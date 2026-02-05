Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма

23:03 12.02.2026

По его оценке, "чье положение новая конституция ухудшает, так это как раз таки иностранные или финансируемые из-за рубежа структуры, занимающиеся политическим лоббизмом, пропагандой и провокациями"



АСТАНА, 12 февраля. /ТАСС/. Казахстан провозгласил в проекте конституции новую нормальность - защиту прав общества от фанатизма и псевдолиберального радикализма. Такое мнение высказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев после опубликования в четверг проекта нового основного закона республики в газете "Казахстанская правда".



"Государство провозглашает в проекте нового основного закона новую нормальность - единство, светскость, защиту прав общества и гражданина от фанатизма и радикализма - не только религиозного, но и псевдолиберального", - указал Ашимбаев на своей странице в Telegram-канале. "В документе четко обозначены многочисленные нормы, направленные на сбалансированную и комплексную защиту прав гражданина, семьи, детей, общественных ценностей", - написал политолог.



Он прокомментировал тот факт, что в проекте новой конституции убрано положение действующего основного закона, согласно которому "международные договоры, ратифицированные республикой, имеют приоритет перед ее законами". В тексте проекта нового основного закона указывается, что "порядок действия на территории Республики Казахстан международных договоров определяется законами". "Баланс защиты прав граждан смещается из международного в национальное право", - отметил Ашимбаев. "Международное право в последние десятилетия активно подвергается эрозии, игнорируется сверхдержавами, а также становится инструментом геополитического давления на суверенные страны. Сегодня стоит вопрос защиты суверенитета страны и ее стабильного развития", - считает политолог.



По его оценке, "чье положение новая конституция ухудшает, так это как раз таки иностранные или финансируемые из-за рубежа структуры, занимающиеся политическим лоббизмом, пропагандой и провокациями". Политолог напомнил, что одним из основных направлений критики в адрес проекта конституции была норма о том, что Казахстан отказывается от выполнения международных договоров, в том числе касающихся нарушения прав человека. "Эту позицию дружно пропагандировали лица и институты, находящиеся на зарубежном финансировании и занимающиеся пропагандой внешних геополитических, экономических и идеологических ценностей", - заявил Ашимбаев.



Республиканский референдум по проекту новой конституции Казахстана пройдет 15 марта. На него вынесли один вопрос: "Принимаете ли вы новую конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".