Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади

19:14 15.02.2026

Си Цзиньпин направил поздравительное послание участникам 39-го саммита Африканского союза.



ПЕКИН, 14 февраля (Синьхуа) -- В субботу президент Китая Си Цзиньпин направил поздравительное послание Жоао Лоуренсу, сменяющемуся председателю Африканского союза (АС) и президенту Анголы, и Махмуду Али Юссуфу, председателю Комиссии АС, выразив теплые поздравления африканским странам и народам по случаю 39-го саммита АС.



Си Цзиньпин отметил, что мир переживает ускоренные изменения, невиданные за столетие, и сила стран Глобального Юга значительно возросла.



В течение прошедшего года Африканский союз сохранял единство и возглавлял африканские страны в активном содействии процессу интеграции, решительно защищая законные права и интересы Африки, при этом его международный статус и влияние продолжали расти, заявил Си Цзиньпин.



Он подчеркнул, что в мире, полном перемен и потрясений, Китай твердо привержен поддержанию глобального мира, продвижению общего развития и содействию построению сообщества с общим будущим для человечества.



Си Цзиньпин заявил, что Китай с 1 мая 2026 года полностью введет нулевой тарифный режим для 53 африканских стран, имеющих дипломатические отношения с Китаем. В то же время, добавил он, Китай продолжит продвигать переговоры и подписание соглашений об экономическом партнерстве в интересах общего развития, а также расширит доступ африканского экспорта в Китай путем модернизации "зеленого канала" и других мер.



Президент Китая заявил, что эти новые меры Китая по расширению открытости на высоком уровне, безусловно, откроют новые возможности для развития Африки, а также для совместного стремления Китая и Африки к осуществлению мечты о модернизации.



Си Цзиньпин заявил, что с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Африкой 70 лет назад обе стороны всегда поддерживали друг друга в трудные и радостные моменты и двигались вперед плечом к плечу.



Он заявил, что Китай готов сотрудничать с Африкой для развития их исторической дружбы, углубления взаимовыгодного сотрудничества, укрепления взаимопонимания и привязанности, а также для совместного написания новой главы всепогодного китайско-африканского сообщества с общим будущим в новую эпоху.



***



Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с грядущим праздником Весны



Пекин, 14 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с грядущим праздником Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ в субботу на праздничной встрече в Пекине.



В Доме народных собраний Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, от имени ЦК КПК и Госсовета КНР поздравил многонациональный народ страны, соотечественников в Специальных административных районах Сянган и Аомэнь и на Тайване, а также проживающих за границей китайцев с наступающим праздником.



Охарактеризовав завершающийся Год Змеи как неординарный, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай с решимостью и настойчивостью продвигался вперед, добиваясь новых успехов и достижений в деле партии и государства. Экономическая мощь, научно-технический потенциал, обороноспособность и совокупная национальная мощь Китая достигли новых высот, а китайская модернизация сделала еще один решительный шаг вперед.



В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что в течение прошлого года проводилась более активная макроэкономическая политика, продвигались комплексные реформы и был достигнут значительный прогресс в создании современной промышленной системы. Китайская экономика продвигалась вперед, несмотря на давление, и сохранила рост, продемонстрировав мощную устойчивость и жизнеспособность.



Выступая на праздничной встрече, которую посетили более 2000 человек, Си Цзиньпин отметил значительный прогресс, достигнутый Китаем за последний год в различных областях, включая правовое управление, культурные мероприятия, охрану окружающей среды и оборону.



Он подчеркнул несколько важных вех, таких как разработка плана развития на период 15-й пятилетки /2026-2030 гг./, празднование 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, установление Дня памяти освобождения Тайваня, празднование 60-й годовщины образования Сицзанского автономного района и 70-й годовщины Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также проведение 15-й Всекитайской спартакиады в Гуандуне, САР Сянган и Аомэнь.



Китай выдвинул Инициативу по глобальному управлению, успешно провел саммит ШОС в Тяньцзине и Глобальный саммит женщин, активно содействуя построению сообщества единой судьбы человечества, придавая большую определенность и положительную энергию миру, который полон перемен и потрясений.



По его словам, усилия по борьбе с коррупцией принесли ощутимые результаты, поскольку КПК неуклонно осуществляла всестороннее и строгое самоуправление.



Он объяснил такие большие достижения согласованными усилиями всех партийных товарищей и многонационального народа страны.



2026 год знаменует собой 105-ю годовщину основания КПК и начало реализации 15-го пятилетнего плана. Си Цзиньпин призвал продвигать высококачественное развитие, поддерживать социальную гармонию и стабильность, а также последовательно продвигать всестороннее устрожение внутрипартийного управления, чтобы обеспечить успешный старт 15-го пятилетнего плана.



Праздник Весны знаменует начало традиционного китайского Нового года. Наступление Года Лошади в этом году будет отмечаться 17 февраля.



Си Цзиньпин отметил, что в китайской культуре лошадь символизирует энергию, свободу, предприимчивость и ассоциируется с пожеланием "скорейшего успеха". Она также предвещает устойчивое и долгосрочное процветание и развитие.



Си Цзиньпин призвал китайский народ сохранять приподнятый боевой дух и смело идти вперед по новому пути китайской модернизации в Год Лошади.



Премьер Госсовета КНР Ли Цян председательствовал на праздничной встрече. На мероприятии также присутствовали Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.



***



Комментарий Google ИИ:

Некоторые СМИ, ссылаясь на "Синьхуа", объединили две новости и от имени Си Цзиньпина поздравили африканских партнеров с Годом красной лошади.