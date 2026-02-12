 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
17:14 12.02.2026

Депутат Марлен Маматалиев избран Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

12-02-2026

На заседании Жогорку Кенеша 12 февраля депутаты рассмотрели вопрос об избрании Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.



Депутатские группы "Ата-Журт", "Ала-Тоо", "Элдик", "Мекенчил", "Адилет Кыргызстан" представили кандидатуру депутата Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева на должность Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Для рассмотрения данного вопроса заседание Жогорку Кенеша перешло в режим заседания Комитета всего Жогорку Кенеша.

Заседание Комитета всего Жогорку Кенеша прошло под председательством главы Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и Регламенту Жогорку Кенеша Курманкула Зулушева. Комитет всего Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру депутата Марлена Маматалиева.

Далее депутаты вернулись в режим заседания Жогорку Кенеша для избрания Торага Жогорку Кенеша.

По итогам тайного голосования с использованием бюллетеней, депутат Марлен Маматалиев избран Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Его кандидатуру поддержали 77 депутата.



Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.

Пресс-служба Жогорку Кенеша

***

Маматалиев Марлен Абдырахманович

Родился 24 марта 1981 года в г. Бишкек.

Образование высшее.

1998-2002 гг. - Кыргызский технический университет им. И. Раззакова, факультет Информационных технологий по специальности "Автоматизация и Управление", степень бакалавра;
2002 – 2003 гг. - Кыргызский технический университет им. И. Раззакова, факультет Информационных технологий по специальности "Автоматизация и Управление в технических системах" (магистратура);
2009-2011 гг. - Кыргызский экономический университет, специальность "Финансы и Кредит";
2011г.- Civil Service College Сингапур, "Управление человеческими ресурсами в государственной службе";
2019-2023 гг. - Кыргызский технический университет им. И. Раззакова, Институт транспорта и робототехники, кафедра "Автоматизация робототехника и мехатроника" (аспирантура). Кандидат технических наук;
2024 г. - Кыргызский экономический университет, докторантура (PHD),направление "Экономика"
2024 г.- Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, бакалавриат Юриспруденция (Гражданско-правовая деятельность)
2024 г.- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ(РАНХиГС) "Мастер Государственного Управления - для руководителей"

Трудовая деятельность:

С 2003 по 2006 гг. - Социальный фонд Кыргызской Республики, начальник управления информационных систем, заместитель начальника управления- начальник отдела программного обеспечения, главный специалист отдела программного обеспечения, ведущий специалист отдела программного обеспечения;
С 2006 по 2008 гг. - Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики, заведующий отделом информационного обеспечения;
С мая 2008 по декабрь 2008 гг. - Министерство финансов Кыргызской Республики, помощник министра;
С 2007 – 2009 гг. - Министерство экономического развития и торговли Кыргызской Республики, начальник Главного управления организационно-кадровой работы и финансового обеспечения, советник министра, помощник министра;
С 2009-2010 гг. - Аппарат Правительства Кыргызской Республики, cоветник Первого- вице- премьер- министра КР;
С августа 2010 по ноябрь 2010 гг. -политическая партия "Ар-Намыс",руководитель аппарата;
С 2010 по 2011 гг. - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, заведующий секретариатом парламентской фракции "Ар-Намыс";
С 2011 по 2012 гг. - Министерство экономического регулирования, статс-секретарь, начальник управления;
2012 г. - Аппарат Правительства КР, заведующий отделом реального сектора;
С 2013 по 2016 гг. - ЗАО "СУ-12" , председатель Правления;
С 2016 - по 2018 гг. - генеральный директор ЗАО "Аллор Строй Сервис", генеральный директор ТРЦ "Азия молл";
С 2018 по 2021 гг. - депутат VI созыва Жогорку Кенеша КР, Комитет по бюджету и финансам ЖК КР;
С 2021 года депутат VII созыва Жогорку Кенеша КР, лидер парламентской фракции "Ынтымак", Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК КР;
30 ноября 2025 года избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VIII созыва;
12 февраля 2026 года избран Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VIII созыва.

Награды:
"Отличник Социального фонда Кыргызской Республики";
"Отличник Финансово-экономической службы КР";
"Отличник Торгово-экономической работы";
Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли КР;
Почетная грамота Министерства финансов КР;
Почетная грамота Министерства цифрового развития КР;
Почетная грамота Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР;
Почетная грамота Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций КР;
Награжден именными часами Премьер-министра КР;
Почетная грамота Правительства Кыргызской Республики;
Почетная грамота Кыргызской Республики;
Медаль "За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ";
Медаль Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых государств "МПА СНГ.30 лет";
Юбилейная медаль "30 лет Конституции Кыргызской Республики";
Медаль Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики "За вклад в укрепление законности";
Благодарственное письмо Государственной администрации Лейлекского района;
Благодарственное письмо Президента Организации Спортивного движения глухих Кыргызской Республики;
Благодарственное письмо Бизнес Ассоциации JIA;
Почетный гражданин Уч-Добонского айылного аймака Алайского района и Арстанбапского айыльного аймака Базар-Коргонского района;
Кандидат в мастера спорта по самбо, президент Федерации по самбо г.Бишкек.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770905640


