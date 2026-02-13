КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней

05:19 16.02.2026

ПРЕСС-РЕЛИЗ

13 февраля 2026 г.

г. Астана



АО "НК "ҚТЖ" осуществило размещение облигаций на бирже AIX



АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" разместило купонные облигации [тикер KTZ15.1228] на площадке биржи Международного финансового центра "Астана" (AIX).



Объем привлеченного финансирования составил 1,6 млрд китайских юаней (эквивалент 224 млн долларов США). В ходе транша размещено 1 604 400 облигаций номинальной стоимостью 1 000 юаней за единицу. Ставка вознаграждения по ценным бумагам установлена на уровне 4,2% годовых. Срок обращения бумаг рассчитан до 15 декабря 2028 года.



