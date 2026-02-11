НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот

Жапаров полностью обновил силовой блок

В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот



Эпоха политического тандема в Киргизии подошла к своему финалу. Отставка Камчыбека Ташиева с постов главы Госкомитета по нацбезопасности (ГКНБ) и вице-премьера, объявленная президентом Садыром Жапаровым 10 февраля, знаменует радикальную трансформацию архитектуры государственного управления. Модель "двух центров" – политического и силового, известная как союз Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, сменяется системой единоличного правления, где вся власть концентрируется в руках президента. Для самого Ташиева, находящегося на лечении в Германии, решение главы государства стало "полной неожиданностью".



Распад политического альянса "Жапаров–Ташиев" спровоцировал масштабную реорганизацию исполнительной власти Киргизии. Главе государства Садыру Жапарову потребовалось меньше суток, чтобы полностью переформатировать силовой блок.



Ключевым этапом стало ослабление влияния ГКНБ: из структуры ведомства выведена Пограничная служба, ставшая самостоятельным госорганом. Одновременно создана Служба государственной охраны (СГО) при президенте на базе бывшей 9-й службы ГКНБ – теперь она будет отвечать не только за личную безопасность лидера, но и за охрану всех стратегических объектов. Статус председателя ГКНБ при этом официально закреплен как отдельная позиция в кабинете министров. Также стало известно, что после прихода нового главы ГКНБ в ведомстве ожидаются тотальные реформы.



Турбулентность дошла и до парламента. По информации источников "НГ" в Жогорку Кенеше, накануне депутатов просили не выходить на работу в среду. Ожидается, что после возвращения из Турции в отставку может быть отправлен спикер Нурланбек Тургунбек уулу, известный своими националистическими инициативами и близостью к Камчыбеку Ташиеву. Вместе с ним мандатов могут лишиться и другие лояльные экс-главе ГКНБ депутаты.



Обвинения в дестабилизации ситуации в стране для многих подписантов обращения о проведении досрочных выборов президента уже обернулись обысками и допросами. Об этом сообщил журналистам сын политического деятеля Бекболота Талгарбекова Арстан. Он рассказал, что лично стал свидетелем того, как приводят в ГУВД (Главное управление внутренних дел) Бишкека и других подписантов, включая экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева. Напомним, всего документ подписали 75 человек, среди которых ученые, экс-премьер-министры, бывшие депутаты и общественные деятели (см. "НГ" от 09.02.22).



Сам "виновник" смены политического курса страны Камчыбек Ташиев, находящийся на лечении в Германии, назвал свою отставку "полной неожиданностью". Несмотря на это, он заявил о необходимости исполнять решение президента и выразил гордость за честную службу. Генерал поблагодарил личный состав ГКНБ и призвал граждан воздержаться от незаконных действий ради сохранения стабильности.



Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил, что вопреки прогнозам о возможной дестабилизации Ташиев не пошел на конфликт с властью, что стало важным индикатором взросления политической системы Киргизии. Инициаторов досрочных выборов он назвал "сбитыми летчиками", а реакцию генерала Ташиева "сигналом о том, что интересы страны стоят выше личных амбиций". "Его отказ от незаконных методов и призыв к спокойствию заслуживают уважения", – заявил Байсалов, подчеркнув, что мирная смена кадров является залогом устойчивости государства.



Чиновник также отметил, что сегодня перед Киргизией стоят масштабные задачи. "Нам предстоит проведение крупных международных мероприятий и достойно отметить 35-летие нашей независимости. Мы должны обеспечить их в спокойной, стабильной обстановке. Президентские выборы должны пройти в установленный срок – в январе следующего года", – подчеркнул Байсалов.



Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков в комментарии для "НГ" отметил: судя по обвинениям в адрес авторов резонансного обращения и заявлениям Эдиля Байсалова, в Киргизии была пресечена очередная попытка государственного переворота. Среди фигурантов списка – представители "старой гвардии" времен президентов Акаева, Бакиева, Атамбаева и Жээнбекова. Ряд политиков открыто заявляют о вмешательстве некой "третьей силы". Но кто стоит за этой "третьей силой", чьей главной целью, по всей видимости, является смещение президента Садыра Жапарова.



Таким образом, завершился период "двух друзей", или, как в Киргизии их называли, "экидос", который был тактическим союзом для удержания контроля в стране. Но в условиях, когда Жапаров укрепил свои позиции, необходимость в равном партнере отпала.



Как сказал "НГ" директор Агентства этнонациональной стратегии Александр Кобринский, отставка Ташиева – не финальная точка, а начало нового, крайне напряженного политического сезона. Судьба самого Ташиева и его обширной сети влияния станет ключевым вопросом. Вернется ли он в Киргизию? Будет ли он переведен на другую должность или отодвинут на периферию, арестован или станет открытым центром притяжения для недовольных – определит ближайшую политическую динамику.



"Ставки действительно высоки. Жапаров, устранив главного "соправителя", берет на себя всю полноту ответственности. Теперь любая неудача (экономическая, социальная, внешнеполитическая) будет адресована лично ему, без возможности сослаться на противоречия внутри тандема. Одновременно он должен предотвратить возможность реванша со стороны смещенной группы, что может привести к дальнейшей чистке элит и ужесточению внутриполитического курса", – считает эксперт.



Депутат парламента Марлен Маматалиев призвал госслужащих к необходимости строгого соблюдения вертикали власти. Парламентарий подчеркнул, что президент является ключевым лицом, принимающим решения, а обязанность аппарата – их безусловная реализация. "Каждый госслужащий должен четко понимать иерархию: как солдат подчиняется генералу, так и чиновники обязаны работать в соответствии с установленным порядком", – заявил Маматалиев. Подобная риторика экспертами трактуется не просто как ссылка на Конституцию, а как подтверждение формирования новой конфигурации власти в Киргизии.



Денис Борисов, заведующий Центром региональных сравнительных исследований НГУЭУ "Россия – Центральная Азия", считает, что текущие события в Киргизии не отразятся на российско-киргизских отношениях. "Опыт показывает, что существенных перемен ждать не стоит: перед нами очередной цикл внутренней политической борьбы, характерный для сложной структуры киргизского общества. Однако есть важный нюанс. Во внешнеполитическом курсе наблюдается определенное разделение: если группа Жапарова ориентируется на стратегическое партнерство с Россией и Китаем, то в окружении Ташиева заметен интерес к ближневосточному вектору и частично к европейским партнерам", – написал Борисов в своем Telegram-канале.



Главный вызов здесь – исторический опыт республики: до сих пор почти ни одному главе государства не удавалось передать власть мирно и в срок, за исключением главы временного правительства Розы Отунбаевой. Сможет ли страна в этот раз выйти из затянувшегося круга политических потрясений без новых конфликтов?