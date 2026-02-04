 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 12.02.2026
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
00:05 12.02.2026

ВС РФ сдержали контрудар ВСУ в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 февраля в разрезе СВО. Украинские войска так и не смогли добиться успеха в своем "контрнаступе" на востоке Запорожской области. Супруга одного солдат 425-го ОШП ВСУ, участвующего в боях на Запорожском направлении, рассказала о потерях в подразделении из-за неадекватного командования.



Повторение старых ошибок или проблема "шаблонного" подхода

Части 36-й и 29-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ, в полосе которых контратаковали ВСУ, сдержали натиск и к исходу пятых суток встречных боев гарантировали устойчивость русских боевых порядков. Конкретнее стоит остановиться на секторах ответственности наших оперативных объединений.

Силы 29-й армии, парируя действия противника, атакующего от Великомихайловки, опирались на сельскую полосу Вербовое – Калиновское – Березовое – Терновое. В обороне этого сектора бойцам 29-й ОА также помогают местность в виде сухих балок, пролегающих с востока на запад перпендикулярно вектору атаки неприятеля, и брошенная ВСУ сеть полевых фортификаций.

Западнее, на стыке зон ответственности 29-й и 36-й армий, для отражения украинского наступления непосредственно из района пгт Покровское ВС РФ используют в качестве опоры Отрадное и Новоалександровку. Этот участок является самым ответственным, так как успех обороны по линии вышеприведенных сел не дает противнику объединить наступающие порядки, действующие от Покровского и населенных пунктов Христофоровка и Новое Поле, попутно создавая угрозу изоляции подразделений ВС РФ в Андреевке. Наши войска справились с задачей по недопущению слияния малых клиньев в общий.

Стыки зон ответственности крупных войсковых объединений являются слабым местом по определению. Командование ВСУ полагалось на то, что лишившись возможности использовать терминалы спутниковой связи Starlink, русские войска столкнулся с нарушением управления и взаимодействия. Но этого не случилось, а формально самый проблемный для ВС РФ участок стал таковым для неприятеля – вклинение в нашу оборонительную зону на нем относительно минимальное.

В зоне ответственности 36-й армии, где противник атакует от Христофоровки и Нового Поля, ему удалось вытеснить русские части из хуторов Заречное и Песчаное. Но полноценно обосноваться на восточном берегу Гайчура и развить наступление до села Приволье ВСУ не сумели. Кроме того, неприятель провалил попытку "заскочить" в недавно освобожденное нашими войсками Терноватое. Солдаты незалежной смогли дойти лишь до окраин данного села и снять несколько кадров с флагом. На этом тактический успех неприятеля закончился, при том что за демонстрацию "прапора" он расплатился огромными потерями среди своей штурмовой пехоты. Противник по свойственной ему наглости объявил о том, что Терноватое и соседствующее с ним Придорожное полностью заняты ВСУ, что, разумеется, не соответствует действительности.

Конечно, рано говорить о том, что сражение нами выиграно и украинские войска вот-вот перейдут к обороне. Встречные бои далеки от завершения. Особой пикантности добавляет то, что главком ВСУ Сырский, анонсировав положительные результаты в Запорожской области, фактически оказался на излете своей военной карьеры. Хронические неудачи, ставящие его под постоянную и жесткую критику в Раде и не только, при очередном громком провале могут вынудить Зеленского поддаться на давление парламентариев, в частности Марьяны Безуглой, и снять Сырского с должности. Поэтому при всех признаках провала операции главком ВСУ не остановится, продолжая попытки по "шаблону" давить массой. И даже то, что украинская мотопехота при поддержке танков только на этапе сближения с нашей передовой лишается боеспособности из-за потерь от огня артиллерии и применения дронов, не остановит "генерала 200". Как-никак на кону карьера и Драпатый, ныне занимающий должность командующего объединенных сил ВСУ (орган военного управления, ответственный за взаимодействие группировок в рамках совместных операций – прим. ред.), дышит в спину.

"Оставь надежду всяк туда попадающий"

В сети появилось видеообращение супруги одного из военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.

"425-й полк – самое конченное подразделение, которое только может быть. Это мясная бригада, которая отправляет ребят в первый штурм без шансов вернуться. У них только есть статус "200" и статус "500" [дезертиры – прим. ред.]", – сказала женщина.

Данная часть ныне участвует в локальной контрнаступательной операции ВСУ на востоке Запорожской области. Она уже давно известна как "расходник", а ее командир – подполковник Гаркавый – искренне полагает, что принцип "чем выше потери, тем ярче картина боевой работы части", – это нечто адекватное и достойное звания офицера. И именно такой – либо бездарный, либо садистский – подход к личному составу привел его к званию "героя Украины" с вручением соответствующего знака отличия с формулировкой "за личное мужество и героизм" в 2025 году. Апофеоз цинизма заключается в том, что в ВСУ даже ротные не вылезают из своих КП, рискуя как рядовые и младшие командиры, а тут целый командир полка с "личным мужеством и героизмом".

Для того, чтобы понять, что из себя представляют итоги "боевой работы" 425-го ОШП ВСУ, редакция Readovka публикует эксклюзивные материалы, переданные военнослужащими ВС РФ с одного из секторов зоны СВО, где пытался контратаковать 425-й ОШП в конце лета 2025 года. И кучи мертвецов в посадках – это лишь один эпизод из многих, в котором вышеуказанная часть противника из раза в раз доказывает свое наименование "мясная". По итогам встречного сражения на востоке Запорожской области фотоархив редакции, по всей видимости, также будет пополнен аналогичными материалами, которые впоследствии могут быть использованы в качестве доказательной базы на судебных процессах против командования ВСУ, сознательно губившего вверенный им личный состав.

Вчера, 10 февраля, главным событием дня было расширение зоны контроля ВС РФ в Глуховском районе Сумской области.

Источник - Readovka
