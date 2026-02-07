Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ

21:33 14.02.2026

В руководстве Генпрокуратуры кадровые перестановки. Указы подписал президент.



Баймурза Маатов (слева сверху на фото) освобожден от должности первого заместителя генпрокурора. На его место назначен Малик Бектурганов (справа сверху)



Залкарбек Акназаров (слева снизу) назначен заместитем главы надзорного органа



По информации наших источников, снят с поста транспортный прокурор Нургазы Матисаков (справа снизу). В открытых источниках он указан как племянник экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.



