Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 16.02.2026 ВС РФ отбивают атаки ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников



СВО



Русская армия отражает контрнаступ ВСУ на запорожском направлении. Неприятель активизировался во всех секторах, непосредственно угрожающих Ореховскому укрепрайону. Но он не преуспел, а ограниченных успех, без возможности его развить равен его полному отсутствию. Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях.







Запорожское направление (восточный сектор)



ВСУ перешли крупными силами в контрнаступление на северный фланг группировки "Восток" ВС РФ, недавно ликвидировавшей оборонительную систему неприятеля по реке Гайчур. Противник, как и предполагалось, атаковал как из окрестностей Покровского, так и из районов к востоку и западу от него. Ударная группировка по своему составу повторяет то, что было собрано Киевом для попыток спасти гарнизон Мирнограда. Неприятель использует штурмовые части как таран и, не считаясь с потерями, пытается пробить фронт.



Но, как и на Покровском направлении, противник не смог с ходу прорвать фронт ВС РФ. ВСУ ценой громадных потерь сумели лишь вклиниться в нашу оборону. По всей видимости, перед украинской ударной группировкой стоит задача вынудить русскую армию отойти с западного берега Гайчура, а также покинуть междуречье Гайчура и Янчура, а, возможно, и Гуляйполе. Это позволило бы противнику восстановить положение, которое они занимали в середине осени 2025 года. Генеральная цель контрнаступления ВСУ – попытаться отстрочить коллапс обороны Орехова. Однако Киев, изначально не имея эффекта неожиданности, не сумел развить наступление. Единственное, на что могло полагаться украинское командование, это на выключение Starlink, находящихся в распоряжении ВС РФ. Однако расчет не оправдался, хаоса и сумятицы в боевых порядках русской армии нет.



Несмотря на неудачу, противник будет продолжать операцию, пока не исчерпает все ресурсы. Части 36-й и 29-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ сдержали натиск и к исходу пятых суток встречных боев гарантировали устойчивость русских боевых порядков. Конкретнее стоит остановиться на секторах ответственности наших оперативных объединений.



Силы 29-й армии, парируя действия противника, атакующего от Великомихайловки, опирались на сельскую полосу Вербовое – Калиновское – Березовое – Терновое. В обороне этого сектора бойцам 29-й ОА также помогают местность в виде сухих балок и брошенная ВСУ сеть полевых фортификаций.



Западнее, на стыке зон ответственности 29-й и 36-й армий, для отражения украинского наступления непосредственно из района пгт Покровское ВС РФ используют в качестве опоры Отрадное и Новоалександровку. Этот участок является самым ответственным, так как успех обороны по линии вышеприведенных сел не дает противнику объединить наступающие порядки для изоляции подразделений ВС РФ в Андреевке. Наши войска справились с задачей по недопущению слияния малых клиньев в общий.



Формально самый проблемный для ВС РФ участок стал таковым для неприятеля – вклинение в нашу оборонительную зону на нем относительно минимальное.



В зоне ответственности 36-й армии, где противник атакует от Христофоровки и Нового Поля. Ему удалось вытеснить русские части из хуторов Заречное и Песчаное. Но ВСУ не сумели полноценно обосноваться на восточном берегу Гайчура и развить наступление до Приволья. Неприятель провалил попытку "заскочить" в Терноватое. Солдаты незалежной дошли лишь до окраин данного села, сняв несколько кадров с флагом. На этом тактический успех неприятеля закончился. За демонстрацию "прапора" он расплатился огромными потерями.



Конечно, рано говорить о том, что сражение нами выиграно и украинские войска вот-вот перейдут к обороне. Встречные бои далеки от завершения. Особой пикантности добавляет то, что главком ВСУ Сырский, анонсировав положительные результаты в Запорожской области, фактически оказался на излете своей военной карьеры. Хронические неудачи, ставящие его под постоянную и жесткую критику в Раде и не только, при очередном громком провале могут вынудить Зеленского поддаться на давление парламентариев, в частности Марьяны Безуглой, и снять Сырского с должности. Поэтому при всех признаках провала операции главком ВСУ не остановится, продолжая попытки по "шаблону" давить массой.



Запорожское направление (Гуляйпольский участок)



Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ к западу от Гуляйполя сломили оборону ВСУ сразу в нескольких населенных пунктах. Противник оставил хутора Цветковое и Криничное, он также отступил из Староукраинки и Зализничного.



Оборона неприятеля на рубежах к западу от Гуляйполя заметно просела с началом активных попыток ВСУ пробить наш фронт в полосе 29-й и 36-й армий севернее города. Известно, что до начала локального "контрнаступа" фронт ВСУ к западу от Гуляйполя держался на плечах 154-й ОМБр, а также 225-го, 425-го и 1-го отдельных штурмовых полков. А сейчас они являются ядром украинской ударной группировки, собранной для атаки на позиции 29-й и 36-й ОА ВС РФ. Это существенно ослабило оборонительный потенциал противника в описываемом секторе, что и привело к просадке его обороны по фронту протяженностью в 10 км.



