериал "Изи деньги" из 6 серий про незадачливого хомяка Хому и осторожного бобра Бобу. Начало показа первой серии "Киберфренд" намечено на 12 февраля.
Выход остальных запланирован на 24 февраля ("Мелкий шрифт"), 10 марта ("Натапал в минус"), 19 марта ("Ставка не зашла"), 30 марта ("В инете посоветовали") и 9 апреля ("Не ломбард").
В остросюжетной драме есть все - любовь, деньги и "наезды" коллекторов.
Хома берет займ под смешной процент всего лишь 0,5% в минуту и уже представляет себя на тропических островах с прекрасной Уткой, знакомство с которой состоялось в мессенджере. Но вместо Утки появляются представители кредитора-кабана...