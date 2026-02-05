Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?

03:32 13.02.2026

Запуск Starlink может навсегда решить проблему доступа к интернету в Таджикистане, однако эксперты беспокоятся, не окажется ли страна в гораздо более опасной ситуации



ДУШАНБЕ, 11 фев - Sputnik. Служба связи Таджикистана объявила о запуске спутниковой интернет-связи Starlink - проекта, который, как ожидается, должен коренным образом решить проблему доступа к интернету в стране.



Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX, владеющая Starlink, а также представительство компании в Центральной Азии, расположенное в Казахстане, подтвердили запуск системы в Таджикистане.



Однако по мнению некоторых экспертов, в нынешних условиях использование Starlink в республике, особенно в горных районах, может иметь и определенные угрозы безопасности для республики. Подробнее – в материале Sputnik Таджикистан.



