Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka

00:05 12.02.2026

ВС РФ сдержали контрудар ВСУ в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 февраля в разрезе СВО. Украинские войска так и не смогли добиться успеха в своем "контрнаступе" на востоке Запорожской области. Супруга одного солдат 425-го ОШП ВСУ, участвующего в боях на Запорожском направлении, рассказала о потерях в подразделении из-за неадекватного командования.



