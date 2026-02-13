 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.02.2026
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
07:17 13.02.2026

Спустя 35 лет возобновлено железнодорожное движение между РФ, Арменией и Грузией

13.02.2026 | Обзор событий

Руководствуясь пунктом 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года, а также трехсторонними заявлениями лидеров Азербайджана, Армении и России от 11 января и 26 ноября 2021 г., наша страна последовательно и системно продолжает работать над разблокированием всех экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа, заявил на пресс-конференции для СМИ вице-премьер России Алексей Оверчук.

В конце 2025 г. впервые с 1991 года было возобновлено железнодорожное движение между Российской Федерацией и Республикой Армения через территории Азербайджанской Республики и Грузии. Открытие прямого железнодорожного сообщения между нашими странами создало конкурентные условия для продвижения российских товаров на внешние рынки и способствует укреплению взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. Начало этих перевозок открыло возможность для дальнейшего развития транспортной связанности в регионе, - говорится в релизе Российского правительства.

По словам вице-премьера, в соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении, РФ приняло решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков ж/д Армении, которые обеспечат их стыковку с ж/д Азербайджана в районе города Ерасх, а также с ж/д Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян.

Общая протяженность подлежащих восстановлению ж/д участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. В ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные модальности реализации указанного проекта. "Мы высоко ценим доверие к российскому опыту, компетенциям и технологиям, которое вновь продемонстрировала армянская сторона, обратившись к России", - отметил А.Оверчук.

В перспективе

Восстановление указанных участков обеспечит Российской Федерации возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахичеванской автономной Республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

Для решения этой большой задачи ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления ж/д сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии, - сообщает правительственный портал government.ru.

Укрепление транспортно-логистической связанности на Кавказе критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи, резюмировал Оверчук.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770956220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Референдум по проекту новой Конституции знаменует новый этап в развитии страны
- Состоялось заседание ЦКР по вопросам организации и проведения республиканского референдума
- Создана Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!"
- В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори и охваты профилактическими прививками
- Казахстан и Всемирный банк обсудили новую Рамочную стратегию партнерства на 2026–2031 годы
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития местного содержания в нефтяных компаниях с участием китайских инвесторов обсудили в Мажилисе
- Разъяснение КРЕМ по вопросам увеличения сумм в платежных квитанциях
- Экибастузская ГРЭС-3 будет вырабатывать около 20 млрд кВт·ч в год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  