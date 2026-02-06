|Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 14.02.2026
ВС РФ отразили контрудар ВСУ в западном секторе Запорожского направления – итоговая сводка Readovka за 13 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 13 февраля в разрезе СВО. Русские войска из ГрВ "Днепр" сдержали серию контратак ВСУ, являющихся частью общей операции Киева по стабилизации ситуации на Запорожском направлении. Украинский военный блогер Бунятов пожаловался на проблемы ВСУ с логистикой.
Амбиции не соответствуют возможностям
География большого сражения, проходящего в разных секторах Запорожского направления, расширилась на запад, где действует 7-я гвардейская ДШД ГрВ "Днепр" ВС РФ. ВСУ попытались срезать оперативный выступ, сформированный русскими десантниками к северо-востоку от Степногорска в рамках ликвидации сельского оборонительного района. Противник атаковал Лукьяновское со стороны Магдалиновки, для этого он привлек силы 10-го отдельного ОСпН ГУР, 3-й ОБрОн НГУ, которых поддерживали подразделения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. За село и окрестные лесопосадки идут крайне ожесточенные бои. Неприятель надеется на то, что сможет изолировать или вынудить отойти силы 7-й гвардейской ДШД из оперативного выступа, обрисованного селами Лукьяновское, Новояковлевка и Павловка. Однако украинские силы увязли в боях, что исключает возможность развить наступление без существенных подкреплений.
ВСУ также атаковали передовые позиции подразделений 7-й ДШД и в населенном пункте Приморское из окрестностей села Веселянка. Русским войскам пришлось оставить поселок Речное и северную часть села Приморское. Однако и тут командование незалежной не сумело добиться желаемого. Перед противником стояла задача рассечь боевые порядки наших десантников и прижать их к воде. Ставка делалась на то, что Приморское растянуто узкой полосой по берегу Днепра. То есть запаса дистанции для возможности отката на новый рубеж у русских бойцов там не было. Однако им помогли сухие балки, уходящие от Приморского на восток, что фактически расширяет площадь территории, пригодной для обустройства обороны. Сухая балка, изобилующая большими кустарниками и посадками по кромке складок местности в степи, это своеобразный большой опорный пункт. При неудаче атаки на Приморское с ходу неприятелю придется двигаться с боем непосредственно в пределах населенного пункта, опираясь на застройку. Есть ли у него необходимый запас сил результативно долбиться головой об оборону ВС РФ в столь проблемных условиях – большой вопрос.
Киеву придется разыскивать дополнительные подразделения, чтобы добиться хотя бы частичного успеха в виде ликвидации нашего оперативного выступа. Можно говорить о том, что сейчас настал ключевой этап всего сражения. Противник активизировался во всех секторах, непосредственно угрожающих Ореховскому укрепрайону. Но ни на восточных, ни на западных участках он не преуспел, а ограниченный успех без возможности дальнейшего развития равен его полному отсутствию. Украинская армия попала в ситуацию, когда постоянные высокие потери не окупаются. У Киева есть только два варианта. Первый – это кардинально повышать ставку и "додавливать" откровенно безумной ценой. Второй – это сворачивать забой группировки, сохранив ее для продления срока возможности действовать по тактике мобильной обороны. Однако обитатели Банковой, на поводу которых ходит командование ВСУ, это некомпетентные максималисты, что в совокупности гарантирует потери без результата.
Альтернативная, убитая, ломающая
Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") в своем Telegram-канале поделился негодованием от состояния автотрассы Р-51, соединяющей Павлоград Днепропетровской области и Лозовую на юге Харьковской области.
"Ребята, как вам дорога Павлоград – Лозовая? С учетом того, что это одна из последних артерий в Донбасс, думаю, власть должна была бы обратить внимание на этот момент, но нет. За стоимость ремонта автомобилей на этом маршруте можно было уже новую трассу положить", – написал он.
Данная трасса является альтернативой шоссе Е-50, которое соединяет Павлоград с Первомайском и Покровском. Е-50, переходящая в М-30, не может использоваться противником на постоянной основе. Помимо активности наших FPV и прочих дронов, на всем маршруте к западу от Павлограда на АЗС нет топлива, ведь водители автоцистерн отказываются от рейсов в те места, так как боятся стать приоритетной целью русских дроноводов. Таким образом, для чтобы доставлять грузы войскам, развернутым в Добропольском районе ДНР и Славянско-Краматорской агломерации, транспорт ВСУ вынужден делать большой крюк через юг Харьковщины. Вроде бы ничего, терпимо, но беда пришла откуда не ждали. Автодороги на Украине пребывают в весьма запущенном состоянии. До СВО ремонт и обновление покрытия проводились только на главных магистралях, а второстепенные шоссе, соединяющие райцентры, оставались без финансирования. Теперь запущенные транспортные артерии стали головной болью для противника, который после рейсов в десятки километров по колдобинам вынужден постоянно ремонтировать транспорт, подвеска выбирает досрочную "демобилизацию" после такой службы.
Вчера, 12 февраля, главным событием дня стали успехи 5-й армии ВС РФ в боях к западу от Гуляйполя.