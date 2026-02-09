100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин

Нынешний год для Киргизии знаменателен несколькими славными датами: 100-летием образования Киргизской АССР и 90-летием создания Советской Республики. Путь от положения отсталой окраины к вершинам развития был прерван в 1991 году, но помнить о победах и поражениях минувшего века необходимо во имя будущего.



Звездные часы Киргизии



Представим, что мы - в зрительном зале. На экране проносятся кадры старой советской кинохроники.



Май 1939 года, Москва. На сцене Большого театра - первая киргизская опера "Айчурек". В основу положены сюжеты национального эпоса "Манас", но произведение поднимает вневременные темы добра и зла, верности и предательства, героизма простых людей, вставших на защиту родной земли. Переосмысление легендарных мотивов, сделавшее оперу "Айчурек" вершиной оперного искусства, интерес к которой не угасает до сих пор, - это заслуга лучших композиторов, писателей, художников, артистов Киргизии.



Да, молодая республика может похвастать огромными успехами в области культуры! "Айчурек" - наглядное и неотразимое свидетельство огромных творческих сил киргизского народа, чье искусство еще так недавно стало расправлять свои крылья", - написал в те дни в "Правде" известный советский композитор Юрий Шапорин.



"Айчурек" не случайно оказалась на главной театральной сцене СССР. Ее показом открылась Первая декада киргизского искусства. Больше недели в Москве с аншлагом идут спектакли и концерты, в которых участвуют 550 мастеров искусств республики. Указом Президиума Верховного Совета СССР Киргизский государственный музыкально-драматический театр награжден орденом Ленина. Киргосфилармония - орденом Трудового Красного Знамени, различных наград удостоены более семидесяти деятелей театрального и музыкального искусства Киргизии.



9 мая 1945 года. Вместе со всей большой страной Киргизия празднует долгожданную Победу. В столице - Фрунзе, городках, самых маленьких аилах собираются митинги, начинаются народные гулянья. Кадры фото- и кинохроники запечатлели счастливые лица, улыбки, слезы радости.



Республика отправила на фронт 360 тысяч человек - каждого четвертого жителя. Около 100 тысяч не вернулись обратно. Из лучших сыновей Киргизии и соседнего Казахстана была сформирована легендарная 316-я стрелковая дивизия под командованием бывшего военкома Киргизской ССР, депутата Верховного Совета, члена ЦК Компартии республики Ивана Панфилова. Осенью - зимой 1941 года она насмерть стояла под Москвой на пути у фашистских полчищ. Вписаны в историю имена героев-киргизов - Дуйшенкула Шопокова, Чолпонбая Тулебердиева, Даира Асанова…



Народное хозяйство перестроено на военные рельсы. Каждая девятая пуля, пущенная во врага, отлита из свинца, добытого на месторождении Ак-Тюз. На нужды обороны работали Хайдарканский ртутный и Кадамжайский сурьмяной комбинаты, десятки эвакуированных из западных районов СССР заводов. Для орошения засушливых районов методом народной стройки преимущественно ручным трудом прокладываются каналы.



Следующий эпизод… 14 мая 1963 года, Свердловский зал Кремля. Председатель Комитета по Ленинским и Государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры Николай Тихонов под бурные аплодисменты вручает Ленинскую премию писателю из Киргизии Чингизу Айтматову. Лауреату всего 34 года, но он уже известен миллионам читателей повестями "Джамиля", "Лицом к лицу" и другими произведениями. Более того, книги Айтматова переведены на несколько иностранных языков. "Самой красивой повестью о любви" назвал "Джамилю" французский писатель Луи Арагон.



Ленинской премии удостоен последний сборник "Повести гор и степей". Впереди у Айтматова - три Государственные премии СССР, звание Героя Социалистического Труда, любовь и признание по всему миру. Общий тираж его произведений достиг 80 миллионов экземпляров. Можно ли было представить что-то подобное до победы Советской власти? На этот вопрос ответил сам Чингиз Айтматов в повести "Первый учитель". Молодой коммунист, бывший красноармеец Дюйшен возвращается в родное село, чтобы учить детей. Он сталкивается с отсталостью, мракобесием, преследованиями, но не отступает. "- Мы бедняки, - уже тихо проговорил Дюйшен. - Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей…", - читаем мы в повести Айтматова.



