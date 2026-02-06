|Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
01:09 14.02.2026
"Бес, ты время не попутал?": Медведев осадил Мерца за милитаризм
Медведев назвал Мерца бесом после заявления об усилении немецкой армии
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг резкой критике планы Берлина по масштабному наращиванию военной мощи, проведя прямые параллели с нацистским периодом истории Германии. Комментируя амбиции немецкого руководства, российский политик в своем канале на платформе Max призвал главу ФРГ Фридриха Мерца адекватно оценивать историческую реальность.
Поводом для жесткой реакции стали заявления канцлера о намерении превратить Бундесвер в доминирующую военную силу на континенте.
"Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й!" - написал Медведев, обращаясь непосредственно к немецкому лидеру.
Риторический выпад Медведева стал ответом на программную речь, которую федеральный канцлер Германии произнес на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Глава немецкого кабинета министров пообещал в кратчайшие сроки сделать национальные вооруженные силы самыми мощными в Европе, чтобы положить конец стратегической зависимости от Вашингтона.
"Никто не заставлял нас впадать в чрезмерную зависимость от Соединенных Штатов, в которой мы недавно оказались. Эта несамостоятельность была результатом наших собственных действий. Но с этим состоянием мы покончим. Мы как можно быстрее сделаем Бундесвер самой сильной армией в Европе, способной защищать свои позиции в случае необходимости", - заявил Мерц в ходе своего выступления.