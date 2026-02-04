Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров

02:44 12.02.2026

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на "правительственном часе" в ходе пленарного заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 11 февраля 2026 года



...



"Драматические события начала этого года, включая вооруженное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу, нагнетание американского давления на Кубу, попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, кризис вокруг Гренландии – все вы это видели и слышали об этом – подтвердили нашу оценку, что мир вступил в эпоху быстрых и глубоких перемен. Некоторые эксперты даже говорят, в эпоху потрясений. Очевидно одно – это не какое-то сиюминутное преходящее явление, а новый этап мирового развития, может быть и эпоха. Этот этап может продлиться долгие и долгие годы, а то и десятилетия.



Суть этого этапа, в принципе, нам ясна. Знаем, что она ясна и всем нашим политическим силам. Основная тенденция на становление более справедливой и устойчивой многополярной системы будет сопровождаться борьбой "старых", бывших лидеров (они сконцентрированы, как я уже сказал, на Западе) с новыми набирающими силу центрами развития, которые представляют Мировое большинство. И эта борьба набирает обороты и затрагивает практически все географические зоны."



