Пятница, 13.02.2026
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля

00:05 13.02.2026
00:05 13.02.2026

ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 февраля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к началу встречных боев к западу от Гуляйполя. Редакция Readovka рассмотрела внедрение "политработников-радикалов" в ВСУ и НГУ как пролог серьезных политических потрясений на Украине.



Расширение географии сражения

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ к западу от Гуляйполя сломили оборону ВСУ сразу в нескольких населенных пунктах. Противник оставил хутора Цветковое и Криничное, он также отступил из Староукраинки и Зализничного.

Оборона неприятеля на рубежах к западу от Гуляйполя заметно просела с началом активных попыток ВСУ пробить наш фронт в полосе 29-й и 36-й армий севернее города. Это можно связать с тем, что командование незалежной сняло силы с данного сектора. Известно, что до начала локального "контрнаступа" фронт ВСУ к западу от Гуляйполя держался на плечах 154-й ОМБр, а также 225-го, 425-го и 1-го отдельных штурмовых полков. А сейчас они являются ядром украинской ударной группировки, собранной для атаки на позиции 29-й и 36-й ОА ВС РФ. Это существенно ослабило оборонительный потенциал противника в описываемом секторе, что и привело к просадке его обороны по фронту протяженностью в 10 км.

Решение Киева похоже на тактическое отступление оставшихся сил на более выгодные позиции, которые по расчету Банковой удерживать будет проще. Неприятель сделал ставку на оборону крупного села Верхняя Терса, которое, помимо прочего, является "замыкающей точкой" южной части оборонительного контура ВСУ по реке Гайчур, далее переходящего в дугу на запад по течению реки Жеребец.

Можно предположить, что общий оперативный замысел украинского командования на востоке Запорожского направления заключается в следующем. Программа-максимум в виде вытеснения русских войск за реку Янчур с возвращением Гуляйполя для ВСУ в принципе нереализуема. У противника есть программа-минимум, которая заключается в выдавливании ВС РФ с западного берега Гайчура, что позволит ему фактически "заморозить" положение в секторе на неопределенное время. Именно по этой причине стоит ожидать усиления накала боев непосредственно в районе Терноватого при напряжении усилий ВСУ в обороне Верхней Терсы. Но даже чрезвычайно укрепленный населенный пункт невозможно удержать при пассивной обороне с ограниченными силами. Единственный вариант для неприятеля – это действовать по принципу маневренной обороны, подразумевающему контратаки. Он будет всячески пытаться не допустить даже возможности сближения ВС РФ с Верхней Терсой. По этой причине ВСУ, весьма вероятно, станут биться лбом о Зализничное и Староукраинку, вынуждая русскую армию перейти к обороне, отвлекаясь от Верхней Терсы. В качестве источника сил для реализации концепции маневренной обороны украинское командование может брать боевые тактические группы, перебрасываемые из района пгт Покровское. Во-первых, недалеко, во-вторых, при провале программы-максимум ударная группировка может и, скорее всего, будет переориентирована на решение побочных задач.

Однако если неприятель провалит даже программу-минимум, то последствия для Киева будут катастрофичны. С началом сухой весны по Ореховскому укрепрайону ВСУ можно начинать петь панихиду.

Кто воспитывает, тот и управляет

В Telegram-канале медийного боевика Жорина и начальника штаба партии "Национальный корпус" (организация запрещена в России) появилось крайне интересное сообщение.

"Выступил и пообщался с будущими хорунжими [первичное офицерское звание в казачьих войсках, в ВСУ должность эквивалентна политработнику – прим. ред.] – были военные из разных подразделений, не только из нашего третьего армейского корпуса. Действительно приятно удивила аудитория – живая, с интересными вопросами и огнем в глазах. Надеюсь, ответил на все, что хотели спросить!) Наша школа хорунжих развивается, привлекая все больше представителей различных подразделений сил обороны, которые, к счастью, понимают, насколько важна идеологическая работа с личным составом", – написал Жорин в своем Telegram-канале.

Должность хорунжего введена в ВСУ в ноябре 2025 года. Ее занимают, как правило, младшие лейтенанты, но в отличие от казачьих войск, откуда наименование "хорунжий" и пошло, она подразумевает не командование подразделением, а политработу. Учитывая то, что данное должностное расписание – новое в вооруженных силах противника, по ряду признаков можно раскрыть содержание этого нововведения. Некогда предложенная экс-президентом Украины Порошенко (состоит в объединении, внесенном в реестр террористов и экстремистов в РФ) инициатива теперь реализована, но не с точки зрения изменения переименования первичного офицерского звания младшего лейтенанта в хорунжего, а с точки зрения ввода отдельной должности в армейскую структуру. Хорунжий занимается организацией и проведением воинских ритуалов, общей просветительской работой, считай, политической обработкой, медийным сопровождением жизни подразделения и поддержанием дисциплины. На данный момент остается загадкой, в подразделения какого уровня они системно внедрены. Однако корреляция звания и должности указывает на то, что эти "глашатаи" должны быть в каждой роте. То есть речь идет не о формальном полковом или бригадном "замполите", а о внедрении на низовые уровни войсковой оргштатной структуры эдаких воспитателей, что гарантирует постоянное и интенсивное воздействие на непосредственно воюющий личный состав, что не исключает политконтроля и за командирами на местах.

Это может показаться логическим развитием принципа, который в ВСУ существует уже давно. Согласно нему, на условные 10 человек солдат с неустойчивой мотивацией воевать приходится 1 убежденный, который и занимается в подразделении наведением порядка и запугиванием тех, кто готов сдаться. Такие элементы, как правило, на должности сержанта также занимаются наказанием солдат и даже расправой над ними в назидание остальным. Но подобная практика по контролю за личным составом до конца осени 2025 года юридически и системно не была оформлена.

Побочный эффект от этого новшества куда интереснее. По косвенном признакам можно судить о том, что "школы хорунжих", если их не одна, существуют на базе исключительно "азовских" (организация признана террористической и запрещена в РФ) формирований в ВСУ и НГУ (есть 3-я ОШБр, ядро 3-го АК ВСУ и есть 12-я ОБрОН, ядро 1-го корпуса НГУ). То есть речь идет о монополии радикалов на определенные позиции во всей армии. На Украине попросту нет иных политических сил, способных решать столь масштабные задачи по внедрению людей везде вплоть до рот. Несмотря на видимую скромность этих должностей, они являются источником огромной фактической власти. Ведь эти политработники могут играть роль агентов, через которых радикалы коммуницируют с армейскими командирами всех уровней без привлечения лишнего внимания. Да и непосредственное влияние на солдат открывает широчайшие возможности. Не стоит забывать, что на Украине заговорили о возможности выборов. И войско во все времена играло в том числе и политическую роль, ведь за кого оно, того и власть.

Вчера, 11 февраля, главным событием дня стала неудача первой фазы операции ВСУ на востоке Запорожской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770930300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2026 года №1170
- Проект новой Конституции вынесен на республиканский референдум
- Законопроект по внедрению принципов бережливого потребления газа одобрил Мажилис в первом чтении
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства
- В новой Конституции отразили все переходные процедуры, сроки и регламенты – Бакыт Нурмуханов
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 11 февраля 2026 года №5/9
- Министры иностранных дел стран Центральной Азии встретились с Федеральным Президентом Германии
- Комментарий советника – Пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан касательно состояния здоровья Сары Алпысовны Назарбаевой
