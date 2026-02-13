|"Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:59 13.02.2026
Закон и общественный порядок превыше всего: Президент объясняет недавние кадровые решения.
13 февраля 2026 г.
Интервью взял Медербек Шерметалиев, директор Киргизского национального информационного агентства "Кабар".
- Здравствуйте Садыр Нургожоевич!
- Привет!
- Одна из самых обсуждаемых тем в обществе сейчас - отставка заместителя председателя Комитета государственной безопасности - председателя Комитета государственной безопасности Камчибека Ташиева и последующие кадровые и структурные изменения в Комитете государственной безопасности. Для многих ваше решение об отставке председателя Комитета государственной безопасности стало неожиданным. Ваш пресс-секретарь кратко объяснил ваше решение тем, что те, кто выдавал себя за Камчибека Ташиева, намеревались расколоть общество. Причина этого - "письмо 75 человек". Скажите, кто стоит за этим "таинственным письмом 75 человек", о котором говорят в обществе, и какова их главная цель?
- Я сказал, что не буду комментировать, но раз уж вы спросили, я вам отвечу.
Прежде всего, большинство людей доверили мне судьбу государства и народа в целом и избрали меня президентом в 2021 году. Конституция обязывает президента сохранять целостность государства, единство народа и государственных служащих. Я добросовестно выполнил этот долг. Потому что интересы государства и народа в целом выше карьеры и дружбы.
Все началось в парламенте. Несколько групп депутатов вызвали депутатов и начали разделять их, спрашивая: "Вы на нашей стороне или на той?" Когда депутаты спросили: "Кто на этой стороне, а кто на той?", они стали действовать, заявляя: "Эта сторона - сторона генерала, а та - сторона президента".
Затем это разделение распространилось и на "седовласых" на улице.
Они начали собирать подписи с требованием проведения досрочных выборов и стали вводить общественность в заблуждение, заявляя, что "согласились с вышестоящими инстанциями" и что парламент не объявлял о досрочных выборах.
И если бы я не предпринял столь решительных шагов в ближайшее время, народ раскололся бы на две части. Потому что у меня были факты, что генерал угрожал депутатам и некоторым государственным служащим. "Если вы не перейдете на нашу сторону, вам придется иметь дело с генералом". Вот почему мне пришлось принять такое решение.
Прежде чем принять решение, я позвонил другу, объяснил ситуацию, сообщил ему о своей отставке, а затем принял решение. Я считаю, что, приняв такое быстрое решение, я спас жизнь своему другу. Потому что окружавшие его "белобородые" или "синебородые" сбивали его с пути истинного.
Под видом Камчибека Ташиева они начали обращаться к членам парламента, ответственным государственным чиновникам и видным деятелям общества, призывая их "перейти на сторону генерала".
Если бы я не уволил Камчибека Ташиева, благодаря усилиям тех, кто работает в этом направлении, эти слова стали бы еще более резкими, создав раскол среди тех, кто работает в государственной структуре и в обществе, и даже приведя к конфликтам. Вот почему мне пришлось уволить своего друга. Стабильность в государстве для меня превыше всего.
- В обществе обсуждаются такие понятия, как "команда Жапарова" и "команда Ташиева". Как вы реагируете на эти комментарии?
- В кадровых назначениях нет разделения. Каждое назначение тщательно проверяется. Я ранее требовал и до сих пор требую от Камчибека Ташиева, глав министерств, ведомств, председателя Кабинета Министров и губернаторов рекомендовать принципиальных, профессиональных сотрудников, которые будут работать на благо государства. Рекомендации выносятся в соответствии с этими критериями. Поэтому нет разделения на "команду Жапарова" и "команду Ташиева".
- Ранее ходили слухи о договоренности с Ташиевы относительно выборов: "он отработает один срок, а его близкий друг - другой". Насколько правдива эта информация?
- Кыргызстан - демократическая страна. Народ Кыргызстана, а не горстка людей, решает, кто будет править страной.
Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право участвовать в выборах, и президентом избирается тот, кому доверяет народ и кто пользуется наивысшим авторитетом среди населения.
