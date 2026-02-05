 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 13.02.2026
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
03:32 13.02.2026

Запуск Starlink может навсегда решить проблему доступа к интернету в Таджикистане, однако эксперты беспокоятся, не окажется ли страна в гораздо более опасной ситуации

ДУШАНБЕ, 11 фев - Sputnik. Служба связи Таджикистана объявила о запуске спутниковой интернет-связи Starlink - проекта, который, как ожидается, должен коренным образом решить проблему доступа к интернету в стране.

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX, владеющая Starlink, а также представительство компании в Центральной Азии, расположенное в Казахстане, подтвердили запуск системы в Таджикистане.

Однако по мнению некоторых экспертов, в нынешних условиях использование Starlink в республике, особенно в горных районах, может иметь и определенные угрозы безопасности для республики. Подробнее – в материале Sputnik Таджикистан.



Интернет для горных районов

Starlink представляет собой спутниковую систему связи, которая обеспечивает высокоскоростное подключение с низкой задержкой и мгновенную доставку данных. Это значит, что теперь из любой точки Таджикистана - страны, территория которой на 93% состоит из гор, можно будет зайти в интернет.

А ведь до настоящего времени жители горных районах республики имели доступ к интернету только через мобильную связь, качество и скорость которой на протяжении многих лет являются предметом постоянной критики и дискуссий.

Хотя в Службе связи Таджикистана, ссылаясь на международные стандарты и отраслевые исследования, неоднократно заявляли, что скорость интернета в стране находится на среднем уровне.

"Это связано с рядом факторов, включая сложный рельеф, площадь республики, неравномерное распределение населения и высокую стоимость инфраструктуры, особенно в горных районах", - подчеркнули в ведомстве.

Поэтому высокоскоростной интернет Starlink будет незаменим в первую очередь в отдаленных и труднодоступных районах, а также местах, где традиционные сети связи отсутствуют или их покрытие ограничено, объяснили Sputnik Таджикистана в пресс-службе ведомства.

"Потенциальными пользователями могут быть как частные лица, так и учреждения, включая социальные госструктуры, включая школы, медицинские заведения", - уточнили в Службе связи Таджикистана.

В то время как ведутся дискуссии вокруг Starlink и растут ожидания, что его запуск решит проблему плохого покрытия в горных районах, профильное ведомство считает логичным и дальше устанавливать вышки связи в этих районах для защиты параллельных или альтернативных коммуникационных средств.

"Вопрос расширения Сети остается приоритетным для регулирующего органа и мобильных операторов. Рассматриваются различные варианты, включая поэтапную установку базовых станций, модернизацию существующей инфраструктуры, а также использование альтернативных технологий, в том числе спутниковой связи, для обеспечения доступа к интернету", - сообщили Sputnik Таджикистан в Службе связи.

Конечно же, главный вопрос, которым задаются сейчас жители республики, - как запуск Starlink скажется на тарифах в Таджикистане. Однако в профильном ведомстве заявили, что официальное решение о повышении или понижении стоимости мобильного интернета в республике в 2026 году пока не принято.

"Ценообразование будет формироваться в рамках действующего законодательства и рыночных условий. Ожидается, что стоимость услуг останется относительно стабильной, а внедрение новых технологий будет происходить поэтапно и сбалансированно, без резких изменений для обычных пользователей", - подчеркнули в ведомстве.

А вот цены на оборудование Starlink и тарифы для пользователей Таджикистана опубликованы на официальном сайте компании. Так, ежемесячная оплата составит 1100 сомони, а стоимость оборудования варьируется от 2000 до 2900 сомони.

Безопасно или нет – вот в чем вопрос

Служба связи рассматривает запуск Starlink в Таджикистане как важный шаг в развитии IT-сектора, но логично предположить, что он стал возможен с официального разрешения органов безопасности страны.

Однако отраслевые эксперты считают, что в сложной и напряженной геополитической обстановке в мире и регионе использование Starlink может иметь негативные последствия. По мнению таджикский эксперт по вопросам безопасности Нурулло Хусейнов, опыт войны на Украине и недавние протесты в Иране показали, что при отсутствии контроля Starlink или отсутствии технологий противодействия ему нельзя быть полностью уверенным в безопасности его использования.

"Поскольку власти Таджикистана одобрили эксплуатацию Starlink, остается только надеяться на наличие необходимых гарантий и заверений с точки зрения безопасности. Кроме того, горная страна, значительная часть территории которой граничит с нестабильным Афганистаном - убежищем для террористических организаций, - не может игнорировать такую угрозу", - отметил он.

Экспертов признают, что запуск Starlink действительно может в корне избавиться от проблемы с доступом к интернету в Таджикистане, однако подчеркивают, что это достижение не должно привести к гораздо более опасным ситуация для страны.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770942720


