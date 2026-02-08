 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Архив
Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
19:14 15.02.2026

Си Цзиньпин направил поздравительное послание участникам 39-го саммита Африканского союза.

ПЕКИН, 14 февраля (Синьхуа) -- В субботу президент Китая Си Цзиньпин направил поздравительное послание Жоао Лоуренсу, сменяющемуся председателю Африканского союза (АС) и президенту Анголы, и Махмуду Али Юссуфу, председателю Комиссии АС, выразив теплые поздравления африканским странам и народам по случаю 39-го саммита АС.

Си Цзиньпин отметил, что мир переживает ускоренные изменения, невиданные за столетие, и сила стран Глобального Юга значительно возросла.

В течение прошедшего года Африканский союз сохранял единство и возглавлял африканские страны в активном содействии процессу интеграции, решительно защищая законные права и интересы Африки, при этом его международный статус и влияние продолжали расти, заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что в мире, полном перемен и потрясений, Китай твердо привержен поддержанию глобального мира, продвижению общего развития и содействию построению сообщества с общим будущим для человечества.

Си Цзиньпин заявил, что Китай с 1 мая 2026 года полностью введет нулевой тарифный режим для 53 африканских стран, имеющих дипломатические отношения с Китаем. В то же время, добавил он, Китай продолжит продвигать переговоры и подписание соглашений об экономическом партнерстве в интересах общего развития, а также расширит доступ африканского экспорта в Китай путем модернизации "зеленого канала" и других мер.

Президент Китая заявил, что эти новые меры Китая по расширению открытости на высоком уровне, безусловно, откроют новые возможности для развития Африки, а также для совместного стремления Китая и Африки к осуществлению мечты о модернизации.

Си Цзиньпин заявил, что с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Африкой 70 лет назад обе стороны всегда поддерживали друг друга в трудные и радостные моменты и двигались вперед плечом к плечу.

Он заявил, что Китай готов сотрудничать с Африкой для развития их исторической дружбы, углубления взаимовыгодного сотрудничества, укрепления взаимопонимания и привязанности, а также для совместного написания новой главы всепогодного китайско-африканского сообщества с общим будущим в новую эпоху.

***

Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с грядущим праздником Весны

Пекин, 14 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с грядущим праздником Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ в субботу на праздничной встрече в Пекине.

В Доме народных собраний Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, от имени ЦК КПК и Госсовета КНР поздравил многонациональный народ страны, соотечественников в Специальных административных районах Сянган и Аомэнь и на Тайване, а также проживающих за границей китайцев с наступающим праздником.

Охарактеризовав завершающийся Год Змеи как неординарный, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай с решимостью и настойчивостью продвигался вперед, добиваясь новых успехов и достижений в деле партии и государства. Экономическая мощь, научно-технический потенциал, обороноспособность и совокупная национальная мощь Китая достигли новых высот, а китайская модернизация сделала еще один решительный шаг вперед.

В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что в течение прошлого года проводилась более активная макроэкономическая политика, продвигались комплексные реформы и был достигнут значительный прогресс в создании современной промышленной системы. Китайская экономика продвигалась вперед, несмотря на давление, и сохранила рост, продемонстрировав мощную устойчивость и жизнеспособность.

Выступая на праздничной встрече, которую посетили более 2000 человек, Си Цзиньпин отметил значительный прогресс, достигнутый Китаем за последний год в различных областях, включая правовое управление, культурные мероприятия, охрану окружающей среды и оборону.

Он подчеркнул несколько важных вех, таких как разработка плана развития на период 15-й пятилетки /2026-2030 гг./, празднование 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, установление Дня памяти освобождения Тайваня, празднование 60-й годовщины образования Сицзанского автономного района и 70-й годовщины Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также проведение 15-й Всекитайской спартакиады в Гуандуне, САР Сянган и Аомэнь.

Китай выдвинул Инициативу по глобальному управлению, успешно провел саммит ШОС в Тяньцзине и Глобальный саммит женщин, активно содействуя построению сообщества единой судьбы человечества, придавая большую определенность и положительную энергию миру, который полон перемен и потрясений.

По его словам, усилия по борьбе с коррупцией принесли ощутимые результаты, поскольку КПК неуклонно осуществляла всестороннее и строгое самоуправление.

Он объяснил такие большие достижения согласованными усилиями всех партийных товарищей и многонационального народа страны.

2026 год знаменует собой 105-ю годовщину основания КПК и начало реализации 15-го пятилетнего плана. Си Цзиньпин призвал продвигать высококачественное развитие, поддерживать социальную гармонию и стабильность, а также последовательно продвигать всестороннее устрожение внутрипартийного управления, чтобы обеспечить успешный старт 15-го пятилетнего плана.

Праздник Весны знаменует начало традиционного китайского Нового года. Наступление Года Лошади в этом году будет отмечаться 17 февраля.

Си Цзиньпин отметил, что в китайской культуре лошадь символизирует энергию, свободу, предприимчивость и ассоциируется с пожеланием "скорейшего успеха". Она также предвещает устойчивое и долгосрочное процветание и развитие.

Си Цзиньпин призвал китайский народ сохранять приподнятый боевой дух и смело идти вперед по новому пути китайской модернизации в Год Лошади.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян председательствовал на праздничной встрече. На мероприятии также присутствовали Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.

***

Комментарий Google ИИ:
Некоторые СМИ, ссылаясь на "Синьхуа", объединили две новости и от имени Си Цзиньпина поздравили африканских партнеров с Годом красной лошади.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771172040


