 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.02.2026
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
06:04 13.02.2026

Проект новой Конституции вынесен на республиканский референдум
12 февраля 2026

11 февраля 2026 года Президент Республики Казахстан подписал Указ о назначении на 15 марта 2026 года республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции страны.

Отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу страны с целью комплексной перезагрузки политической системы и оказания положительного воздействия на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.



Уже 8 октября было подписано распоряжение о создании Рабочей группы по парламентской реформе, в состав которой вошли известные правоведы, эксперты, представители фракций политических партий и общественных организаций.

Также к дискуссиям присоединились неравнодушные граждане, которые отправляли свои мнения и предложения через порталы e-Otinish и eGov.

В течение нескольких месяцев в обществе шло интенсивное обсуждение новой реформы. В ходе этого времени Рабочая группа всесторонне рассмотрела и обобщила более 2 тысяч предложений граждан и экспертов.

На V заседании Национального курултая в январе 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подвел итоги сбора предложений граждан по реформе Парламента, представив общее видение будущих изменений.

Президент также подчеркнул, что изначально предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Основного закона. Вместе с тем, в ходе общественных дискуссий стало очевидно, что количество изменений будет гораздо больше – они затронут многие другие разделы и статьи Конституции.

Поэтому Указом Главы государства 21 января была создана Конституционная комиссия. В ее состав вошли 130 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, должностных лиц центральных госорганов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов, экспертного и научного сообществ. Таким образом, в состав были включены абсолютно все социальные группы и регионы Казахстана.

Комиссию возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и Заместитель Премьер-Министра – Министр культуры и информации Аида Балаева.

В ходе рабочего процесса члены Комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые направляли граждане страны, политические партии, общественные организации, известные юристы, правозащитники, общественники, депутаты, политологи и другие эксперты.



Впервые в истории конституционного развития страны столь масштабная работа велась в полностью открытом формате: все заседания комиссии транслировались в прямом эфире на интернет-ресурсах и в социальных сетях, обеспечивая общественный контроль и широкую вовлеченность граждан. Публичность и прозрачность работы Конституционной комиссии проявилась также в публикации промежуточного проекта новой Конституции для всенародного рассмотрения.

В рамках публичного обсуждения в адрес Комиссии через порталы eGov и e-Otinish поступило около 10 тысяч откликов и предложений граждан. Такой масштаб гражданского участия придает новой Конституции по-настоящему народный характер.

Параллельно на различных политических и общественных площадках и в средствах массовой информации проходили открытые обсуждения с участием экспертов и общественников.

Все инициативы, содержательные предложения граждан были системно изучены, проанализированы и нашли прямое отражение в окончательном тексте Основного закона. По итогам рассмотрения предложений проект новой Конституции членами Комиссии внесены дополнительные нормы и редакционно-стилистические уточнения.

Таким образом, проект новой Конституции является результатом открытых публичных обсуждений, всестороннего анализа предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертного сообщества.

Новый текст Конституции отражает зрелость казахстанской государственности, международный авторитет страны и стратегическую направленность на прогрессивное развитие, одновременно сохраняя преемственность с действующим Основным законом, сыгравшим ключевую роль в становлении Независимого Казахстана.

В целом содержание новой Конституции носит человекоцентричный характер, отражает актуальные общественные ценности, государственные принципы, направлено на повышение эффективности политических институтов.

Ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. Так, права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.

В Преамбуле единство, солидарность и межэтническое согласие закреплены как фундамент государственности.

К базовым неизменным ценностям отнесены Суверенитет, Независимость, унитарность и территориальная целостность Казахстана.

На конституционном уровне закрепляются идея Справедливого Казахстана, принцип Закона и Порядка, необходимость бережного отношения к природе, а также положение о том, что единственным источником власти и носителем Суверенитета в новой Конституции является народ Казахстана.

В проекте новой Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде. Вводится специальная статья, посвященная адвокатуре и адвокатской деятельности.

Особое внимание уделено развитию человеческого капитала, образования, науки, культуры и инноваций. Это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан.

Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.

Вводится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Это усиливает защиту традиционных ценностей и прав женщин на высшем правовом уровне.

На конституционном уровне в числе основополагающих принципов закреплена поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия.

В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить образование нового однопалатного Парламента – Курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет. Пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.

Одной из новаций проекта является учреждение института Вице-Президента и создание новой платформы общенационального диалога Қазақстан Халық Кеңесі.

В целом, положения новой Конституции знаменуют завершение процесса трансформации институциональной основы нашего государства и переход к совершенно новой конституционной модели.

Проект нового Основного закона не только отражает актуальные общественные ценности и принципы государственной политики, но и закладывает долгосрочные основы дальнейшего прогрессивного развития нашей страны.

Решение о принятии новой Конституции примут граждане страны в ходе республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.

Комиссия по Конституционной реформе

Источник - Конституционный Суд Республики Казахстан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770951840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Референдум по проекту новой Конституции знаменует новый этап в развитии страны
- Состоялось заседание ЦКР по вопросам организации и проведения республиканского референдума
- Создана Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!"
- В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори и охваты профилактическими прививками
- Казахстан и Всемирный банк обсудили новую Рамочную стратегию партнерства на 2026–2031 годы
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития местного содержания в нефтяных компаниях с участием китайских инвесторов обсудили в Мажилисе
- Разъяснение КРЕМ по вопросам увеличения сумм в платежных квитанциях
- Экибастузская ГРЭС-3 будет вырабатывать около 20 млрд кВт·ч в год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  