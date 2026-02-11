 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
08:43 12.02.2026

Соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Каллибека Камалова

11.02.2026

11 февраля этого года в возрасте 100 лет ушел из жизни известный государственный и общественный деятель, ветеран труда Каллибек Камалов.



Каллибек Камалов родился 18 марта 1926 года в Тахтакупырском районе Каракалпакстана. После учебы в средней школе и прохождения военной службы он в 1955 году окончил Нукусский государственный университет. Трудовую деятельность начал секретарем комитета молодежи, работал заместителем Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, председателем Нукусского городского исполнительного комитета.

К.Камалов обладал незаурядными организаторскими способностями, эффективно трудился в должностях министра коммунального хозяйства, министра дорожного транспорта и автомобильных дорог Республики Каракалпакстан, секретаря Каракалпакского комитета партии.

Будучи умелым руководителем, он всю свою жизнь и деятельность посвятил развитию родного края, в 1959–1963 годах на посту Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, в 1963–1984 годах – первого секретаря Комитета партии Каракалпакстана, лидера республики проявил самоотверженность в деле социально-экономического развития региона, организации работы разных сфер и отраслей в соответствии с требованиями времени.

В 1984–1986 годах Каллибек Камалов также успешно проявил себя как талантливый дипломат.

За годы многогранной трудовой деятельности своими богатыми знаниями и опытом, большим управленческим потенциалом, высокими человеческими качествами, безграничной любвью и преданностью Родине он завоевал глубокое уважение народа. Под его непосредственным руководством в сложных климатических условиях были реализованы масштабные меры по всестороннему развитию Республики Каракалпакстан, модернизации хлопководства, зерноводства, животноводства и других отраслей сельского хозяйства, промышленного производства, повышению уровня жизни населения.

В последние годы Каллибек Камалов возглавлял Общественный совет ветеранов Республики Каракалпакстан, активно участвовал в поддержке и защите интересов старшего поколения, укреплении атмосферы мира, добра, толерантности и согласия в обществе, воспитании молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.

Его большие заслуги перед страной и народом достойно оценены государством. Среди его наград – медаль "Шухрат" и орден "Эл-юрт ҳурмати".

Светлая память о видном государственном и общественном деятеле, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Каллибеке Камалове навсегда сохранится в наших сердцах.

Ш.Мирзиеев, Т.Нарбаева, Н.Исмоилов,
А.Арипов, А.Орынбаев, С.Турдиев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770874980


