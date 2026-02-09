Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026

14:22 16.02.2026

13 февраля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Зулпиев Бектур Рысбаевич освобожден от занимаемой должности советника Президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



Абытов Алмасбек Ахунжанович освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента и Кабинета Министров Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.



Зулпиев Бектур Рысбаевич назначен полномочным представителем Президента и Кабинета Министров Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.



14 февраля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Маатов Баймурза Турдахунович освобожден от занимаемой должности первого заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Бектурганов Малик Маамыталиевич назначен первым заместителем Генерального прокурора Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.



Залкарбек Акназаров назначен заместителем Генерального прокурора.



16 февраля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сыргабаев Абсаттар Токтогулович освобожден от занимаемой должности министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Машиев Медер Асанович освобожден от занимаемой должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Ажикеев Бообек Эргешевич освобожден от занимаемой должности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шамырканов Урматбек Муслинович назначен исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Кандидатура Шамырканов Урматбека Муслиновича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Солтобаев Талантбек Осмонбекович назначен исполняющим обязанности министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Кандидатура Солтобаева Талантбека Осмонбековича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Токтобаев Акыл Токтобаевич назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Кандидатура Токтобаева Акыла Токтобаевича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.