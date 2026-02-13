Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)

11:40 14.02.2026

Предыстория:

09.01.2026 - Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой

Премьер-министр Г.Занданшатар принял представителей группы Rio Tinto и компании "Оюу толгой"

2026-02-13



Улан-Батор, 13 февраля, 2026 /МОНЦАМЭ/. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар принял представителей группы Rio Tinto и компании "Оюу толгой" - директора группы, отвечающего за деятельность в Монголии Х.Амаржаргала, исполнительного директора компании "Оюу толгой" С.Мунхсуха, заместителя директора по финансовым вопросам Б.Дуламсурэн и директора по операционной деятельности Эндрю Лая.



В ходе встречи была передана ответное письмо исполнительного директора медного подразделения Rio Tinto Кэти Джексона.



Стороны обсудили ход переговоров, начатых в прошлом году, а также ключевые вопросы, поднятые в письме премьер-министра Г.Занданшатара, касающиеся обеспечения национальных интересов Монголии в рамках реализации проекта "Оюу толгой".



Премьер-министр Г.Занданшатар подчеркнул, что, в соответствии с основополагающими принципами Конституции Монголии, значительная часть экономической выгоды от проекта должна поступать в распоряжение монгольского народа. В этом контексте он отметил необходимость достижения ощутимых результатов в снижении процентных ставок по кредитам и оптимизации управленческих расходов компании.



В письме от 5 февраля 2026 года исполнительный директор Rio Tinto Саймон Тротт подтвердил приверженность компании продолжению открытого и конструктивного диалога, основанного на взаимных интересах, с целью обеспечения долгосрочной устойчивости и успешной эксплуатации рудника "Оюу толгой".



В ответном письме Кэти Джексон заявила, что Rio Tinto полностью поддерживает работу рабочих групп, созданных в соответствии с распоряжениями Премьер-министра Монголии №67, 68 и 73, и активно участвует в их деятельности, ориентируясь на достижение реальной и измеримой выгоды для Монголии.



"Доля прибыли, остающейся в Монголии на протяжении всего срока эксплуатации рудника, превышает установленный Конституцией Монголии лимит в 53%. В рабочие группы были внесены конкретные предложения по снижению процентных ставок и управленческих издержек, которые напрямую влияют на объем государственных поступлений", - говорится в письме.



В свою очередь, исполнительный директор компании "Оюу толгой" С.Мунхсух подтвердил принципиальное согласие с предложениями Правительства и подчеркнул, что компания активно сотрудничает для повышения экономической отдачи проекта для Монголии.



В соответствии с предложением Премьер-министра Г.Занданшатара стороны договорились ускорить переговорный процесс и решать ключевые вопросы поэтапно, с целью достижения окончательного соглашения в первой половине 2026 года.