    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:22 16.02.2026

13 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Зулпиев Бектур Рысбаевич освобожден от занимаемой должности советника Президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Абытов Алмасбек Ахунжанович освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента и Кабинета Министров Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики по собственному желанию.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Зулпиев Бектур Рысбаевич назначен полномочным представителем Президента и Кабинета Министров Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

14 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Маатов Баймурза Турдахунович освобожден от занимаемой должности первого заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Бектурганов Малик Маамыталиевич назначен первым заместителем Генерального прокурора Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.

Залкарбек Акназаров назначен заместителем Генерального прокурора.

16 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сыргабаев Абсаттар Токтогулович освобожден от занимаемой должности министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Машиев Медер Асанович освобожден от занимаемой должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Ажикеев Бообек Эргешевич освобожден от занимаемой должности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шамырканов Урматбек Муслинович назначен исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
Кандидатура Шамырканов Урматбека Муслиновича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Солтобаев Талантбек Осмонбекович назначен исполняющим обязанности министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
Кандидатура Солтобаева Талантбека Осмонбековича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Токтобаев Акыл Токтобаевич назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.
Кандидатура Токтобаева Акыла Токтобаевича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771240920


