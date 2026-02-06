 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.02.2026
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
03:01 14.02.2026

Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль

Вашингтон пытается навязать Китаю гонку вооружений ради истощения ресурсов

Гонка вооружений США и Китая все меньше похожа на подготовку к войне и все больше - на дорогой спектакль. На афише - сотни "невидимых" бомбардировщиков и истребителей 6-го поколения, флот суперсовременных, обязательно гигантских авианосцев. Но если смотреть не на плакаты, а на цеха и доки, картина выходит совсем иной.

Институт Митчелла при ВВС США недавно выдал программный документ: чтобы "уничтожить китайские тылы", Пентагону якобы нужны минимум 200 стратегических бомбардировщиков B 21 Raider и до 300 истребителей F 47. В сумме - не менее 500 новейших машин. То есть заявлено резкое увеличение уже объявленных планов.

На бумаге это выглядит как мобилизация сверхдержавы перед решающим сражением за Тихий океан. На практике все прозаичнее. США уже располагают более чем 500 истребителями пятого поколения F 35, но даже собственные эксперты признают: значительная часть этого парка ограничена в применении высокоточного оружия "воздух–земля" в наиболее сложных конфигурациях. Часть машин простаивает в ожидании доработок, часть связана стоимостью эксплуатации. Это не кулак, готовый к удару, а тяжелый, дорогой и не до конца отлаженный инструмент.

С авианосцами картина похожая. Формально ВМС США обязаны поддерживать в строю 11 атомных авианосцев - 10 кораблей проекта "Нимиц" и еще один "Джеральд Р.Форд". Но в полной боевой готовности лишь часть: одни в ремонте, другие готовятся к списанию, третьи застряли между испытаниями и боевым дежурством.

Ввод новых корпусов идет по схеме "один вместо одного", без наращивания общей численности. Даже американская пресса пишет о "кризисе авианосных мощностей" и перегрузе единственных верфей, способных обслуживать такие гиганты.

На этом фоне планы Китая выглядят не менее амбициозно, но куда последовательнее. По оценкам Пентагона, к 2035 году Пекин намерен довести число своих авианосцев до 9 (сегодня 3). Новейший "Фуцзянь" строится по схеме, близкой к американским "Фордам": электромагнитные катапульты, тяжелые самолеты ДРЛО – дальнего радиолокационного обнаружения, перспективные палубные истребители 5-го поколения. Параллельно наращиваются береговые ракетные войска, способные держать под прицелом любые крупные надводные цели в западной части Тихого океана.

Это означает: эпоха, когда США могли в одиночку контролировать военно-технический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уходит. Любая попытка разыграть классический сценарий "авианосной дубинки" против Китая становится слишком рискованной и слишком дорогой и в военном, и в политическом смысле.

Отсюда - переход Вашингтона в режим "игры на ощущениях". Пентагон и аффилированные институты рисуют картину будущей армады стелс-ракетоносцев B 21 и эскадр F 47 не столько для Пекина, сколько для союзников. Япония, Австралия, Южная Корея должны поверить: США все еще способны доминировать в воздухе и на море, значит, им не нужно всерьез задумываться ни о собственной ядерной опции, ни о чрезмерно самостоятельной оборонной политике. Это борьба за психологическую привязку, за то, чтобы союзники продолжали вкладываться в американские проекты AUKUS (Австралия, Британия, США), NGAD, совместные базы, а не искали параллельные маршруты безопасности.

Глубинная цель этой кампании вовсе не победа над Китаем в гипотетической войне. Реалистично оцененный промышленный потенциал США, уже завязанный на программу F 35, кораблестроение, поддержку Украины, Израиля и глобальное присутствие флота, не вытянет в разумные сроки производство сотен B 21 и F 47 сверх уже заложенных объемов. Но если Пекин воспримет эти цифры всерьез и ускорит собственные программы, Вашингтон сочтет это успехом.

Чем больше ресурсов Китай вынужден перебросить в военную сферу, тем меньше остается на внутреннее развитие, социальную стабильность и долгосрочные экономические инициативы. По сути, речь идет о попытке "запараллелить" китайские ресурсы: навязать гонку вооружений, в которой США и их союзники распределяют нагрузку между несколькими крупными экономиками, а Пекину приходится тянуть в основном в одиночку. То есть цель - не столько добиться однозначного превосходства, сколько замедлить и подорвать китайский рывок.

Отсюда и более тонкая гипотеза. Нет уверенности, что США действительно готовятся к большой войне с Китаем в классическом понимании. Гораздо логичнее выглядит подготовка к большому торгу. Сначала ставки максимизируются: в докладах и бюджетах рисуются сотни "невидимых" самолетов и новые авианосцы, формируется образ неизбежной гонки до последнего доллара. Затем, на пике напряжения, Вашингтон может попытаться предложить Пекину новую архитектуру безопасности: ограничения на размещение систем, зоны взаимного неразвертывания, режимы предсказуемости - но уже в обмен на уступки в экономике, технологиях и политическом поведении.

Иначе говоря, гонка вооружений превращается в инструмент торга. Картина рисуется так, чтобы китайскому руководству было выгоднее выйти на сделку, чем продолжать бесконечное наращивание своей военной мощи. США по привычке делают ставку на то, что их главное оружие - не оружие само по себе, а умение управлять страхами противника.

Для России этот сюжет важен тем, что театр этой игры - наш стратегический контур: от Арктики до Тихого океана. Если Вашингтон действительно переходит от прямого военного доминирования к войне за картинку и к торгу, это открывает пространство для маневра. Перед нами не только гонка вооружений, но и аукцион будущей безопасности всей Восточной Азии, в котором нельзя позволить себе оставаться просто зрителем.

Руслан Панкратов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771027260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Референдум по проекту новой Конституции знаменует новый этап в развитии страны
- Состоялось заседание ЦКР по вопросам организации и проведения республиканского референдума
- Создана Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!"
- В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори и охваты профилактическими прививками
- Казахстан и Всемирный банк обсудили новую Рамочную стратегию партнерства на 2026–2031 годы
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития местного содержания в нефтяных компаниях с участием китайских инвесторов обсудили в Мажилисе
- Разъяснение КРЕМ по вопросам увеличения сумм в платежных квитанциях
- Экибастузская ГРЭС-3 будет вырабатывать около 20 млрд кВт·ч в год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  