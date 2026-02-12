В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта

06:04 13.02.2026

Проект новой Конституции вынесен на республиканский референдум

12 февраля 2026



11 февраля 2026 года Президент Республики Казахстан подписал Указ о назначении на 15 марта 2026 года республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции страны.



Отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу страны с целью комплексной перезагрузки политической системы и оказания положительного воздействия на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.



