В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года

15:57 13.02.2026

В Туркменистане продолжается предвыборная кампания

12.02.2026



В эти дни в нашей Отчизне, уверенно следующей по пути прогресса и созидания в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, в атмосфере широкой гласности и высокой гражданской активности продолжается один из важнейших этапов избирательной кампании – выдвижение кандидатов на намеченные на 29 марта 2026 года выборы.



Как известно, предстоящее общественно-политическое мероприятие включает выборы членов халк маслахаты во вновь образованных этрапах велаятов, а также вместо досрочно выбывших депутатов Меджлиса Туркменистана, членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей.



Проведение этих выборов в последнее воскресенье марта в году, проходящем под девизом "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов", призвано стать очередным подтверждением незыблемости принципов подлинного народовластия.



Согласно национальному избирательному законодательству и утвержденному календарному плану выдвижение кандидатов осуществляется на равных началах политическими партиями страны – Демократической партией, Партией промышленников и предпринимателей, Аграрной партией, а также группами граждан.



Следует отметить, что кандидатами в депутаты Меджлиса могут выдвигаться граждане Туркменистана, достигшие ко дню выборов возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающие в стране, а в члены местных халк маслахаты и Генгешей – граждане, достигшие ко дню выборов возраста 21 года и проживающие на соответствующей территории.



В ходе собраний по выдвижению кандидатов в качестве претендентов предлагаются наиболее достойные соотечественники, делом доказавшие верность Родине и пользующиеся авторитетом в трудовых коллективах. Выступающие отмечают профессионализм, организаторские способности и высокие духовно-нравственные качества кандидатов, подчеркивая их готовность направить все силы и знания на реализацию масштабных государственных программ.



Особое внимание уделяется соблюдению принципа альтернативности. Выдвижение нескольких кандидатов на один избирательный мандат является неоспоримым свидетельством того, что избирательный процесс в Туркменистане базируется на строгом соблюдении Конституции и общепризнанных международных норм в области прав человека.



Таким образом, предстоящие выборы станут очередным шагом в контексте преобразовательной политики новой исторической эпохи, начатой Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Героем-Аркадагом и последовательно реализуемой Президентом Сердаром Бердымухамедовым, и свидетельством торжества демократических традиций.



***



Справка о выборах в Туркменистане

Дата: 29 марта 2026 года.

Что выбирают: Депутатов Меджлиса (взамен выбывших), членов региональных советов (халк маслахаты) и местного самоуправления (Генгешей).

Текущий этап: Выдвижение кандидатов (стартовало 11 февраля).

Участники: Три официальные партии (Демократическая, Аграрная, Промышленников и предпринимателей) и группы граждан.

Статус: ЦИК проводит обучающие семинары для комиссий и подготовку избирательных участков в соответствии с календарным планом.