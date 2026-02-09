 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 16.02.2026
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:18 16.02.2026

Указ Президента Туркменистана О КЕРИМОВЕ Х.Ш.

Назначить Керимова Хангелди Ширдогдыевича министром автомобильных дорог Туркменистана.

Президент Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.

***

Указ Президента Туркменистана Об учреждении Министерства автомобильных дорог Туркменистана

В целях значительного усовершенствования управления сферой автомобильных дорог в стране в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства постановляю:
1. Упразднить деятельность Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог и создать на его базе Министерство автомобильных дорог Туркменистана.
2. Определить Министерство автомобильных дорог Туркменистана правопреемником упраздненного Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог.
3. Министерству автомобильных дорог Туркменистана совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана, Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством адалат Туркменистана в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров Туркменистана:
1) проекты Положения о Министерстве автомобильных дорог Туркменистана, структуры его центрального аппарата, а также штатное расписание и размеры заработной платы руководителей Министерства.
2) предложения о внесении вытекающих из настоящего Указа изменений и дополнений в законодательство Туркменистана.

Президент Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.

***

Указ Президента Туркменистана Об АННАЕВЕ Б.А.

Назначить Аннаева Батыра Амангелдиевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана.

Президент Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.

***

Указ Президента Туркменистана О МАММЕДОВЕ Б.М.

Назначить Маммедова Батыра Меретдурдыевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив от должности ректора Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

Президент Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.

***

Указ Президента Туркменистана Об АГАДЖАНОВЕ Г.В.

Назначить председателя Государственного концерна "Türkmennebit" Агаджанова Гуванча Велиназаровича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана.

Президент Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.

***

Указ Президента Туркменистана О МЕРЕДОВЕ Д.Г.

Назначить генерал-майора Мередова Довлетгелди Гурбангелдиевича министром национальной безопасности Туркменистана.

Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
г. Ашхабад, 14 февраля 2026 г.

***

Указ Президента Туркменистана Об АТАГАРАЕВЕ Н.М.

Освободить генерал-майора Атагараева Назара Мухамметмырадовича от должности министра национальной безопасности Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
г. Ашхабад, 14 февраля 2026 г.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771240680


