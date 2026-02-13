 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
 
Суббота, 14.02.2026
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Архив
Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
11:40 14.02.2026

Предыстория:
09.01.2026 - Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
https://centrasia.org/newsA.php?st=1767924480

Премьер-министр Г.Занданшатар принял представителей группы Rio Tinto и компании "Оюу толгой"
2026-02-13

Улан-Батор, 13 февраля, 2026 /МОНЦАМЭ/. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар принял представителей группы Rio Tinto и компании "Оюу толгой" - директора группы, отвечающего за деятельность в Монголии Х.Амаржаргала, исполнительного директора компании "Оюу толгой" С.Мунхсуха, заместителя директора по финансовым вопросам Б.Дуламсурэн и директора по операционной деятельности Эндрю Лая.

В ходе встречи была передана ответное письмо исполнительного директора медного подразделения Rio Tinto Кэти Джексона.

Стороны обсудили ход переговоров, начатых в прошлом году, а также ключевые вопросы, поднятые в письме премьер-министра Г.Занданшатара, касающиеся обеспечения национальных интересов Монголии в рамках реализации проекта "Оюу толгой".

Премьер-министр Г.Занданшатар подчеркнул, что, в соответствии с основополагающими принципами Конституции Монголии, значительная часть экономической выгоды от проекта должна поступать в распоряжение монгольского народа. В этом контексте он отметил необходимость достижения ощутимых результатов в снижении процентных ставок по кредитам и оптимизации управленческих расходов компании.

В письме от 5 февраля 2026 года исполнительный директор Rio Tinto Саймон Тротт подтвердил приверженность компании продолжению открытого и конструктивного диалога, основанного на взаимных интересах, с целью обеспечения долгосрочной устойчивости и успешной эксплуатации рудника "Оюу толгой".

В ответном письме Кэти Джексон заявила, что Rio Tinto полностью поддерживает работу рабочих групп, созданных в соответствии с распоряжениями Премьер-министра Монголии №67, 68 и 73, и активно участвует в их деятельности, ориентируясь на достижение реальной и измеримой выгоды для Монголии.

"Доля прибыли, остающейся в Монголии на протяжении всего срока эксплуатации рудника, превышает установленный Конституцией Монголии лимит в 53%. В рабочие группы были внесены конкретные предложения по снижению процентных ставок и управленческих издержек, которые напрямую влияют на объем государственных поступлений", - говорится в письме.

В свою очередь, исполнительный директор компании "Оюу толгой" С.Мунхсух подтвердил принципиальное согласие с предложениями Правительства и подчеркнул, что компания активно сотрудничает для повышения экономической отдачи проекта для Монголии.

В соответствии с предложением Премьер-министра Г.Занданшатара стороны договорились ускорить переговорный процесс и решать ключевые вопросы поэтапно, с целью достижения окончательного соглашения в первой половине 2026 года.

Источник - МОНЦАМЭ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771058400


