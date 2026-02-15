|Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
01:05 15.02.2026
Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Почему Михаил Шайдоров смог показать результат в самый нужный момент – в олимпийском финале
Автор Ирена Закурдаева
15 февраля 2026 года
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом-2026 в мужском одиночном катании, и его победа на Играх в Милане является главной сенсацией турнира. Это второе золото Казахстана на зимних Олимпийских играх в истории и первое за 32 года. Olympics рассказывает о Михаиле Шайдорове и разбирается, действительно ли его успех такой неожиданный.
Михаил Шайдоров – наследник Дениса Тена
Как и многие спортсмены, Михаил пришел в спорт по стопам родителей. Его отец Станислав Шайдоров несколько раз выигрывал чемпионат Казахстана по фигурному катанию.
"Меня поставил на коньки папа, он тренер. Но мне кататься не понравилось, хотя я любил смотреть, как катаются другие, смотрел на выступления фигуристов на катке в торговом центре недалеко от дома. Потом год я позанимался спортивной гимнастикой, а затем cказал, что нет, больше не хочу, хочу заниматься фигурным катанием. Так что в лет 6-7 начал вливаться в фигурное катание," – говорил Михаил в интервью Olympics.
Когда Шайдорову было 9 лет, Денис Тен, который до этого стал призером чемпионата мира, принес Казахстану первую олимпийскую награду в фигурном катании – в Сочи он стал бронзовым призером.
"Денис стал вдохновителем развития всего фигурного катания Казахстана. Благодаря ему я нахожусь там, где я есть сейчас. Своим трудом и успехами он заложил фундамент для того, чтобы мы, фигуристы из Казахстана, развивались. Мой папа немного тренировал Дениса в детстве, мы знакомы с его семьей. Мы очень поддерживали Дениса, когда он выступал на Олимпийских играх в 2010-м и в 2014-м. В 2014-м его медаль – это была фантастика".
В 2018-м Денис трагически погиб. Михаил в 2018-м начал тренироваться у Алексея Урманова.
Сложный прыжковый контент как фактор успеха
Если Станислав Шайдоров заложил самые основы техники исполнения элементов Михаила, то Алексей Урманов, к которому фигурист пришел, начав исполнять двойной аксель, продолжил его развитие и довел до статуса фигуриста с одним из самых сложных прыжковых контентов в мире. Именно благодаря сложности прыжков Михаил и смог победить в Милане.
Урманов сам отлично выполнял прыжки. На чемпионате СССР в 1990-м он продемонстрировал четверной тулуп, а затем сделал его на чемпионате Европы. Его тренер Алексей Мишин всегда славился постановкой правильной прыжковой техники: основываясь на принципах биомеханики, профессор Мишин научил многооборотным прыжкам и продолжает учить фигуристов разных стран и разных поколений. Сам имея такую базу и такую школу, Алексей Урманов также стал отличным специалистом. Но и доля Михаила в его прыжковых успехах, конечно, значительна. Сам наставник отмечает талант и работоспособность ученика.
От медали юниорского чемпионата мира к олимпийскому золоту
Внимание специалистов и болельщиков Миша обратил на себя в 2022-м, когда на чемпионате мира среди юниоров завоевал серебро. В сезоне 2023/2024 он поднялся на пьедестал этапа Гран-при в Китае, где стал третьим. В сезоне 2024/2025 прогресс в результатах стал еще более очевидным. На том же этапе Гран-при в Китае второе место, участие в финале Гран-при... В 2025-м на Универсиаде в Турине он занял четвертое место, затем завоевал бронзу на Азиатских играх и победил на чемпионате четырех континентов, а в марте 2025-го стал серебряным призером чемпионата мира, уступив только Илье Малинину.
Как Илья поразил всех четверным акселем и семью четверными в одном прокате, Михаил удивил мир, первым исполнив каскад тройной аксель-четверной тулуп и тройной аксель-ойлер-четверной сальхов.
По стопам тренера-чемпиона
В произвольной программе на Играх Шайдоров продемонстрировал и продемонстрировал успешно тройной аксель-ойлер-четверной сальхов и еще четыре четверных. Конечно, ему помог выдать классный прокат и психологический настрой. Настрой на то, чтобы чисто откатать обе программы. К Играм они с Алексеем Евгеньевичем готовились весь сезон. А что такое Игры тренер дебютанта Игр знает очень хорошо. Он сам выступал на Играх в Альбервиле, а затем в Лиллехаммере и стал там олимпийским чемпионом. Хотя победу Урманова 32 года назад многие также расценили как сенсацию. У него в соперниках были четырехкратный чемпион мира Курт Браунинг, чемпионы Игр Брайан Бойтано и Виктор Петренко. Но они остались за чертой призеров, а Урманов выиграл и короткую, и произвольную.
"Мечты стать олимпийским чемпионом у меня не было. У меня были другие цели. Нужно было хорошо выступать, тогда и результат не заставил бы себя ждать. Никакого секрета, поверьте, не было", - сказал он несколько лет назад в интервью Чемпионат.ру.
Алексей Урманов смог победить на Играх в 1994-м, его ученик Михаил Шайдоров смог победить на Играх в 2026-м. После той олимпийской победы Алексей победил на чемпионате Европы, но победы на чемпионате мира у него не случилось. В 1997-м Урманов выиграл короткую программу, но из-за травмы не смог продолжить выступления, а затем пропустил олимпийский сезон и через год, завоевав медаль чемпионата Европы, завершил карьеру. Возможно, чемпионом мира станет его ученик, Михаил Шайдоров?