На экране - новые кадры. В диких скалах Тянь-Шаня, где до этого гнездились орлы, пробирались архары и снежные барсы, появляется человек. Что нужно людям, таким крошечным по сравнению с окружающими громадами? Они задумали укротить мощный поток реки Нарын, пустить его энергию на благо республики.



Так начинается возведение уникальной на тот момент Токтогульской ГЭС. Инженеры и строители со всего Советского Союза совершают, казалось, невозможное. Здесь и водопропускной тоннель в сплошном скальном грунте длиной 800 метров. И внедрение принципиально нового метода бетонирования, названного "токтогульским", с колоссальным объемом работ - 10 миллионов кубометров. И прежде невиданная конструкция гравитационной бетонной плотины высотой 215 метров…



В январе 1975 года начинает выработку электроэнергии первый из четырех генераторов, а скоро станция выводится на проектную мощность. Важность этого события трудно переоценить. Токтогульская ГЭС и менее крупные объекты Нарынского каскада в разы увеличили производство электроэнергии, создав ее профицит на десятилетия вперед. В выигрыше не только Киргизия. Строительство "Токтогулки", как ласково называют ее в стране, позволило замкнуть кольцо Объединенной энергосистемы Средней Азии. А появившееся водохранилище дало возможность производить многолетнее регулирование стока, что оказало положительное влияние на развитие сельского хозяйства.



Путь спасения



Экран гаснет, оставляя в душе чувство гордости за свершения прошлого и толику горечи. Эти звездные часы Киргизии остались в XX веке. В обозримом будущем они не повторятся. Парадокс: чем громче твердят о "национальном возрождении", "деколонизации общественного сознания", "ценностях", "скрепах" и т.п., тем в больший кризис погружаются и экономика, и культура, и образование…



Своим историческим триумфом Киргизия, как и все остальные части бывшего СССР, обязана Советской власти. Вознесенные на гребень развития социализмом, они низверглись, едва "волна" схлынула, уступив место мутным, таящим смертельные опасности водам капитализма.



Одинаково неверны два подхода: и полное отрицание совместной истории, чем грешат местные ура-патриоты, и превознесение дореволюционной эпохи - идея фикс некоторых ура-патриотов российских. Вхождение Киргизии в состав империи в 1850-1870-х годах действительно решило ряд острых проблем. Жители избавились от угнетения Кокандским ханством и притязаний Цинского Китая. Был положен конец кровавым междоусобицам киргизских племен. Но социальные язвы никуда не делись. Эксплуатация "родными" феодалами - баями и манапами - дополнилась гнетом со стороны царских чиновников.



Населенные киргизами районы оставались отсталой окраиной. Достаточно сказать, что в 1914 году в так называемых русско-туземных школах обучалось всего 574 киргиза, грамотность населения едва превышала три процента. На всю территорию будущей республики приходилось 216 учителей. То же со здравоохранением. Шесть больниц на сто коек и два десятка врачей не могли положить конец эпидемиям холеры, широкому распространению туберкулеза, сифилиса, трахомы, малярии.



Местные жители и переселенцы зачастую видели друг в друге врагов, чему способствовала политика "центра" - "Разделяй и властвуй!". Последствия этого принципа государственной власти сказались во время восстания 1916 года. Киргизы, казахи, представители других народов поднялись против царского указа о призыве на тыловые работы в прифронтовые губернии. Жертвами расправ становились не только работники колониальной администрации и их прислужники, но и (в гораздо больших масштабах) мирные переселенцы. Не менее кровавым стал ответный террор. Около 150 тысяч киргизов бежали в Китай, многие районы фактически обезлюдели.



Ни царский режим, ни буржуазное Временное правительство не в состоянии были разрешить эти роковые противоречия. Задача оказалась по плечу лишь Советской власти. Киргизы смогли вернуться на родину, получить землю и включиться в строительство новой жизни. В самые тяжелые для страны годы Гражданской войны и хозяйственной разрухи в регион шли поезда с хлебом, выделялись деньги для спасения бедняков.



