Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа

07:17 13.02.2026

Спустя 35 лет возобновлено железнодорожное движение между РФ, Арменией и Грузией



13.02.2026 | Обзор событий



Руководствуясь пунктом 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года, а также трехсторонними заявлениями лидеров Азербайджана, Армении и России от 11 января и 26 ноября 2021 г., наша страна последовательно и системно продолжает работать над разблокированием всех экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа, заявил на пресс-конференции для СМИ вице-премьер России Алексей Оверчук.



В конце 2025 г. впервые с 1991 года было возобновлено железнодорожное движение между Российской Федерацией и Республикой Армения через территории Азербайджанской Республики и Грузии. Открытие прямого железнодорожного сообщения между нашими странами создало конкурентные условия для продвижения российских товаров на внешние рынки и способствует укреплению взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. Начало этих перевозок открыло возможность для дальнейшего развития транспортной связанности в регионе, - говорится в релизе Российского правительства.



По словам вице-премьера, в соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении, РФ приняло решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков ж/д Армении, которые обеспечат их стыковку с ж/д Азербайджана в районе города Ерасх, а также с ж/д Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян.



Общая протяженность подлежащих восстановлению ж/д участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. В ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные модальности реализации указанного проекта. "Мы высоко ценим доверие к российскому опыту, компетенциям и технологиям, которое вновь продемонстрировала армянская сторона, обратившись к России", - отметил А.Оверчук.



В перспективе



Восстановление указанных участков обеспечит Российской Федерации возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахичеванской автономной Республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.



Для решения этой большой задачи ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления ж/д сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии, - сообщает правительственный портал government.ru.



Укрепление транспортно-логистической связанности на Кавказе критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи, резюмировал Оверчук.