|КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
05:19 16.02.2026
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 февраля 2026 г.
г. Астана
АО "НК "ҚТЖ" осуществило размещение облигаций на бирже AIX
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" разместило купонные облигации [тикер KTZ15.1228] на площадке биржи Международного финансового центра "Астана" (AIX).
Объем привлеченного финансирования составил 1,6 млрд китайских юаней (эквивалент 224 млн долларов США). В ходе транша размещено 1 604 400 облигаций номинальной стоимостью 1 000 юаней за единицу. Ставка вознаграждения по ценным бумагам установлена на уровне 4,2% годовых. Срок обращения бумаг рассчитан до 15 декабря 2028 года.
В целях укрепления транзитно-логистического потенциала Республики Казахстан АО "НК "ҚТЖ" реализует масштабную инвестиционную программу, включая проекты по строительству инфраструктурных участков (Достык – Мойынты, Дарбаза – Махтаарал, Обводная Алматы, Бахты – Аягоз, Алтынколь – Жетиген) и обновление подвижного состава (пассажирские вагоны Stadler, локомотивы Alstom, CRRC).
Вышеуказанные проекты финансируются с привлечением международных кредиторов, в том числе при участии подразделений группы Всемирного банка - Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и Международной финансовой корпорации (IFC), а также при поддержки экспортно-кредитных агентств US EXIM, BPI-France, China EXIM.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"