На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов

08:43 12.02.2026

Соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Каллибека Камалова



11.02.2026



11 февраля этого года в возрасте 100 лет ушел из жизни известный государственный и общественный деятель, ветеран труда Каллибек Камалов.



