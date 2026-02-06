Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента

22:09 13.02.2026

Его предшественник Азизхон Умархонов в январе был назначен начальником Департамента исполнения наказаний при МВД.



В Алмазарском районе Ташкента назначен новый хоким. Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы.



Новым главой районной администрации стал Кудратилла Туляганов, на момент назначения руководивший "Асакабанком".