До Великой Октябрьской социалистической революции киргизам грозила участь раствориться среди более многочисленных окружающих народов. Территория их расселения была разделена между четырьмя областями Туркестанского генерал-губернаторства (Семиреченской, Ферганской, Сырдарьинской, Самаркандской), причем ни в одной киргизы не составляли большинства населения. Государственность они получили также благодаря Советской власти. В 1924 году началось государственно-национальное размежевание народов Средней Азии. В том же году образуется Кара-Киргизская (позже - Киргизская) автономная область в составе РСФСР. А 1 февраля 1926 года Президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании автономной области в существующих границах в Киргизскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Вскоре было сформировано правительство республики, принимается первая Конституция Киргизской АССР. Процесс вхождения Киргизии в семью советских народов завершился образованием ССР в 1936 году.



Вершины развития, глубина падения



В современной Киргизии эти славные даты пытаются задвинуть в "пыльный угол" истории. Два года назад, правда, власти все же решились на государственном уровне отметить 100-летие со дня образования автономной области, но празднование оказалось выхолощенным, выдержанным строго в рамках сегодняшней идеологии. На мероприятиях, посвященных юбилею, не говорилось ни о Великой Октябрьской социалистической революции, ни о социализме, ни о Советской власти как непосредственных предпосылках государственности. Формирование автономной области, а затем республики преподносится как достижение отдельных представителей киргизской интеллигенции, которые-де открыли ЦК КПСС (!) глаза на то, что киргизы - это "отдельный народ с уникальной культурой и своей землей".



Мимо внимания руководителей прошли и колоссальные достижения советской эпохи. Они скромно названы "постепенными изменениями в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре". Другое дело - репрессии и страдания населения! "В 1926 году, благодаря усилиям наших предков, была создана Киргизская АССР, а в 1936 году - Киргизская ССР. Однако уже в 1937 году начались ложные обвинения и жестокие репрессии, которые коснулись почти всех основателей нашего государства. Мы до сих пор помним страдания киргизского народа в те дни. Сталинские репрессии оставили кровавый след в истории Киргизстана. Киргизский народ не обошла стороной и Великая Отечественная война. Все тяготы легли на плечи женщин и детей, а на фронт отправлялись ребята, только научившиеся держать в руках оружие", - заявил в своей речи президент Садыр Жапаров.



Для 100-летия со дня образования Киргизской АССР у власти не нашлось даже такого, весьма сомнительного внимания. Ничего не слышно и о подготовке к празднованию столетнего юбилея Советской Социалистической Республики. Дело, конечно, не в забывчивости. Правители, сменяющие друг друга после 1991 года, выполняют волю правящего класса, для которого социализм и Советская власть - смертельные враги. Новым хозяевам не нужна всеобщая грамотность, которой коммунисты добились фактически с нуля за какие-то двадцать лет. Их жгучую ревность вызывают успехи социалистической системы, такие как, например, увеличение производства электроэнергии с 871 миллиона до 13,9 миллиарда кВт-ч только с 1960 по 1990 год, или в 16 раз. При том что за последующие треть века энергетика прибавила менее одного миллиарда кВт-ч…



Они пытаются скрыть тот факт, что Советская Киргизия имела народное хозяйство на уровне самых передовых стран мира. Продукция электротехнической и радиоэлектронной промышленности, приборо-, станко- и автомобилестроения экспортировалась в десятки стран мира, включая западные: Францию, Великобританию, ФРГ. Уже в 1960-1970-е годы в Киргизии производили полупроводники и перерабатывали редкоземельные металлы, без которых трудно представить современную экономику. Располагавшееся во Фрунзе Особое конструкторское бюро Института космических исследований АН СССР выпускало научные приборы для обсерваторий, спутников, луноходов.



Все это было безжалостно уничтожено новой властью с подачи иностранных советников. Последние имели четкий заказ: уничтожить опасного конкурента и создать очередной рынок сбыта, и местные чиновники в этом им старательно помогали. Сегодня заводские цехи и конструкторские бюро, продукция которых опережала время, либо заброшены, либо превращены в торговые центры, либо снесены для строительства жилых комплексов. Яркая иллюстрация смены приоритетов развития!



Открывая очередной цех, работающий по принципу отверточной сборки и с чужими технологиями, чиновники гордо вещают о превращении Киргизии в "нового экономического тигра". В действительности страна уже была "экономическим тигром", но этот статус остался в советском прошлом.



