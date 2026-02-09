Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026

14:18 16.02.2026

Указ Президента Туркменистана О КЕРИМОВЕ Х.Ш.



Назначить Керимова Хангелди Ширдогдыевича министром автомобильных дорог Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.



***



Указ Президента Туркменистана Об учреждении Министерства автомобильных дорог Туркменистана



В целях значительного усовершенствования управления сферой автомобильных дорог в стране в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства постановляю:

1. Упразднить деятельность Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог и создать на его базе Министерство автомобильных дорог Туркменистана.

2. Определить Министерство автомобильных дорог Туркменистана правопреемником упраздненного Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог.

3. Министерству автомобильных дорог Туркменистана совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана, Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством адалат Туркменистана в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров Туркменистана:

1) проекты Положения о Министерстве автомобильных дорог Туркменистана, структуры его центрального аппарата, а также штатное расписание и размеры заработной платы руководителей Министерства.

2) предложения о внесении вытекающих из настоящего Указа изменений и дополнений в законодательство Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.



***



Указ Президента Туркменистана Об АННАЕВЕ Б.А.



Назначить Аннаева Батыра Амангелдиевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.



***



Указ Президента Туркменистана О МАММЕДОВЕ Б.М.



Назначить Маммедова Батыра Меретдурдыевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив от должности ректора Туркменского государственного архитектурно-строительного института.



Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.



***



Указ Президента Туркменистана Об АГАДЖАНОВЕ Г.В.



Назначить председателя Государственного концерна "Türkmennebit" Агаджанова Гуванча Велиназаровича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 13 февраля 2026 г.



***



Указ Президента Туркменистана О МЕРЕДОВЕ Д.Г.



Назначить генерал-майора Мередова Довлетгелди Гурбангелдиевича министром национальной безопасности Туркменистана.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 14 февраля 2026 г.



***



Указ Президента Туркменистана Об АТАГАРАЕВЕ Н.М.



Освободить генерал-майора Атагараева Назара Мухамметмырадовича от должности министра национальной безопасности Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 14 февраля 2026 г.