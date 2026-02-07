Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн

03:26 15.02.2026

Кыргызстан и Таджикистан планируют довести объем взаимной торговли до $500 млн



Бишкек, 13.02.26 /Кабар/. Председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, прибывшим в страну с рабочим визитом для участия в первом заседании кыргызско-таджикского Межправительственного совета.



"Решение вопросов границ - это поистине историческое событие, которое создает прочную основу для развития дружественных и добрососедских отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Хотел бы особо подчеркнуть, что дальнейшее развитие и углубление всестороннего сотрудничества с Республикой Таджикистан является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызской Республики. В 2025 году усилия наших стран были направлены на восстановление и активизацию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, улучшение социально-экономических условий жизни населения приграничных территорий, а также на дальнейшее развитие и углубление кыргызско-таджикских связей по всем направлениям двустороннего взаимодействия", - сказал глава кабинета министров.



Адылбек Касымалиев продолжил, что в прошлом году товарооборот Кыргызстана с Таджикистаном составил 36 млн долларов США, и в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличился почти в 24 раза.



Председатель кабмина отметил, что главами двух государств поставлена задача по доведению товарооборота до 500 млн долларов США, и выразил полную готовность к достижению данной цели.



В свою очередь, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил признательность за гостеприимство и теплый прием. Он отметил важность проведения первого заседания кыргызско-таджикского Межправительственного совета в вопросах дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.



Кохир Расулзода подчеркнул, что развитие добрососедских отношений с Кыргызской Республикой является приоритетным направлением внешней политики Таджикистана.



Он выразил готовность таджикской стороны к реализации амбициозных задач, поставленных руководителями двух стран.



В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.



***



Справка: Товарооборот Кыргызстана и Таджикистана (2018–2025)



Пик (2018–2019): Около $60 млн.

- из КР в РТ: $48 млн (ГСМ, продукты, уголь).

- из РТ в КР: $14 млн (цемент, овощи, фрукты).

Спад (2020–2024): Резкое снижение из-за закрытия границ.

- 2021: $26,2 млн.

- 2022: $15,0 млн.

- 2023: $11,4 млн.

- 2024 (минимум): от $1,5 млн до $11,6 млн (разные методики учета).

Восстановление (2025): Рост до $36 млн (в 24 раза выше 2024 г.).

- из КР в РТ: $27 млн (уголь, нефтепродукты, макароны).

- из РТ в КР: $9 млн (виноград, хлопок, лук, электроэнергия).



Цель на перспективу: Довести объем торговли до $500 млн за счет открытия границ и упрощения логистики.