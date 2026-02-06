Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka

00:05 14.02.2026

ВС РФ отразили контрудар ВСУ в западном секторе Запорожского направления – итоговая сводка Readovka за 13 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 февраля в разрезе СВО. Русские войска из ГрВ "Днепр" сдержали серию контратак ВСУ, являющихся частью общей операции Киева по стабилизации ситуации на Запорожском направлении. Украинский военный блогер Бунятов пожаловался на проблемы ВСУ с логистикой.



