ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?

01:06 12.02.2026 Поможет ли Трамп удержаться у власти Виктору Орбану на выборах в Венгрии?

Пока опросы фиксируют серьезное отставание орбановского ФИДЕС



11.02.2026 | Дмитрий МИНИН



Евроатлантические раздоры между президентом США Дональдом Трампом и лидерами Евросоюза выходят на новый испытательный рубеж, на этот раз в связи с предстоящими 12 апреля парламентскими выборами в Венгрии. Здесь ставки особенно высоки, ведь "будапештский бастион" считается одной из самых прочных и последовательных опор нынешнего главы Белого дома на континенте. Харизматичному венгерскому премьеру Орбану, который вместе со своей партией ФИДЕС будет пытаться сохранить свой пост, принадлежит немаловажная роль в консолидации европейских консервативных сил и развитии "евроскептицизма". Ему противостоит оппозиционная "проевропейская" "Тиса", ведомая бывшим соратником Орбана Петером Мадьяром.



Брюссель ранее с помощью своих союзников из партии власти в Бухаресте и при использовании откровенных манипуляций уже отогнал серьезную атаку условных "трампистов" в Румынии. Виктор Орбан в Будапеште – орешек покрепче, поскольку власть пока у него и незаконными методами его не убрать. Однако вся т. н. мягкая сила европейцев задействована против его партии ФИДЕС в беспрецедентных масштабах. На венгров со всех сторон ежечасно выливаются потоки критики по отношению к действующему правительству и премьеру, заверений в том, что только европейский путь обеспечит им счастливое будущее, славословий и поддержки по адресу оппозиции, которая, дескать, все это обеспечит.



Пока эти механизмы тоже приносят свои результаты. Все опросы, проведенные в Венгрии, стабильно показывают уверенное преимущество оппозиционной партии "Тиса" с разрывом в 5% (около 400 тыс. избирателей), что в условиях этой страны считается непреодолимым барьером. Впрочем, критики указывают на то, что практически все центры, занимающиеся изучением общественного мнения в Венгрии, как и по всей Европе, тесно связаны с глобалистскими либеральными структурами и существуют на их гранты ("соровское наследие"). Оснований полностью им доверять нет. Партия ФИДЕС продолжает утверждать, что на самом деле лидирует она, но в любом случае понятно, что правительственная коалиция переживает нелегкий для себя момент. Впрочем, некоторые авторитетные международные аналитические компании, в частности McLaughlin and Associates, склоняются к тому, что у ФИДЕС действительно все еще сохраняются шансы на конечное возобладание.



Претендующая на перехват власти в стране с помощью антитрампистских сил Европы, да и демократов Америки, "Тиса" (полное название - "Партия уважения и свободы", венг. Tisztelet és Szabadság Párt) основана лишь 23 октября 2020 года. Идеология – либеральный консерватизм и проевропеизм (входит в доминирующую в Европарламенте фракцию "Народная партия"). Лидер – Петер Мадьяр, 16 марта 1981 года рождения, позиционирующий себя как устремленный в будущее голос нового поколения, бросающий вызов правящим "коррупционерам и олигархам". В свое время Мадьяр был активистом ФИДЕС и считался чуть ли не будущим преемником Орбана, был даже женат на министре юстиции в правительстве последнего Юдит Варге. Однако не стал дожидаться своего часа и, оседлав популистскую волну, в 2024 году присоединился к мало заметной на тот момент партии "Тиса", быстро подняв ее на ведущее место в рейтингах.



Мадьяр выступает за углубление сотрудничества в рамках Евросоюза и "соответствие западным демократическим ценностям" и критикует конфронтационную позицию правительства Орбана по отношению к институтам ЕС и его тесные отношения с Россией. Обещает возобновить поддержку Украине, ускоренно ввести в качестве валюты вместо форинта евро и избавиться от российского газа. Кстати, еще недавно Мадьяр заявлял, что разделяет позицию Орбана об отказе от поставок военной помощи на Украину. Но попадая во все большую зависимость от "старших товарищей" из Европы, он предпочитает об этом больше не говорить.