К сожалению, многие жители даже старшего и среднего поколения, не говоря о молодежи, не понимают глубины падения, последовавшего за отказом от социалистического вектора. А ведь Киргизия опережала многие страны, от которых сегодня зависит, у кого выпрашивает кредиты и инвестиции. Обратимся к такому показателю, как Индекс человеческого развития (ИЧР). Он ежегодно рассчитывается Программой развития ООН для регионов, государств и их отдельных административно-территориальных единиц. Основу ИЧР составляют данные об уровне жизни и о ее продолжительности, грамотности и времени обучения.



В самый первый рейтинг, опубликованный в 1990 году, помимо СССР, целиком были включены несколько советских республик, в том числе Киргизия. Республика находилась на 73-м месте, намного опережая Китай (110-е), Турцию (87-е), Таиланд (92-е), Иран (83-е) и многие другие страны. Спустя три с лишним десятилетия картина кардинально изменилась. Киргизия опустилась на 117-е место, в то время как Китай поднялся на 78-е, Турция - на 51-е, Таиланд - на 76-е, Иран (несмотря на тяжелейшие санкции!) - на 75-е место. Россия, к слову, за тот же отрезок времени проделала путь с 31-го до 64-го места, а Украина и вовсе скатилась с 38-го на 87-е.



"На территории Киргизии имеется около 5 тысяч промышленных предприятий. Все они, вместе взятые, дают теперь за неделю столько продукции, сколько вся дореволюционная промышленность Киргизии давала в течение целого года. По сравнению с 1913 годом объем промышленного производства увеличился в 1960 году в 61 раз. Характерно, что в Киргизии добывается теперь нефти на душу населения в 17 раз больше, чем в Турции, и в 60 раз больше, чем в Японии. Угля добывается ежегодно более миллиона тонн, что равно добыче в Италии и Испании, вместе взятых, или в 4 раза больше, чем в Иране и Пакистане, вместе взятых. Производство электроэнергии, угля, сахара в Киргизии на душу населения в 5 раз больше, чем в Турции", - читаем мы в одном старом справочнике. И это вполне оправданная гордость за плоды своего труда. Сегодня же турецкие правящие круги пытаются вовлечь Центральную Азию в орбиту своего влияния, пользуясь экономической и политической силой…



Преступление без срока давности



В истории мы знаем немало примеров упадка и затяжного кризиса государств. Но все они, как правило, были следствием стихийных бедствий, изменения климата, военных поражений. Здесь же произошло сознательное уничтожение экономической основы с тяжелейшими социальными последствиями. Уже к середине 1990-х годов промышленное производство упало втрое и с тех пор так и не вышло на советский уровень. На его долю перед разрушением СССР приходилось 55 процентов валовой общественной продукции. Нынче промышленность формирует 17 процентов ВВП Киргизии, причем с перекосом в сторону сырьевых отраслей (добыча золота и т.п.). Впрочем, драматические перемены произошли и в сельском хозяйстве, когда около 600 колхозов и совхозов были раздроблены на 300 с лишним тысяч фермерских наделов.



Это преступление не имеет срока давности. С полным на то основанием его можно назвать социальным геноцидом. Продолжительность жизни, превышавшая в 1990 году 68 лет, спустя пять лет упала ниже 66. Количество случаев активного туберкулеза выросло с 2,5 тысячи в 1991 году до 8,3 тысячи в 2001-м и с тех пор ни разу не опускалось ниже 3,5 тысячи. Еще более драматичным оказался скачок с заболеваемостью сифилисом: с 2 до 154 случаев на 100 тысяч населения только с 1991 по 1996 год. Все это стало следствием падения уровня жизни и кризиса системы здравоохранения. Количество больничных коек сократилось в 1991-2020 годах с 52 до 26,6 тысячи и с тех пор практически не выросло, составив 26,7 тысячи в 2024 году. Выводы так и не сделаны… С учетом роста населения контраст с советской эпохой еще заметнее: 118 койко-мест на 10 тысяч жителей в 1991 году и 37 - в 2024-м.



