|Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
21:33 14.02.2026
В руководстве Генпрокуратуры кадровые перестановки. Указы подписал президент.
Баймурза Маатов (слева сверху на фото) освобожден от должности первого заместителя генпрокурора. На его место назначен Малик Бектурганов (справа сверху)
Залкарбек Акназаров (слева снизу) назначен заместитем главы надзорного органа
По информации наших источников, снят с поста транспортный прокурор Нургазы Матисаков (справа снизу). В открытых источниках он указан как племянник экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
***
Источники сообщили о смене начальника бишкекского управления ГКНБ
По их данным, вместо Эльдара Жакыпбекова (на фото) на этот пост назначен Уланбек Бийбосунов, который ранее возглавлял Службу внутренних расследований МВД.
***
Указы Президента Кыргызстана
https://president.kg/
14.02.2026
Баймурза Маатов освобожден от занимаемой должности первого заместителя Генерального прокурора
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Маатов Баймурза Турдахунович освобожден от занимаемой должности первого заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики.
Малик Бектурганов назначен первым заместителем Генерального прокурора
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Бектурганов Малик Маамыталиевич назначен первым заместителем Генерального прокурора Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.
Залкарбек Акназаров назначен заместителем Генерального прокурора
В соответствии с указом Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, согласно пункту 1 части 5 статьи 70 и статье 71 Конституции Кыргызской Республики, Акназаров Залкарбек Каримжанович был назначен заместителем Генерального прокурора Кыргызской Республики.