00:05 13.02.2026
ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 12 февраля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к началу встречных боев к западу от Гуляйполя. Редакция Readovka рассмотрела внедрение "политработников-радикалов" в ВСУ и НГУ как пролог серьезных политических потрясений на Украине.
Расширение географии сражения
Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ к западу от Гуляйполя сломили оборону ВСУ сразу в нескольких населенных пунктах. Противник оставил хутора Цветковое и Криничное, он также отступил из Староукраинки и Зализничного.
Оборона неприятеля на рубежах к западу от Гуляйполя заметно просела с началом активных попыток ВСУ пробить наш фронт в полосе 29-й и 36-й армий севернее города. Это можно связать с тем, что командование незалежной сняло силы с данного сектора. Известно, что до начала локального "контрнаступа" фронт ВСУ к западу от Гуляйполя держался на плечах 154-й ОМБр, а также 225-го, 425-го и 1-го отдельных штурмовых полков. А сейчас они являются ядром украинской ударной группировки, собранной для атаки на позиции 29-й и 36-й ОА ВС РФ. Это существенно ослабило оборонительный потенциал противника в описываемом секторе, что и привело к просадке его обороны по фронту протяженностью в 10 км.
Решение Киева похоже на тактическое отступление оставшихся сил на более выгодные позиции, которые по расчету Банковой удерживать будет проще. Неприятель сделал ставку на оборону крупного села Верхняя Терса, которое, помимо прочего, является "замыкающей точкой" южной части оборонительного контура ВСУ по реке Гайчур, далее переходящего в дугу на запад по течению реки Жеребец.
Можно предположить, что общий оперативный замысел украинского командования на востоке Запорожского направления заключается в следующем. Программа-максимум в виде вытеснения русских войск за реку Янчур с возвращением Гуляйполя для ВСУ в принципе нереализуема. У противника есть программа-минимум, которая заключается в выдавливании ВС РФ с западного берега Гайчура, что позволит ему фактически "заморозить" положение в секторе на неопределенное время. Именно по этой причине стоит ожидать усиления накала боев непосредственно в районе Терноватого при напряжении усилий ВСУ в обороне Верхней Терсы. Но даже чрезвычайно укрепленный населенный пункт невозможно удержать при пассивной обороне с ограниченными силами. Единственный вариант для неприятеля – это действовать по принципу маневренной обороны, подразумевающему контратаки. Он будет всячески пытаться не допустить даже возможности сближения ВС РФ с Верхней Терсой. По этой причине ВСУ, весьма вероятно, станут биться лбом о Зализничное и Староукраинку, вынуждая русскую армию перейти к обороне, отвлекаясь от Верхней Терсы. В качестве источника сил для реализации концепции маневренной обороны украинское командование может брать боевые тактические группы, перебрасываемые из района пгт Покровское. Во-первых, недалеко, во-вторых, при провале программы-максимум ударная группировка может и, скорее всего, будет переориентирована на решение побочных задач.
Однако если неприятель провалит даже программу-минимум, то последствия для Киева будут катастрофичны. С началом сухой весны по Ореховскому укрепрайону ВСУ можно начинать петь панихиду.
Кто воспитывает, тот и управляет
В Telegram-канале медийного боевика Жорина и начальника штаба партии "Национальный корпус" (организация запрещена в России) появилось крайне интересное сообщение.
"Выступил и пообщался с будущими хорунжими [первичное офицерское звание в казачьих войсках, в ВСУ должность эквивалентна политработнику – прим. ред.] – были военные из разных подразделений, не только из нашего третьего армейского корпуса. Действительно приятно удивила аудитория – живая, с интересными вопросами и огнем в глазах. Надеюсь, ответил на все, что хотели спросить!) Наша школа хорунжих развивается, привлекая все больше представителей различных подразделений сил обороны, которые, к счастью, понимают, насколько важна идеологическая работа с личным составом", – написал Жорин в своем Telegram-канале.
Должность хорунжего введена в ВСУ в ноябре 2025 года. Ее занимают, как правило, младшие лейтенанты, но в отличие от казачьих войск, откуда наименование "хорунжий" и пошло, она подразумевает не командование подразделением, а политработу. Учитывая то, что данное должностное расписание – новое в вооруженных силах противника, по ряду признаков можно раскрыть содержание этого нововведения. Некогда предложенная экс-президентом Украины Порошенко (состоит в объединении, внесенном в реестр террористов и экстремистов в РФ) инициатива теперь реализована, но не с точки зрения изменения переименования первичного офицерского звания младшего лейтенанта в хорунжего, а с точки зрения ввода отдельной должности в армейскую структуру. Хорунжий занимается организацией и проведением воинских ритуалов, общей просветительской работой, считай, политической обработкой, медийным сопровождением жизни подразделения и поддержанием дисциплины. На данный момент остается загадкой, в подразделения какого уровня они системно внедрены. Однако корреляция звания и должности указывает на то, что эти "глашатаи" должны быть в каждой роте. То есть речь идет не о формальном полковом или бригадном "замполите", а о внедрении на низовые уровни войсковой оргштатной структуры эдаких воспитателей, что гарантирует постоянное и интенсивное воздействие на непосредственно воюющий личный состав, что не исключает политконтроля и за командирами на местах.
Это может показаться логическим развитием принципа, который в ВСУ существует уже давно. Согласно нему, на условные 10 человек солдат с неустойчивой мотивацией воевать приходится 1 убежденный, который и занимается в подразделении наведением порядка и запугиванием тех, кто готов сдаться. Такие элементы, как правило, на должности сержанта также занимаются наказанием солдат и даже расправой над ними в назидание остальным. Но подобная практика по контролю за личным составом до конца осени 2025 года юридически и системно не была оформлена.
Побочный эффект от этого новшества куда интереснее. По косвенном признакам можно судить о том, что "школы хорунжих", если их не одна, существуют на базе исключительно "азовских" (организация признана террористической и запрещена в РФ) формирований в ВСУ и НГУ (есть 3-я ОШБр, ядро 3-го АК ВСУ и есть 12-я ОБрОН, ядро 1-го корпуса НГУ). То есть речь идет о монополии радикалов на определенные позиции во всей армии. На Украине попросту нет иных политических сил, способных решать столь масштабные задачи по внедрению людей везде вплоть до рот. Несмотря на видимую скромность этих должностей, они являются источником огромной фактической власти. Ведь эти политработники могут играть роль агентов, через которых радикалы коммуницируют с армейскими командирами всех уровней без привлечения лишнего внимания. Да и непосредственное влияние на солдат открывает широчайшие возможности. Не стоит забывать, что на Украине заговорили о возможности выборов. И войско во все времена играло в том числе и политическую роль, ведь за кого оно, того и власть.
Вчера, 11 февраля, главным событием дня стала неудача первой фазы операции ВСУ на востоке Запорожской области.