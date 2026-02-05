ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля

00:05 13.02.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 февраля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к началу встречных боев к западу от Гуляйполя. Редакция Readovka рассмотрела внедрение "политработников-радикалов" в ВСУ и НГУ как пролог серьезных политических потрясений на Украине.



