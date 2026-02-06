Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой

01:09 14.02.2026

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг резкой критике планы Берлина по масштабному наращиванию военной мощи, проведя прямые параллели с нацистским периодом истории Германии. Комментируя амбиции немецкого руководства, российский политик в своем канале на платформе Max призвал главу ФРГ Фридриха Мерца адекватно оценивать историческую реальность.



