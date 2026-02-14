Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов

17:40 15.02.2026 Профессор Катасонов: Кажется, Белый дом окончательно превращается в дурдом

Если послушать экономические выкладки Трампа, то можно действительно свихнуться



Валентин Катасонов

14 февраля 2026



После того, как в 2021 году в Белый дом пришел 46-й президент США Джо Байден, некоторые журналисты стали в шутку Белый дом называть "домом престарелых". И дело даже не в том, что на момент победы в выборах в ноябре 2020 году Джо Байден стал самым "взрослым" президентом в истории Соединенных Штатов. На тот момент ему было 78 лет. Для сравнения: самым молодым президентом США был Теодор Рузвельт, которому на момент вступления в должность 26-го президента было 42 года.



Но 47-й президент США Дональд Трамп побил рекорд и стал самым "взрослым" среди всех американских президентов на момент инаугурации. Ему тоже в этот момент было 78 лет, но он обошел Байдена на несколько месяцев. Прошло несколько месяцев после инаугурации Трампа, и журналисты опять вспомнили саркастическое выражение "дом престарелых" применительно к Белому дому.



И дело, конечно, идет не просто о том, что последние президенты США имеют такой почтенный возраст. В истории достаточно примеров, когда во главе государств стояли весьма пожилые, но весьма мудрые люди.



Джо Байден и Дональд Трамп характеризуются некоторыми отклонениями, которые можно назвать медицинскими, психическими и психологическими. Такими отклонениями, которые, мягко выражаясь, не очень совместимы с теми обязанностями, которые возлагаются на президента США.



У Джо Байдена с первого дня его пребывания в Белом доме просматривались все признаки болезни Паркинсона. Внешние ее проявления - странность мимики, походки, трудности с преодолением ступенек. Болезнь Паркинсона отражается и на "ментальном здоровье" - памяти и мыслительных способностях.



Мировые СМИ регулярно описывали разные "странности" в поведении. То он назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства, то испугался актера в костюме пасхального кролика, то перепутал внучку с умершим сыном и т. д. Отсюда и прозвища: "Спящий Джо", "Сонный Джо", "Темный Джо" и т. п. 46-й президент подвиг журналистов назвать главный офис американских президентов "домом престарелых".



Дональд Трамп не производит впечатления спящего президента. Наоборот, он проявляет гиперактивность. Каждый день делает какие-то заявления, раздает направо и налево интервью, постоянно что-то пишет в своем аккаунте в социальных сетях и т. п. Некоторые даже удивляются: когда же Трамп спит? Трамп собой очень доволен, даже любуется. Так, 7 октября прошлого года в интервью телеканалу Newsmax Трамп заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад.



Медики говорят, что у Трампа также отклонения поведенческого и ментального характера. Например, он во время своих монологов забывает, что говорил вначале и перескакивает на какие-то другие темы.



Но Трамп меняет резко не только темы разговора, но также свои решения. Или просто забывает о ранее принятых решениях (часть которых запечатлена в президентских указах). Американские медики и журналисты называют эти отклонения политкорректным термином "когнитивные нарушения". Если популярно объяснить, то это означает: "правая рука не ведает, что делает левая".



Впрочем, многие считают, что Трамп демонстрирует не только ослабление своих ментальных способностей. На это ослабление накладывается его хроническая привычка врать. Причем врет он столь упоенно, что зачастую начинает верить в свое вранье. Иногда мне кажется, что Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена.



Барон Мюнхгаузен - литературный персонаж анекдотических рассказов о невероятных приключениях и увлекательных путешествиях.







Его имя стало нарицательным для обозначения человека, занимающегося упоенно враньем и убеждающего в этом вранье слушателей и самого себя. Что касается Трампа, то некоторые наблюдатели отмечают, что у 47-го президента США синдром Мюнхгаузена.







Посмотрел в справочной литературе, там этот синдром определяется как психическое расстройство пограничного характера, при котором человек намеренно симулирует у себя симптомы физического или психического заболевания.



