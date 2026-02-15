 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.02.2026
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
01:05 15.02.2026

Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Почему Михаил Шайдоров смог показать результат в самый нужный момент – в олимпийском финале

Автор Ирена Закурдаева
15 февраля 2026 года

Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом-2026 в мужском одиночном катании, и его победа на Играх в Милане является главной сенсацией турнира. Это второе золото Казахстана на зимних Олимпийских играх в истории и первое за 32 года. Olympics рассказывает о Михаиле Шайдорове и разбирается, действительно ли его успех такой неожиданный.



Михаил Шайдоров – наследник Дениса Тена

Как и многие спортсмены, Михаил пришел в спорт по стопам родителей. Его отец Станислав Шайдоров несколько раз выигрывал чемпионат Казахстана по фигурному катанию.

"Меня поставил на коньки папа, он тренер. Но мне кататься не понравилось, хотя я любил смотреть, как катаются другие, смотрел на выступления фигуристов на катке в торговом центре недалеко от дома. Потом год я позанимался спортивной гимнастикой, а затем cказал, что нет, больше не хочу, хочу заниматься фигурным катанием. Так что в лет 6-7 начал вливаться в фигурное катание," – говорил Михаил в интервью Olympics.

Когда Шайдорову было 9 лет, Денис Тен, который до этого стал призером чемпионата мира, принес Казахстану первую олимпийскую награду в фигурном катании – в Сочи он стал бронзовым призером.

"Денис стал вдохновителем развития всего фигурного катания Казахстана. Благодаря ему я нахожусь там, где я есть сейчас. Своим трудом и успехами он заложил фундамент для того, чтобы мы, фигуристы из Казахстана, развивались. Мой папа немного тренировал Дениса в детстве, мы знакомы с его семьей. Мы очень поддерживали Дениса, когда он выступал на Олимпийских играх в 2010-м и в 2014-м. В 2014-м его медаль – это была фантастика".

В 2018-м Денис трагически погиб. Михаил в 2018-м начал тренироваться у Алексея Урманова.



Сложный прыжковый контент как фактор успеха

Если Станислав Шайдоров заложил самые основы техники исполнения элементов Михаила, то Алексей Урманов, к которому фигурист пришел, начав исполнять двойной аксель, продолжил его развитие и довел до статуса фигуриста с одним из самых сложных прыжковых контентов в мире. Именно благодаря сложности прыжков Михаил и смог победить в Милане.

Урманов сам отлично выполнял прыжки. На чемпионате СССР в 1990-м он продемонстрировал четверной тулуп, а затем сделал его на чемпионате Европы. Его тренер Алексей Мишин всегда славился постановкой правильной прыжковой техники: основываясь на принципах биомеханики, профессор Мишин научил многооборотным прыжкам и продолжает учить фигуристов разных стран и разных поколений. Сам имея такую базу и такую школу, Алексей Урманов также стал отличным специалистом. Но и доля Михаила в его прыжковых успехах, конечно, значительна. Сам наставник отмечает талант и работоспособность ученика.

От медали юниорского чемпионата мира к олимпийскому золоту

Внимание специалистов и болельщиков Миша обратил на себя в 2022-м, когда на чемпионате мира среди юниоров завоевал серебро. В сезоне 2023/2024 он поднялся на пьедестал этапа Гран-при в Китае, где стал третьим. В сезоне 2024/2025 прогресс в результатах стал еще более очевидным. На том же этапе Гран-при в Китае второе место, участие в финале Гран-при... В 2025-м на Универсиаде в Турине он занял четвертое место, затем завоевал бронзу на Азиатских играх и победил на чемпионате четырех континентов, а в марте 2025-го стал серебряным призером чемпионата мира, уступив только Илье Малинину.

Как Илья поразил всех четверным акселем и семью четверными в одном прокате, Михаил удивил мир, первым исполнив каскад тройной аксель-четверной тулуп и тройной аксель-ойлер-четверной сальхов.



По стопам тренера-чемпиона

В произвольной программе на Играх Шайдоров продемонстрировал и продемонстрировал успешно тройной аксель-ойлер-четверной сальхов и еще четыре четверных. Конечно, ему помог выдать классный прокат и психологический настрой. Настрой на то, чтобы чисто откатать обе программы. К Играм они с Алексеем Евгеньевичем готовились весь сезон. А что такое Игры тренер дебютанта Игр знает очень хорошо. Он сам выступал на Играх в Альбервиле, а затем в Лиллехаммере и стал там олимпийским чемпионом. Хотя победу Урманова 32 года назад многие также расценили как сенсацию. У него в соперниках были четырехкратный чемпион мира Курт Браунинг, чемпионы Игр Брайан Бойтано и Виктор Петренко. Но они остались за чертой призеров, а Урманов выиграл и короткую, и произвольную.

"Мечты стать олимпийским чемпионом у меня не было. У меня были другие цели. Нужно было хорошо выступать, тогда и результат не заставил бы себя ждать. Никакого секрета, поверьте, не было", - сказал он несколько лет назад в интервью Чемпионат.ру.

Алексей Урманов смог победить на Играх в 1994-м, его ученик Михаил Шайдоров смог победить на Играх в 2026-м. После той олимпийской победы Алексей победил на чемпионате Европы, но победы на чемпионате мира у него не случилось. В 1997-м Урманов выиграл короткую программу, но из-за травмы не смог продолжить выступления, а затем пропустил олимпийский сезон и через год, завоевав медаль чемпионата Европы, завершил карьеру. Возможно, чемпионом мира станет его ученик, Михаил Шайдоров?

Источник - Olympics
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771106700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Референдум по проекту новой Конституции знаменует новый этап в развитии страны
- Состоялось заседание ЦКР по вопросам организации и проведения республиканского референдума
- Создана Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!"
- В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори и охваты профилактическими прививками
- Казахстан и Всемирный банк обсудили новую Рамочную стратегию партнерства на 2026–2031 годы
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития местного содержания в нефтяных компаниях с участием китайских инвесторов обсудили в Мажилисе
- Разъяснение КРЕМ по вопросам увеличения сумм в платежных квитанциях
- Экибастузская ГРЭС-3 будет вырабатывать около 20 млрд кВт·ч в год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  