Следовательно, заявления типа "один срок то, один срок это" несовместимы с демократическими принципами и не принадлежат к политической культуре. Такие заявления воспринимаются как попытка отрицать право народа на выбор.
- Какова была причина обращения в Конституционный суд, и какова его главная цель?
- Я всегда считал, что на сомнения и спорные вопросы, возникающие в обществе, должен быть юридически обоснованный и ясный ответ. Сегодня в Кыргызстане есть Конституционный суд, и именно этот орган может дать окончательное, ясное определение и юридическую оценку всем дискуссиям и различным толкованиям, касающимся Конституции. Поэтому я считаю, что наше обращение в Конституционный суд по этому вопросу является юридически правильным и логичным шагом.
- Можно ли связать критику, высказанную некоторыми депутатами парламента, с тем же "обращением 75 человек", что и с какой-либо отдельной избирательной кампанией?
- В настоящее время соответствующие органы проводят расследование. Именно это расследование ясно покажет масштаб упомянутой вами инициативы и количество участников. Возможно, число участников больше, чем сообщается сейчас, но я подожду результатов расследования, чтобы дать окончательный ответ.
- Спикер парламента подал в отставку по собственной воле. Связан ли этот шаг с недавними событиями и письмом от 75 человек?
- Я ни в коем случае не утверждаю, что он был непосредственно вовлечен. Возможно, им руководили они или те, кто их организовал. Возможно, он чувствовал вину за то, что позволил депутатам начать разделяться между собой, и пришел к такому выводу.
- В настоящее время в обществе обсуждается вопрос реформирования Службы государственной безопасности Кыргызской Республики. Какие реформы ожидаются? Будет ли эта специальная служба, как утверждают некоторые, сведена лишь к разведывательным и контрразведывательным функциям и вернется к своей прежней классической направленности?
- Государственный комитет по национальной безопасности полностью выполнил возложенную на него миссию. В некоторых областях можно даже сказать, что он выполнил ее более чем достаточно. Однако государство - это живой организм, он должен постоянно расти и меняться. Если вчера перед национальной безопасностью стояли одни вызовы, то сегодня - совершенно другие.
С учетом этих реалий Государственный комитет национальной безопасности пройдет качественную реформу, которая будет отвечать современным угрозам и глобальным изменениям. Мир меняется, и, соответственно, наши государственные институты должны развиваться и обновляться.
- В социальных сетях появились утверждения о том, что некоторые представители спецслужб, преследуя собственные интересы, совершали противоправные действия от имени Ташиева в ходе борьбы с коррупцией и преступностью. Будут ли эти факты расследованы? Какие решения будут приняты по итогам, или их проигнорируют под предлогом того, что "добрых дел много"?
- У нас нет представления о защите тех, кто занимается незаконной деятельностью, независимо от того, кто они. Государство ставит закон превыше всего, служа народу. Этот принцип сработал и для наших близких родственников и друзей. Вы сами в этом убедились.
Закон всегда работал и будет работать. Ни одному государственному чиновнику не разрешается нарушать закон или предпринимать какие-либо действия в личных целях.
Если выяснится, что некоторые представители спецслужб или других государственных органов вышли за рамки закона и превысили свои полномочия, они обязательно будут расследованы и привлечены к ответственности. Все мы равны перед законом.
- Не секрет, что вас с Камчибеком Ташиевы называют "двумя друзьями". Ваша дружба закончилась после этих недавних решений?
- Наша дружба останется. Когда Камчибека Кыдыршаевича уволили, я связался с ним, объяснил ситуацию, а затем принял решение. Как я уже говорил выше, мое решение было принято ради мира и единства нашего государства и народа.
Неправильно связывать нашу дружбу с какой-либо должностью или интересами.
- Последний вопрос. Будет ли борьба с коррупцией и преступностью продолжаться? Или она никогда не прекратится?
- Это никогда не прекращается. Борьба с коррупцией и преступностью продолжается 24 часа в сутки. Я всегда был и буду оставаться строгим в этих двух вопросах. Все государственные служащие это хорошо знают. Преступность и коррупция должны быть искоренены в нашей стране.