Главная цель - получить медицинское обследование и лечение. А потом я подумал: может быть, Трамп действительно добивается справки, что он уже не может выполнять обязанности президента США? Нет, навряд ли.



Потому что склонность к вранью у него была с ранних лет. Эта его склонность и способность очень подробно описана в книге "Слишком много и всегда недостаточно", которая у нас сейчас есть в продаже. Ее автор - племянница президента Мэри Трамп.



Автор книги, клинический психолог по образованию и опыту, диагностирует у своего дяди психопатию и социопатию. Состояние хозяина Белого дома усугубляется непомерным "эго" и "нарциссизмом": "Я без проблем назову Дональда нарциссом - он соответствует всем девяти критериям нарциссизма из Руководства по диагностированию и статистике психических расстройств DSM-5".



Книгу отчасти можно воспринимать как биографию 47-го президента США, а отчасти как развернутое медицинское заключение. Книга была издана в США еще в 2020 году, когда Трамп пребывал в должности 45-го президента. С тех пор состояние "пациента" заметно ухудшилось.



Еще в первый срок своего пребывания в Белом доме Трамп уже всем продемонстрировал свои выдающиеся способности искажать информацию. В 2019 году The Washington Post сообщила, что в среднем в день президент США выдавал по 22 неправильных или искажающих информацию факта. И дело даже не в том, что такими искажениями или обманами Трамп добивается достижения каких-то политических или экономических целей. Нет, он врет, потому что получает от этого удовольствие.



Хотя Трамп мечет угрозы большинству стран мира, однако, почему-то страшно становится в первую очередь не китайцам или европейцам, а самим американцам. Они прекрасно видят, что такой президент может быстро довести страну до полной катастрофы.



Трамп регулярно хвастается по поводу того, что он, будучи бизнесменом со стажем, лучше всех разбирается в экономике, финансах и деньгах. Вот один из последних примеров подобного рода. "Я всегда был хорош в деньгах", - сказал Трамп 4 февраля этого года в интервью телеканалу NBC. Имеется в виду, что хорошо разбирался и разбирается в деньгах.



Признаюсь, что было время, когда я слышал какие-то цифры из уст Дональда Трампа, и они вызывали у меня сомнения. Я даже тратил время на их проверку. И отклонения от официальных статистических данных (прежде всего, макроэкономической статистики Бюро экономического анализа Минторга США) составляли не проценты, а разы.



Скажем, в начале мая прошлого года Дональд Трамп дал интервью NBC News, в котором с хвастовством заявлял, что ему удалось добиться в сфере экономики в первые сто дней пребывания в Белом доме.



Обосновывая свои указы о повышении импортных пошлин, Трамп сказал, что они должны ликвидировать те дефициты торгового баланса, которые допустил его предшественник Джо Байден. Трамп сказал, что США "теряли по $5 или $6 миллиардов в день" из-за дефицита при Байдене. С помощью статистики БЭА и калькулятора можно определить, что в среднем на день торговый дефицит в 2024 году равнялся примерно 2,5 миллиардам долларов. Имело место как минимум двукратное искажение данных.



Впрочем, спасибо некоторым СМИ, которые избавляли меня от необходимости проверять цифры, озвучивавшиеся Трампом. Они сами это делали. 22 марта прошлого года в ходе общения с журналистами в Белом доме президент засыпал прессу цифрами. Как сообщило агентство CNN, Трамп в ходе брифинга допустил девять ложных заявлений.



Так, он озвучил цифры по дефициту торговли США с Китаем по итогам 2024 года. Он назвал цифру в 1 трлн долларов, на самом деле показатель равнялся 263,3 млрд долларов.



По Канаде он назвал дефицит размере 200 млрд долларов, а он равнялся 35,7 млрд долларов.



