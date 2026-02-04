Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды

22:30 11.02.2026

Polisia.kz: Две цистерны и более одной тысячи баллонов "веселящего газа" изъято в Актюбинской области



Автор Айым Жаныбекова

Опубликовано 11 февраля 2026



Министерство внутренних дел в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" принимает комплексные меры по противодействию наркопреступности, в том числе по недопущению наркопроизводства и распространения в стране, сообщает Polisia.kz.



Наряду с пресечением фактов незаконного оборота наркотиков, полиция реализует мероприятия по ограничению оборота сильнодействующих веществ.



Так, в Актюбинской области в ходе оперативно-следственных мероприятий со склада изъяты две грузовые цистерны и 1033 баллонов с оксидом азота, которая поставлялись из Российской Федерации на территорию нашей страны.



Напоминаем, что с 1 января вступили в действия законодательные поправки, в части введения уголовной ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ, в том числе оксида азота, известного как "веселящий газ".



Полиция предупреждает, что попытки незаконного ввоза, хранения или сбыта сильнодействующих веществ будут жестко пресекаться на всех этапах - от границы до конечного потребителя.



Здоровье и безопасность граждан остается приоритетным направлением ведомства. Работа в данном направлении продолжается.



Комментарий Googlе ИИ:



В России и Казахстане "веселящий газ" (закись азота) запрещен для нецелевого использования, однако меры наказания существенно различаются. В России запрет действует с 2021 года: закон ограничивает продажу, рекламу и пропаганду газа для развлечений, предусматривая административные штрафы и конфискацию товара, а уголовная ответственность наступает только в случае причинения тяжкого вреда здоровью. В Казахстане правила радикально ужесточили, приравняв закись азота к сильнодействующим веществам. Теперь за его незаконный оборот в республике грозит реальное тюремное заключение на длительные сроки, что ставит торговлю газом в один ряд с наркопреступлениями. В обоих государствах вещество остается легальным исключительно для нужд медицины и пищевой промышленности.



Полицейскую новость про изъятие "веселящего газа" в Актюбинской области крупнейшие порталы Казахстана представили так:

- Zakon.kz: "2 цистерны и более 1 тыс. баллонов с "веселящим газом" привезли из России в Казахстан"

- Nur.kz: "Две цистерны и более тысячи баллонов "веселящего газа" привезли из России в Казахстан"

- Kursiv.media: "Из России в Казахстан тайно завезли тысячи баллонов веселящего газа"

- Orda.kz: "Более тысячи баллонов "веселящего газа" из России изъяли на складе в Актюбинской области"

- исключение - Tengrinews.kz: "Операция "смешарик": 2 цистерны и 1000 баллонов с газом изъяли на западе Казахстана"



В официальном сообщении Polisia.kz видна классическая схема внутреннего криминального бизнеса: казахстанские организаторы арендовали склад в Актобе, заказали товар в России и выстроили логистику для его продажи внутри страны. Здесь "заказчик" и "двигатель" процесса находятся внутри Казахстана, а Россия выступает лишь как страна-производитель доступного сырья.



Однако некоторые СМИ перевернули эту логику, используя механизм информационного фрейминга. Вынося в заголовки формулировку "привезли из России в Казахстан", они смещают рамки восприятия: активная закупка казахстанских предпринимателей превращается в пассивное "вторжение" товара извне. В глазах читателя ситуация меняется - виноватыми подсознательно становятся не местные дельцы, организовавшие спрос и склад, а некая внешняя сила, которая "завозит" вредные вещества в страну. Таким образом, чисто полицейская новость о ликвидации перевалочного пункта превращается в геополитический нарратив, создающий ощущение внешней угрозы и делающий новость более скандальной, хотя фактически речь идет о внутренней контрабанде, инициированной местным рынком.