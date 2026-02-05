|Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
03:32 13.02.2026
Запуск Starlink может навсегда решить проблему доступа к интернету в Таджикистане, однако эксперты беспокоятся, не окажется ли страна в гораздо более опасной ситуации
ДУШАНБЕ, 11 фев - Sputnik. Служба связи Таджикистана объявила о запуске спутниковой интернет-связи Starlink - проекта, который, как ожидается, должен коренным образом решить проблему доступа к интернету в стране.
Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX, владеющая Starlink, а также представительство компании в Центральной Азии, расположенное в Казахстане, подтвердили запуск системы в Таджикистане.
Однако по мнению некоторых экспертов, в нынешних условиях использование Starlink в республике, особенно в горных районах, может иметь и определенные угрозы безопасности для республики. Подробнее – в материале Sputnik Таджикистан.
Интернет для горных районов
Starlink представляет собой спутниковую систему связи, которая обеспечивает высокоскоростное подключение с низкой задержкой и мгновенную доставку данных. Это значит, что теперь из любой точки Таджикистана - страны, территория которой на 93% состоит из гор, можно будет зайти в интернет.
А ведь до настоящего времени жители горных районах республики имели доступ к интернету только через мобильную связь, качество и скорость которой на протяжении многих лет являются предметом постоянной критики и дискуссий.
Хотя в Службе связи Таджикистана, ссылаясь на международные стандарты и отраслевые исследования, неоднократно заявляли, что скорость интернета в стране находится на среднем уровне.
"Это связано с рядом факторов, включая сложный рельеф, площадь республики, неравномерное распределение населения и высокую стоимость инфраструктуры, особенно в горных районах", - подчеркнули в ведомстве.
Поэтому высокоскоростной интернет Starlink будет незаменим в первую очередь в отдаленных и труднодоступных районах, а также местах, где традиционные сети связи отсутствуют или их покрытие ограничено, объяснили Sputnik Таджикистана в пресс-службе ведомства.
"Потенциальными пользователями могут быть как частные лица, так и учреждения, включая социальные госструктуры, включая школы, медицинские заведения", - уточнили в Службе связи Таджикистана.
В то время как ведутся дискуссии вокруг Starlink и растут ожидания, что его запуск решит проблему плохого покрытия в горных районах, профильное ведомство считает логичным и дальше устанавливать вышки связи в этих районах для защиты параллельных или альтернативных коммуникационных средств.
"Вопрос расширения Сети остается приоритетным для регулирующего органа и мобильных операторов. Рассматриваются различные варианты, включая поэтапную установку базовых станций, модернизацию существующей инфраструктуры, а также использование альтернативных технологий, в том числе спутниковой связи, для обеспечения доступа к интернету", - сообщили Sputnik Таджикистан в Службе связи.
Конечно же, главный вопрос, которым задаются сейчас жители республики, - как запуск Starlink скажется на тарифах в Таджикистане. Однако в профильном ведомстве заявили, что официальное решение о повышении или понижении стоимости мобильного интернета в республике в 2026 году пока не принято.
"Ценообразование будет формироваться в рамках действующего законодательства и рыночных условий. Ожидается, что стоимость услуг останется относительно стабильной, а внедрение новых технологий будет происходить поэтапно и сбалансированно, без резких изменений для обычных пользователей", - подчеркнули в ведомстве.
А вот цены на оборудование Starlink и тарифы для пользователей Таджикистана опубликованы на официальном сайте компании. Так, ежемесячная оплата составит 1100 сомони, а стоимость оборудования варьируется от 2000 до 2900 сомони.
Безопасно или нет – вот в чем вопрос
Служба связи рассматривает запуск Starlink в Таджикистане как важный шаг в развитии IT-сектора, но логично предположить, что он стал возможен с официального разрешения органов безопасности страны.
Однако отраслевые эксперты считают, что в сложной и напряженной геополитической обстановке в мире и регионе использование Starlink может иметь негативные последствия. По мнению таджикский эксперт по вопросам безопасности Нурулло Хусейнов, опыт войны на Украине и недавние протесты в Иране показали, что при отсутствии контроля Starlink или отсутствии технологий противодействия ему нельзя быть полностью уверенным в безопасности его использования.
"Поскольку власти Таджикистана одобрили эксплуатацию Starlink, остается только надеяться на наличие необходимых гарантий и заверений с точки зрения безопасности. Кроме того, горная страна, значительная часть территории которой граничит с нестабильным Афганистаном - убежищем для террористических организаций, - не может игнорировать такую угрозу", - отметил он.
Экспертов признают, что запуск Starlink действительно может в корне избавиться от проблемы с доступом к интернету в Таджикистане, однако подчеркивают, что это достижение не должно привести к гораздо более опасным ситуация для страны.