Но, может, хотя бы с питанием обвал оказался не столь заметным? Ведь если верить "ниспровергателям", советские граждане полжизни тратили на простаивание в очередях за "тощими синими курицами" и прочим дефицитом. Увы, исключений нет и здесь. Потребление мяса и мясопродуктов, в 1989 году составлявшее 51 килограмм в год на человека, к началу нового века упало до 13 килограммов и с тех пор не вышло на прежний уровень. По последним данным, на человека приходится менее 26 килограммов. То же с молоком и молочными продуктами: падение с 278 до 102 килограммов в год (в 1990-2000-е годы показатель снижался до 73 килограммов). Яиц среднестатистический житель Киргизии перед разрушением СССР ежегодно потреблял 152 штуки. Нынче - только 103 ("дно" - 44 штуки в 1997 году). Присутствие рыбы в рационе снизилось с 6,2 до 1,4 килограмма.



Другими словами, в стране резко снизилось потребление животных белков (мясо, молоко, яйца). Основным источником калорий стали не белки, а углеводы. Подобный перекос нарушает витаминный обмен и отрицательно сказывается на здоровье людей. Необходимо вместе с тем уточнить, что это - "средняя температура по больнице". Картина будет еще более тревожная, если учесть углубляющееся неравенство. Питание миллионов граждан не просто недостаточно - они находятся на грани голода.



В целом, опять-таки по данным официальной статистики, население потребляет около 2,4 тысячи килокалорий в сутки, что немного выше физиологической нормы (2,1 тысячи). Беднейшие 20 процентов жителей довольствуются 1,9 тысячи килокалорий, на уровне минимальной нормы балансирует и вторая "двадцатка". Зато наиболее обеспеченная часть получает свыше трех тысяч килокалорий. Потребление белков ниже нормальных потребностей даже в разрезе всего населения - 69 против 73 граммов в сутки. В беднейшей группе дефицит куда опаснее - всего 54 грамма. И это реальный, а не мифический дефицит советской эпохи!



Продолжим тему неравенства. Недавно Киргизия опередила Россию и вышла по этому показателю в лидеры среди стран СНГ. Разрыв в доходах 20 процентов богатейших и 20 процентов беднейших семей вырос почти вдвое - с 6,6 раза в 2019 году до 10,5 - в 2023-м. Первая группа за то же время заработала 360 миллиардов сомов, в то время как вторая - лишь 34 миллиарда. Коэффициент Джини, демонстрирующий глубину неравенства, поднялся с 0,364 до 0,434. Что ж, власти могут похвастать тем, что переплюнули США и европейские страны!



Простому населению не до шуток и сомнительных рекордов. По данным официальной статистики, бедным является каждый четвертый житель. Но, как неоднократно указывала "Правда", это искусственно заниженные цифры, поскольку для расчетов используется объем дохода, не дотягивающий даже до международного порога крайней нищеты.



Постсоветская Киргизия - классический пример страны периферийного капитализма. Уничтожив высокотехнологичные отрасли промышленности, новый правящий класс в обмен на благосклонность глобального капитала и прочие "коврижки" превратил ее в рынок сбыта чужой продукции и источник сырья. Главным экспортным товаром стало золото. В 2000-2024 годах за рубеж (преимущественно в Швейцарию) было отправлено более 400 тонн драгоценного металла на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Вот только государство получило мизер от этой суммы. Как признались недавно чиновники, при президентах Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве от 226 тонн проданного золота в бюджет не перепало практически ничего. Ситуация стала отчасти меняться после национализации в 2022 году крупнейшего золоторудного месторождения "Кумтор". Вот только запасы руды здесь стремительно истощаются, доходы от экспорта золота упали за последний год на 70 процентов.



Неблагодарные потомки



От скатывания к положению беднейших африканских стран Киргизию пока спасают остатки советского наследия. 90 с лишним процентов электроэнергии вырабатывается на построенных тогда электростанциях и передается по проложенным в то время ЛЭП. Три четверти жилого фонда возведено до 1991 года. То же самое можно сказать об инженерных сетях, дорогах, тоннелях, мостах, социальных объектах. Ругая прошлое, власти не в состоянии даже обеспечить их своевременный ремонт, не говоря уже о замене. Проблема ложится на плечи жителей растущими тарифами, увеличивающимся количеством аварий.