Однако признанный политический "зубр" не только Восточной, но и, пожалуй, всей Европы Орбан тоже не сидит без дела. Зря его в своих последних выступлениях не раз оскорблял Зеленский, тоже подключившийся к агитации за Мадьяра. Не опускаясь до уровня первого, венгерский премьер четко и ясно заявил на одном из митингов: "Украина – наш враг!", повышая тем самым градус до уровня "отечество в опасности!" Орбан подчеркнул, что Украину не следует принимать ни в Европейский союз, ни в какой-либо военный альянс с участием Венгрии. Премьер-министр также заявил, что без поставок российских энергоносителей венгерские домохозяйства и предприятия столкнутся с расходами на электроэнергию, которые в несколько раз превысят нынешние. Он назвал эту проблему угрозой как для экономики, так и для национальной безопасности.



Германская Frankfurter Rundschau с возмущением пишет, что Орбан также оказывает взрывоопасную „антитеррористическую" помощь пророссийскому лидеру Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ) Милораду Додику, а также вместе с ним якобы готовит альянс с президентом Сербии А. Вучичем и премьером Словакии Р. Фицо. В подтверждение приводится информация об открытии в Баня-Луке представительства элитного венгерского Антитеррористического центра (TEK). В других странах, кстати, такого больше нет. Возмущаются контролирующий БиГ Брюссель и особенно Сараево, усматривающие в этом силовую поддержку местным сербам. Все эти реакции, безусловно, гипертрофированы сверх всякой меры, но политические предпочтения венгерского лидера, в общем-то, характеризуют верно.



Со своей стороны в оставшиеся до выборов недели на поддержку Орбану должен прийти мощный десант из-за океана. При этом, как уже о чем-то совсем очевидном, еще недавно утверждалось о визите в Будапешт в преддверии выборов с целью поддержки Орбана неоднократно крайне похвально о нем отзывавшегося самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Говорили даже об их "крепкой мужской дружбе". Но сейчас речь об этом уже не идет. По всей видимости, не имея полной уверенности в победе "друга", Трамп счел за лучшее избежать личного визита в Венгрию во избежание потери лица в случае возможного поражения первого. Тем не менее 5 февраля 2026 года президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Орбана "по-настоящему сильным и влиятельным лидером с проверенной репутацией, добившимся феноменальных результатов", заявив о своей полной поддержке переизбрания Орбана, назвав его "настоящим другом, борцом и ПОБЕДИТЕЛЕМ!"



Взамен американцы разработали также достаточно мощную программу поддержки Орбана. В ближайшее время, что уже подтверждено, в Венгрию сначала должен прибыть госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности М. Рубио. Ближе к голосованию туда же направится американский вице-президент Дж. Вэнс, вполне сопоставимый по возрасту с Мадьяром, но также яростно отстаивающий авторитет Орбана. В промежутке последний сам должен отправиться в гости к Трампу на учредительную конференцию "Совета мира Дональда Трампа", где венгерскому премьеру отведена роль чуть ли не второго после самого главы Белого дома "отца – основателя" данного движения. Примечательно, что из всего НАТО о вступлении в "Совет мира", помимо Венгрии, пока заявила лишь Болгария.



Трудно сказать возымеет ли вся эта тяжелая артиллерия громких имен и событий какое-либо влияние на венгерского избирателя. Общее кризисное состояние всех европейских экономик проявляется на континенте в запросе на повсеместную смену власти, независимо от того, кто находился у ее кормила до сих пор.



Но что взамен? Люди видят харизму и энергию Мадьяра, слушают щедрые обещания, но, если он реально, как обещает, вернется к поддержке Украины, где на улицах Мукачево, Чопа и других венгеронаселенных городов Закарпатья "за руки, за ноги" хватают этнических венгров и "бусифицируют" на фронт, это вряд ли кому понравится в стране. Брюссель, полностью взявший Мадьяра под контроль, неизбежно потребует от него и выделения насквозь коррумпированному Киеву новых значительных финансовых средств, которых не хватает самой Венгрии. Это таким образом намеревается "прогрессивный" кандидат бороться с коррупцией? Весьма сомнительный метод. Ускоренное же "избавление" Венгрии от российского газа способно и вовсе лишить ее всякой конкурентоспособности на мировых рынках и вместо обещанного процветания принести ей сплошные разочарования. И кто вместо Росатома будет достраивать АЭС в Пакше?



Поддерживая Орбана на выборах, Трамп, конечно, меньше всего думает о российских интересах и даже о венгерских, а, как всегда, прежде всего – о своих собственных. Но надо признать, что в данном случае все трое вполне совпадают. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770847560





