 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.02.2026
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 14.02.2026

ВС РФ отразили контрудар ВСУ в западном секторе Запорожского направления – итоговая сводка Readovka за 13 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 февраля в разрезе СВО. Русские войска из ГрВ "Днепр" сдержали серию контратак ВСУ, являющихся частью общей операции Киева по стабилизации ситуации на Запорожском направлении. Украинский военный блогер Бунятов пожаловался на проблемы ВСУ с логистикой.



Амбиции не соответствуют возможностям

География большого сражения, проходящего в разных секторах Запорожского направления, расширилась на запад, где действует 7-я гвардейская ДШД ГрВ "Днепр" ВС РФ. ВСУ попытались срезать оперативный выступ, сформированный русскими десантниками к северо-востоку от Степногорска в рамках ликвидации сельского оборонительного района. Противник атаковал Лукьяновское со стороны Магдалиновки, для этого он привлек силы 10-го отдельного ОСпН ГУР, 3-й ОБрОн НГУ, которых поддерживали подразделения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. За село и окрестные лесопосадки идут крайне ожесточенные бои. Неприятель надеется на то, что сможет изолировать или вынудить отойти силы 7-й гвардейской ДШД из оперативного выступа, обрисованного селами Лукьяновское, Новояковлевка и Павловка. Однако украинские силы увязли в боях, что исключает возможность развить наступление без существенных подкреплений.

ВСУ также атаковали передовые позиции подразделений 7-й ДШД и в населенном пункте Приморское из окрестностей села Веселянка. Русским войскам пришлось оставить поселок Речное и северную часть села Приморское. Однако и тут командование незалежной не сумело добиться желаемого. Перед противником стояла задача рассечь боевые порядки наших десантников и прижать их к воде. Ставка делалась на то, что Приморское растянуто узкой полосой по берегу Днепра. То есть запаса дистанции для возможности отката на новый рубеж у русских бойцов там не было. Однако им помогли сухие балки, уходящие от Приморского на восток, что фактически расширяет площадь территории, пригодной для обустройства обороны. Сухая балка, изобилующая большими кустарниками и посадками по кромке складок местности в степи, это своеобразный большой опорный пункт. При неудаче атаки на Приморское с ходу неприятелю придется двигаться с боем непосредственно в пределах населенного пункта, опираясь на застройку. Есть ли у него необходимый запас сил результативно долбиться головой об оборону ВС РФ в столь проблемных условиях – большой вопрос.

Киеву придется разыскивать дополнительные подразделения, чтобы добиться хотя бы частичного успеха в виде ликвидации нашего оперативного выступа. Можно говорить о том, что сейчас настал ключевой этап всего сражения. Противник активизировался во всех секторах, непосредственно угрожающих Ореховскому укрепрайону. Но ни на восточных, ни на западных участках он не преуспел, а ограниченный успех без возможности дальнейшего развития равен его полному отсутствию. Украинская армия попала в ситуацию, когда постоянные высокие потери не окупаются. У Киева есть только два варианта. Первый – это кардинально повышать ставку и "додавливать" откровенно безумной ценой. Второй – это сворачивать забой группировки, сохранив ее для продления срока возможности действовать по тактике мобильной обороны. Однако обитатели Банковой, на поводу которых ходит командование ВСУ, это некомпетентные максималисты, что в совокупности гарантирует потери без результата.

Альтернативная, убитая, ломающая

Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") в своем Telegram-канале поделился негодованием от состояния автотрассы Р-51, соединяющей Павлоград Днепропетровской области и Лозовую на юге Харьковской области.

"Ребята, как вам дорога Павлоград – Лозовая? С учетом того, что это одна из последних артерий в Донбасс, думаю, власть должна была бы обратить внимание на этот момент, но нет. За стоимость ремонта автомобилей на этом маршруте можно было уже новую трассу положить", – написал он.

Данная трасса является альтернативой шоссе Е-50, которое соединяет Павлоград с Первомайском и Покровском. Е-50, переходящая в М-30, не может использоваться противником на постоянной основе. Помимо активности наших FPV и прочих дронов, на всем маршруте к западу от Павлограда на АЗС нет топлива, ведь водители автоцистерн отказываются от рейсов в те места, так как боятся стать приоритетной целью русских дроноводов. Таким образом, для чтобы доставлять грузы войскам, развернутым в Добропольском районе ДНР и Славянско-Краматорской агломерации, транспорт ВСУ вынужден делать большой крюк через юг Харьковщины. Вроде бы ничего, терпимо, но беда пришла откуда не ждали. Автодороги на Украине пребывают в весьма запущенном состоянии. До СВО ремонт и обновление покрытия проводились только на главных магистралях, а второстепенные шоссе, соединяющие райцентры, оставались без финансирования. Теперь запущенные транспортные артерии стали головной болью для противника, который после рейсов в десятки километров по колдобинам вынужден постоянно ремонтировать транспорт, подвеска выбирает досрочную "демобилизацию" после такой службы.

Вчера, 12 февраля, главным событием дня стали успехи 5-й армии ВС РФ в боях к западу от Гуляйполя.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771016700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Референдум по проекту новой Конституции знаменует новый этап в развитии страны
- Состоялось заседание ЦКР по вопросам организации и проведения республиканского референдума
- Создана Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!"
- В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори и охваты профилактическими прививками
- Казахстан и Всемирный банк обсудили новую Рамочную стратегию партнерства на 2026–2031 годы
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития местного содержания в нефтяных компаниях с участием китайских инвесторов обсудили в Мажилисе
- Разъяснение КРЕМ по вопросам увеличения сумм в платежных квитанциях
- Экибастузская ГРЭС-3 будет вырабатывать около 20 млрд кВт·ч в год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  