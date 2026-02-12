|Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
14:31 13.02.2026
12.02.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Орозбеков Адилет Орозбекович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.
Справочно: Адилет Орозбеков, 1978 года рождения. Окончил Международный университет Кыргызстана по специальности "Дипломатия и международное право", в дальнейшем прошел обучение в Академии ФСБ Российской Федерации.
Владеет кыргызским, русским и английским языками.
Имеет классный чин советника государственной гражданской службы 1 класса, воинское звание - полковник.
Начал свою трудовую деятельность в 2001 году в органах национальной безопасности оперуполномоченным и проработал на различных должностях, в том числе руководящих до 2017г.
2007 – 2009гг. заместитель начальника отдела Управления по защите конституционного строя СНБ КР;
2009 – 2010гг. начальник отдела международного сотрудничества, заместитель начальника управления – начальник отдела международного сотрудничества ГСНБ КР;
2012г. – 2017г. главный эксперт антитеррористического центра ГКНБ КР;
с 2017г. проработал в министерстве иностранных дел, аппарате национального координатора по делам Шанхайской организации сотрудничества;
2017 – 2019г. референт Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Пекине;
2023г. – 2024г. эксперт Ситуационного центра Администрации Президента КР;
с декабря 2025г. – по н/в государственный инспектор отдела обороны, правопорядка и безопасности управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента КР.