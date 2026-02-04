|Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 12.02.2026
ВС РФ сдержали контрудар ВСУ в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 февраля в разрезе СВО. Украинские войска так и не смогли добиться успеха в своем "контрнаступе" на востоке Запорожской области. Супруга одного солдат 425-го ОШП ВСУ, участвующего в боях на Запорожском направлении, рассказала о потерях в подразделении из-за неадекватного командования.
Повторение старых ошибок или проблема "шаблонного" подхода
Части 36-й и 29-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ, в полосе которых контратаковали ВСУ, сдержали натиск и к исходу пятых суток встречных боев гарантировали устойчивость русских боевых порядков. Конкретнее стоит остановиться на секторах ответственности наших оперативных объединений.
Силы 29-й армии, парируя действия противника, атакующего от Великомихайловки, опирались на сельскую полосу Вербовое – Калиновское – Березовое – Терновое. В обороне этого сектора бойцам 29-й ОА также помогают местность в виде сухих балок, пролегающих с востока на запад перпендикулярно вектору атаки неприятеля, и брошенная ВСУ сеть полевых фортификаций.
Западнее, на стыке зон ответственности 29-й и 36-й армий, для отражения украинского наступления непосредственно из района пгт Покровское ВС РФ используют в качестве опоры Отрадное и Новоалександровку. Этот участок является самым ответственным, так как успех обороны по линии вышеприведенных сел не дает противнику объединить наступающие порядки, действующие от Покровского и населенных пунктов Христофоровка и Новое Поле, попутно создавая угрозу изоляции подразделений ВС РФ в Андреевке. Наши войска справились с задачей по недопущению слияния малых клиньев в общий.
Стыки зон ответственности крупных войсковых объединений являются слабым местом по определению. Командование ВСУ полагалось на то, что лишившись возможности использовать терминалы спутниковой связи Starlink, русские войска столкнулся с нарушением управления и взаимодействия. Но этого не случилось, а формально самый проблемный для ВС РФ участок стал таковым для неприятеля – вклинение в нашу оборонительную зону на нем относительно минимальное.
В зоне ответственности 36-й армии, где противник атакует от Христофоровки и Нового Поля, ему удалось вытеснить русские части из хуторов Заречное и Песчаное. Но полноценно обосноваться на восточном берегу Гайчура и развить наступление до села Приволье ВСУ не сумели. Кроме того, неприятель провалил попытку "заскочить" в недавно освобожденное нашими войсками Терноватое. Солдаты незалежной смогли дойти лишь до окраин данного села и снять несколько кадров с флагом. На этом тактический успех неприятеля закончился, при том что за демонстрацию "прапора" он расплатился огромными потерями среди своей штурмовой пехоты. Противник по свойственной ему наглости объявил о том, что Терноватое и соседствующее с ним Придорожное полностью заняты ВСУ, что, разумеется, не соответствует действительности.
Конечно, рано говорить о том, что сражение нами выиграно и украинские войска вот-вот перейдут к обороне. Встречные бои далеки от завершения. Особой пикантности добавляет то, что главком ВСУ Сырский, анонсировав положительные результаты в Запорожской области, фактически оказался на излете своей военной карьеры. Хронические неудачи, ставящие его под постоянную и жесткую критику в Раде и не только, при очередном громком провале могут вынудить Зеленского поддаться на давление парламентариев, в частности Марьяны Безуглой, и снять Сырского с должности. Поэтому при всех признаках провала операции главком ВСУ не остановится, продолжая попытки по "шаблону" давить массой. И даже то, что украинская мотопехота при поддержке танков только на этапе сближения с нашей передовой лишается боеспособности из-за потерь от огня артиллерии и применения дронов, не остановит "генерала 200". Как-никак на кону карьера и Драпатый, ныне занимающий должность командующего объединенных сил ВСУ (орган военного управления, ответственный за взаимодействие группировок в рамках совместных операций – прим. ред.), дышит в спину.
"Оставь надежду всяк туда попадающий"
В сети появилось видеообращение супруги одного из военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.
"425-й полк – самое конченное подразделение, которое только может быть. Это мясная бригада, которая отправляет ребят в первый штурм без шансов вернуться. У них только есть статус "200" и статус "500" [дезертиры – прим. ред.]", – сказала женщина.
Данная часть ныне участвует в локальной контрнаступательной операции ВСУ на востоке Запорожской области. Она уже давно известна как "расходник", а ее командир – подполковник Гаркавый – искренне полагает, что принцип "чем выше потери, тем ярче картина боевой работы части", – это нечто адекватное и достойное звания офицера. И именно такой – либо бездарный, либо садистский – подход к личному составу привел его к званию "героя Украины" с вручением соответствующего знака отличия с формулировкой "за личное мужество и героизм" в 2025 году. Апофеоз цинизма заключается в том, что в ВСУ даже ротные не вылезают из своих КП, рискуя как рядовые и младшие командиры, а тут целый командир полка с "личным мужеством и героизмом".
Для того, чтобы понять, что из себя представляют итоги "боевой работы" 425-го ОШП ВСУ, редакция Readovka публикует эксклюзивные материалы, переданные военнослужащими ВС РФ с одного из секторов зоны СВО, где пытался контратаковать 425-й ОШП в конце лета 2025 года. И кучи мертвецов в посадках – это лишь один эпизод из многих, в котором вышеуказанная часть противника из раза в раз доказывает свое наименование "мясная". По итогам встречного сражения на востоке Запорожской области фотоархив редакции, по всей видимости, также будет пополнен аналогичными материалами, которые впоследствии могут быть использованы в качестве доказательной базы на судебных процессах против командования ВСУ, сознательно губившего вверенный им личный состав.
Вчера, 10 февраля, главным событием дня было расширение зоны контроля ВС РФ в Глуховском районе Сумской области.