"Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения

06:59 13.02.2026

Закон и общественный порядок превыше всего: Президент объясняет недавние кадровые решения.



Интервью взял Медербек Шерметалиев, директор Киргизского национального информационного агентства "Кабар".



- Здравствуйте Садыр Нургожоевич!



- Привет!



- Одна из самых обсуждаемых тем в обществе сейчас - отставка заместителя председателя Комитета государственной безопасности - председателя Комитета государственной безопасности Камчибека Ташиева и последующие кадровые и структурные изменения в Комитете государственной безопасности. Для многих ваше решение об отставке председателя Комитета государственной безопасности стало неожиданным. Ваш пресс-секретарь кратко объяснил ваше решение тем, что те, кто выдавал себя за Камчибека Ташиева, намеревались расколоть общество. Причина этого - "письмо 75 человек". Скажите, кто стоит за этим "таинственным письмом 75 человек", о котором говорят в обществе, и какова их главная цель?