Но советское наследие не только материально. Это еще и системы образования, здравоохранения, культуры. Здесь тоже произошло не приумножение, а проедание накопленного советскими поколениями богатства при глумливых нападках на "неэффективный совок" и разрушительных реформах. О том, чем обернулись подобные эксперименты для здравоохранения, мы уже написали. Не раз "Правда" затрагивала и тяжелейшую обстановку со средним образованием. Слепо копируя то сингапурские, то британские, то финские образцы, чиновники буквально ломают сохранившийся костяк школьной системы через колено. Нехватка учителей достигла катастрофических масштабов даже в столице, зато частные образовательные учреждения получают все новые льготы. Также в прошлом году правительство объявило о закрытии 70 процентов сельских библиотек и домов культуры как "невостребованных".



А чтобы у населения не возникло вопросов, ему навязывают фальшивые проблемы и ложный образ врага. Как и в других постсоветских странах, для этого власти активно прибегают к разжиганию антикоммунистических, антисоветских и националистических настроений. За последний год Киргизию накрыла искусственно запущенная эпидемия сноса советских памятников и переименований. Несмотря на закрепленный в Конституции статус русского языка как официального, его применение постоянно сужается.



Все это преподносится под лукавым "соусом" заботы о национальной культуре и государственном языке, хотя отказ от социализма и Советской власти принес глубочайший культурный и духовно-нравственный кризис. Тираж книг на киргизском языке в 1990 году составил 3,1 миллиона экземпляров, а в 2024 году на всех языках было издано лишь 1,6 миллиона. Чиновники старательно уходят от вопроса: почему в советскую эпоху, с якобы "насильственной русификацией" и "нивелированием национальных культур", Киргизия имела высококлассные и самобытные национальные литературу, оперу, кинематограф и куда они делись с обретением "свободы и независимости"?



Ответ можно выразить одним словом: капитализм. Отказ от прогрессивной общественной системы имел закономерное следствие в виде тотального кризиса, деградации и беспомощности перед лицом все более грозных глобальных вызовов. Взяв на вооружение тактику "многовекторности", руководство лавирует между Россией, Китаем и Западом, пытаясь извлечь выгоду из международных противоречий. Длиться бесконечно эти маневры не могут. В мире большой политики царят суровые законы, и от малых стран рано или поздно потребуют определиться с приоритетами. Возможно, даже силой. А преимуществ в виде сильной экономики и справедливого социального устройства у республики уже нет. Они уничтожены под лозунгами вхождения в "цивилизованный мир". Впрочем, одна ли Киргизия находится в таком положении?



Послание из светлого прошлого



Не так давно в "южной столице" Киргизии - городе Ош - была вскрыта "капсула времени". Ее заложили участники митинга, посвященного 50-летию образования СССР. В металлическом контейнере содержалось обращение к молодежи XXI века. "Все, чем мы живем сегодня, все самые выдающиеся свершения нашего века, вся история Страны Советов, Коммунистической партии и ее верного сына - комсомола, связано с именем великого Ленина. Для комсомольцев и молодежи 70-х годов нет ничего более прекрасного и благородного, чем быть ленинцами, - говорится в этом послании из прошлого. -



В единой братской семье, при постоянной помощи великого русского и других народов могучей державы, наш горный край за короткий исторический срок совершил скачок от вековой отсталости и бесправия до современных высот общественного развития. Ныне дважды орденоносный Советский Киргизстан превратился в процветающую социалистическую республику с современной индустрией, крупным высокомеханизированным сельскохозяйственным производством, развитой наукой и культурой".



К сожалению социализм временно отступил. И молодых людей, закладывавших "капсулу времени", и их детей и внуков ожидала суровая рыночная реальность - с нищетой, неравенством, вопиющей коррупцией и несправедливостью. А Ленин, в верности которому клялось то поколение, записан новыми правителями во враги. Летом 2025 года возвышавшийся на главной площади Оша величественный памятник вождю - самый большой в Центральной Азии - был демонтирован под покровом ночи.



Но ход истории не остановить. Киргизское общество, как и весь мир, обязательно вернется на ленинский, коммунистический путь. И тогда такие события, как образование Киргизской АССР, а затем Советской Республики, займут подобающее им достойное место. Жаль только, что дорога к этому идет через беды и лишения, которых можно было избежать.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771240440





