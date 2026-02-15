Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?

01:05 15.02.2026

Почему Михаил Шайдоров смог показать результат в самый нужный момент – в олимпийском финале



Автор Ирена Закурдаева

15 февраля 2026 года



Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом-2026 в мужском одиночном катании, и его победа на Играх в Милане является главной сенсацией турнира. Это второе золото Казахстана на зимних Олимпийских играх в истории и первое за 32 года. Olympics рассказывает о Михаиле Шайдорове и разбирается, действительно ли его успех такой неожиданный.