Почти год назад Трамп озвучил сумму помощи Соединенных Штатов Украине - 350 млрд долларов. Эксперты (особенно Кильский институт в Германии) проверили и перепроверили цифры - оказалось 123 млрд долларов.



Тоже, конечно, впечатляющая цифра, но все-таки в 2,8 раза меньше той, которую озвучил американский президент.



В упомянутом выше интервью NBC News, в котором Трамп с пафосом говорил об успехах первых ста дней пребывания в Белом доме, он с гордостью заявил, что за это время в Америку пришли инвестиции в размере 5 трлн долларов. Эту же тему он затронул в декабре 2025 года в своем предновогоднем обращении к американцам из Белого дома.



Трамп как бы подводил итоги первого неполного года своего пребывания на посту 47-го президента США. За это время, как сказал Трамп, в страну притекло 18 трлн инвестиций. Президент сказал, что все это благодаря его тарифной политике (возведение таможенных барьеров для иностранных товаров). И такой приток капитала создал условия для экономического бума.



В январе в соцсетях Трамп еще раз выложил эту цифру - 18 триллионов долларов. Цифра нешуточная, если учитывать, что валовой внутренний продукт (ВВП) США, по предварительным оценкам, в прошлом году составил 30,6 трлн долларов. При таких гигантских инвестициях американская экономика может в космос улететь!



Пришлось обратиться к статистике Бюро экономического анализа Минторга США. Прежде всего, к статистике международной инвестиционной позиции США. Правда, по итогам всего прошлого года данных еще нет. Статистика за первые три квартала 2025 года.



Суммарные активы иностранных инвесторов в американской экономике на начало прошлого года составили 62,12 трлн долл. На конец 3 квартала - 68,88 трлн долл. Таким образом прирост иностранного капитала в экономику США за три квартала составил 6,76 трлн долларов. Можно прикинуть, что за год (при сохранении тенденций первых трех кварталов) цифра составит 9 трлн долларов. Ровно половина той цифры, которую с гордостью озвучивал Трамп!



Я сейчас не затрагивают вопрос о том, насколько для Америки полезен иностранный капитал. Особенно это касается инвестиций нерезидентов в долговые бумаги американских эмитентов. Такие инвестиции для Америки являются достаточно жесткими долговыми обязательствами, которые надо обслуживать и погашать.



На конец 3 квартала 2025 года суммарная величина таких долговых обязательств составила 15,8 трлн долларов, т.е. более половины ВВП США. Из упомянутой суммы примерно половина приходится на долговые бумаги американского казначейства. Что касается прямых инвестиций в американскую экономику, то по итогам трех кварталов их приток составил скромную величину 265,9 млрд долл.



2 февраля издание The Wall Street Journal опубликовало статью "U.S. Manufacturing Is in Retreat and Trump’s Tariffs Aren’t Helping" ("Производственный сектор США переживает спад, и введенные Трампом пошлины этому не способствуют").



В ней отмечается, что занятность в промышленности СЩА упала до минимальных значений в пост-пандемийные времена. Предрекается вползание американской экономики в серьезный кризис уже в этом году. И кризис может быть более серьезным, чем кризис 2008-2009 гг. Говорится, что причиной этого является "ошибочная" экономическая политика Трампа.



Мне кажется, что слово "ошибочная" не вполне подходящее. Да и действия Трампа называть политикой сложно. Правильнее сказать, что Трамп одержим манией разрушения.



Кажется, ментальное состояние 47-го президента США, и без того неудовлетворительное, в последнее время стремительно деградирует. Вот экономические откровения Трампа в интервью NBC News 6 февраля:



- У меня в опросах пошли прекрасные цифры по экономике!



- Как раз по экономике цифры не очень прекрасные.



- Но они должны быть прекрасными!



- Должны быть, но почему же они не прекрасные?



- Вот, не знаю!



Честно говоря, после подобных сюжетов невольно появляется желание Белый дом переименовать. Но не в "дом престарелых", а в "дурдом". Источник - СвободнаяПресса

