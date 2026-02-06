|Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
22:09 13.02.2026
Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района
Его предшественник Азизхон Умархонов в январе был назначен начальником Департамента исполнения наказаний при МВД.
В Алмазарском районе Ташкента назначен новый хоким. Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы.
Новым главой районной администрации стал Кудратилла Туляганов, на момент назначения руководивший "Асакабанком".
Кудратилла Асатуллаевич Туляганов (1982 г. р.) в 2008 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "управление инвестициями в банковском секторе". В 2016 году он получил степень магистра в Банковско-финансовой академии.
Туляганов работал в банковской системе с 2000 года. В феврале 2023 года он занял пост председателя правления "Асакабанка", а до этого несколько лет был зампредом Национального банка Узбекистана.
Предыдущий хоким Алмазарского района - Азизхон Умархонов - занимал этот пост с августа 2021 года до конца января этого года. Сейчас он возглавляет Департамент исполнения наказаний при МВД.