|В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
06:04 13.02.2026
Проект новой Конституции вынесен на республиканский референдум
12 февраля 2026
11 февраля 2026 года Президент Республики Казахстан подписал Указ о назначении на 15 марта 2026 года республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции страны.
Отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу страны с целью комплексной перезагрузки политической системы и оказания положительного воздействия на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.
Уже 8 октября было подписано распоряжение о создании Рабочей группы по парламентской реформе, в состав которой вошли известные правоведы, эксперты, представители фракций политических партий и общественных организаций.
Также к дискуссиям присоединились неравнодушные граждане, которые отправляли свои мнения и предложения через порталы e-Otinish и eGov.
В течение нескольких месяцев в обществе шло интенсивное обсуждение новой реформы. В ходе этого времени Рабочая группа всесторонне рассмотрела и обобщила более 2 тысяч предложений граждан и экспертов.
На V заседании Национального курултая в январе 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подвел итоги сбора предложений граждан по реформе Парламента, представив общее видение будущих изменений.
Президент также подчеркнул, что изначально предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Основного закона. Вместе с тем, в ходе общественных дискуссий стало очевидно, что количество изменений будет гораздо больше – они затронут многие другие разделы и статьи Конституции.
Поэтому Указом Главы государства 21 января была создана Конституционная комиссия. В ее состав вошли 130 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, должностных лиц центральных госорганов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов, экспертного и научного сообществ. Таким образом, в состав были включены абсолютно все социальные группы и регионы Казахстана.
Комиссию возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и Заместитель Премьер-Министра – Министр культуры и информации Аида Балаева.
В ходе рабочего процесса члены Комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые направляли граждане страны, политические партии, общественные организации, известные юристы, правозащитники, общественники, депутаты, политологи и другие эксперты.
Впервые в истории конституционного развития страны столь масштабная работа велась в полностью открытом формате: все заседания комиссии транслировались в прямом эфире на интернет-ресурсах и в социальных сетях, обеспечивая общественный контроль и широкую вовлеченность граждан. Публичность и прозрачность работы Конституционной комиссии проявилась также в публикации промежуточного проекта новой Конституции для всенародного рассмотрения.
В рамках публичного обсуждения в адрес Комиссии через порталы eGov и e-Otinish поступило около 10 тысяч откликов и предложений граждан. Такой масштаб гражданского участия придает новой Конституции по-настоящему народный характер.
Параллельно на различных политических и общественных площадках и в средствах массовой информации проходили открытые обсуждения с участием экспертов и общественников.
Все инициативы, содержательные предложения граждан были системно изучены, проанализированы и нашли прямое отражение в окончательном тексте Основного закона. По итогам рассмотрения предложений проект новой Конституции членами Комиссии внесены дополнительные нормы и редакционно-стилистические уточнения.
Таким образом, проект новой Конституции является результатом открытых публичных обсуждений, всестороннего анализа предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертного сообщества.
Новый текст Конституции отражает зрелость казахстанской государственности, международный авторитет страны и стратегическую направленность на прогрессивное развитие, одновременно сохраняя преемственность с действующим Основным законом, сыгравшим ключевую роль в становлении Независимого Казахстана.
В целом содержание новой Конституции носит человекоцентричный характер, отражает актуальные общественные ценности, государственные принципы, направлено на повышение эффективности политических институтов.
Ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. Так, права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.
В Преамбуле единство, солидарность и межэтническое согласие закреплены как фундамент государственности.
К базовым неизменным ценностям отнесены Суверенитет, Независимость, унитарность и территориальная целостность Казахстана.
На конституционном уровне закрепляются идея Справедливого Казахстана, принцип Закона и Порядка, необходимость бережного отношения к природе, а также положение о том, что единственным источником власти и носителем Суверенитета в новой Конституции является народ Казахстана.
В проекте новой Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде. Вводится специальная статья, посвященная адвокатуре и адвокатской деятельности.
Особое внимание уделено развитию человеческого капитала, образования, науки, культуры и инноваций. Это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан.
Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.
Вводится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Это усиливает защиту традиционных ценностей и прав женщин на высшем правовом уровне.
На конституционном уровне в числе основополагающих принципов закреплена поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия.
В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить образование нового однопалатного Парламента – Курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет. Пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.
Одной из новаций проекта является учреждение института Вице-Президента и создание новой платформы общенационального диалога Қазақстан Халық Кеңесі.
В целом, положения новой Конституции знаменуют завершение процесса трансформации институциональной основы нашего государства и переход к совершенно новой конституционной модели.
Проект нового Основного закона не только отражает актуальные общественные ценности и принципы государственной политики, но и закладывает долгосрочные основы дальнейшего прогрессивного развития нашей страны.
Решение о принятии новой Конституции примут граждане страны в ходе республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.
Комиссия по Конституционной реформе