Решение Киева похоже на тактическое отступление оставшихся сил на более выгодные позиции, которые по расчету Банковой удерживать будет проще. Неприятель сделал ставку на оборону крупного села Верхняя Терса, которое, помимо прочего, является "замыкающей точкой" южной части оборонительного контура ВСУ по реке Гайчур, далее переходящего в дугу на запад по течению реки Жеребец.



Можно предположить, что общий оперативный замысел украинского командования на востоке Запорожского направления заключается в следующем. Программа-максимум в виде вытеснения русских войск за реку Янчур с возвращением Гуляйполя для ВСУ в принципе нереализуема. У противника есть программа-минимум, которая заключается в выдавливании ВС РФ с западного берега Гайчура, что позволит ему фактически "заморозить" положение в секторе на неопределенное время. Именно по этой причине стоит ожидать усиления накала боев непосредственно в районе Терноватого при напряжении усилий ВСУ в обороне Верхней Терсы. Но даже чрезвычайно укрепленный населенный пункт невозможно удержать при пассивной обороне с ограниченными силами. Единственный вариант для неприятеля – это действовать по принципу маневренной обороны, подразумевающему контратаки. Он будет всячески пытаться не допустить даже возможности сближения ВС РФ с Верхней Терсой. ВСУ будут биться лбом о Зализничное и Староукраинку, вынуждая русскую армию перейти к обороне. В качестве источника сил для реализации концепции маневренной обороны украинское командование может брать боевые тактические группы, перебрасываемые из района пгт Покровское. Во-первых, недалеко, во-вторых, при провале программы-максимум ударная группировка скорее всего, будет переориентирована на решение побочных задач.



Однако если неприятель провалит даже программу-минимум, то последствия для Киева будут катастрофичны. С началом сухой весны по Ореховскому укрепрайону ВСУ можно начинать петь панихиду.



Запорожское направление (западный сектор)



География большого сражения, проходящего в разных секторах Запорожского направления расширилась и на западный его сектор, где действует 7-я гвардейская ДШД ГрВ "Днепр" ВС РФ. ВСУ попытались срезать оперативный выступ, сформированный нашими десантниками к северо-востоку от Степногорска. Задача противника очевидна – он надеется на то, что сможет изолировать или вынудить отойти силы 7-й гв. ДШД из оперативного выступа, обрисованного селами Лукьяновское, Новояковлевка и Павловка. Однако неприятелю не удалось сходу пробить оборону наших десантников и украинские силы увязли в боях.



ВСУ также атаковали передовые позиции подразделений 7-й ДШД и в Приморском из района села Веселянка. Нашим силам пришлось оставить поселок Речное и северную часть села Приморское. Однако и тут ВСУ не сумели добиться желаемого. Перед противником стояла задача рассечь боевые порядки прижать русских десантников к воде. Ставка делалась на то, что Приморское растянуто узкой полосой по берегу Днепра, атака противника широким фронтом была крайне опасна. Однако нашим войскам помогли сухие балки, уходящие от Приморского на запад, что фактически расширяет площадь территории пригодной для обустройства обороны. При неудаче атаки на Приморское сходу, противнику придется двигаться с боем непосредственно в пределах населенного пункта, опираясь на застройку. Есть ли у неприятеля необходимый запас сил результативно долбиться головой об нашу оборону в столь проблемных условиях – большой вопрос.



Так или иначе и в западном секторе Запорожского направления, нашим войскам сопутствовал успех, и противник первую фазу операции провалил, увязнув в боях. Для того чтобы добиться хотя бы частичного успеха, Киеву придется разыскивать дополнительные силы.



Сумское направление (Глуховский район)



Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ продолжают наращивать свое присутствие в Глуховском районе Сумской области. После овладения районом села Комаровка наши штурмовики заняли лесной массив Михаль, а также урочища Белая Береза и Сидоровка.



Активность наших войск в вышеуказанных районах направлена в первую очередь на создание предпосылок для развития наступления вглубь территории противника. И уже его успех и станет базой для этой буферной зоны. Ведь она должна отвечать конкретным требованиям, сформированным текущим конфликтом.



Известно, что в окрестностях Глухова и Шостки неприятель держит значительные силы. Кроме того, в Черниговской области противник развернул аж два полноценных центра подготовки личного состава в интересах сухопутных войск. Один действует у пгт Десна (169-й учебный центр), второй функционирует на базе пункта постоянной дислокации в/ч А1815 (1-я ОТМБр, бывшая 1-я ОТБр) у пгт Гончаровское. Несмотря на то, что наши ракетчики уже отрабатывали по этим целям, ВСУ продолжают использовать данные объекты в качестве баз подготовки. Украинское командование даже с учетом перенапряжения сил на всех участках зоны СВО накапливает резервы с неочевидными задачами. Рост активности ВС РФ в "медвежьем углу", как может показаться при взгляде на карту, провоцирует противника применить скопившиеся силы. Задача – не допустить усиления армии незалежной на других участках фронта, в частности на Запорожском направлении.



В событии недели редакция Readovka разобрала аспекты защиты учебных заведений. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771189500





