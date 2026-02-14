 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.02.2026
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:20 16.02.2026

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
14.02.2026

Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь текущего года. Также были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности и спокойствия в нашем независимом государстве, укреплением материально-технической базы силовых ведомств и дальнейшим совершенствованием их деятельности.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, который доложил о работе, проведенной в рассматриваемый период по выполнению задач, определенных в Программе развития Вооруженных Сил Туркменистана. Наряду с этим прозвучал отчет о введенных в строй по случаю Дня защитников Отечества объектах служебного и социального назначения, в том числе о построенном в Лебапском велаяте новом комплексе зданий и сооружений воинских частей Вооруженных Сил страны. В данной связи секретарь Госсовета безопасности, министр обороны от имени всех военнослужащих еще раз выразил признательность главе государства за то, что благословил открытие данного объекта.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность принятия и в дальнейшем мер по подготовке военных кадров Вооруженных Сил страны, а также продолжения работы по укреплению материально-технической базы Национальной армии, улучшению социально-бытовых условий жизни военнослужащих. В данной связи секретарю Госсовета безопасности, министру обороны был дан ряд конкретных поручений.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов отчитался о практических шагах, реализованных в январе текущего года в целях осуществления надзора за исполнением законов в стране. Вместе с тем было доложено о ведущейся работе по внедрению в подведомственной структуре цифровой системы и повышению квалификации сотрудников. Также прозвучал отчет о введенном в строй новом административном здании прокуратуры Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята.

Резюмируя доклад, глава Туркменистана подчеркнул, что важной задачей выступает совершенствование в соответствии с требованиями времени деятельности по укреплению законности и правопорядка, обеспечению контроля за соблюдением законов в стране. В этой связи Генпрокурору был дан ряд указаний.

Министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался о результатах работы, проведенной в подведомственных структурах за январь текущего года, в частности, о реализованных мерах по предупреждению правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, контролю за соблюдением правил пожарной безопасности. Также было доложено, что по случаю Дня защитников Отечества введены в строй очередной этап коттеджного комплекса имени Мяликгулы Бердымухамедова МВД в жилом массиве Чоганлы Багтыярлыкского этрапа столицы, два современных 4-этажных 24-квартирных дома для работников Управления полиции Балканского велаята, современный 4-этажный 24-квартирный дом для работников Управления полиции Марыйского велаята.

Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности строгого контроля за осуществляемой деятельностью по профилактике правонарушений, поддержанию спокойствия и общественного порядка, укреплению законности, соблюдению правил дорожного движения и пожарной безопасности, адресовав министру ряд конкретных поручений.

Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах работы, проведенной с начала текущего года в рамках Программы развития подотчетного ведомства, в том числе о принимаемых мерах по совершенствованию деятельности национальной судебной системы, повышению профессионализма судей.

Заслушав доклад, глава Туркменистана отметил важность проведения и в дальнейшем работы по защите государственных и общественных интересов, обеспечению прав граждан. Президент Сердар Бердымухамедов дал конкретные указания относительно организации на систематической основе семинаров по повышению квалификации судей.

Затем министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил об итогах работы, выполненной в январе 2026 года, а также реализуемых мерах по успешному решению задач, стоящих перед ведомством.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны освободил Н.Атагараева от должности министра национальной безопасности в связи с переходом на другую работу, назначив на эту должность Д.Мередова.

Отдав дань уважения Государственному флагу Туркменистана в знак преданности военной присяге, Д.Мередов торжественно произнес клятву верности народу, Родине и Президенту страны.

Пожелав вновь назначенному руководителю министерства успехов в работе, глава государства заострил внимание на первоочередных задачах и адресовал ряд конкретных поручений, связанных с проведением надлежащей работы по совершенствованию в соответствии с требованиями современности деятельности данной структуры.

Далее начальник Государственной пограничной службы И.Иламанов доложил о проведенной с начала года работе в возглавляемом ведомстве, в частности, о принимаемых мерах по обеспечению надежной защиты священных рубежей Отчизны. В рамках отчета также прозвучала информация об открытии новой погранзаставы.

Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул, что Государственная граница независимого, постоянно нейтрального Туркменистана является границей дружбы и братства с соседними странами, распорядившись на должном уровне проводить работу, нацеленную на обеспечение надежной охраны рубежей.

Министр адалат М.Таганов доложил об итогах деятельности за обозначенный период по дальнейшему укреплению законодательной базы, а также о проведенных разъяснительно-просветительских мероприятиях о правах и обязанностях граждан.

Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил, что следует обеспечить полное соответствие проектов нормативно-правовых актов и национального законодательства нормам международного права, поручив министру продолжить работу в этом направлении.

Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах деятельности, осуществленной за январь текущего года в целях успешного решения задач, определенных в Программе развития возглавляемого органа, а также о выполнении поручений, ранее данных главой государства по организации работы ведомства в соответствии с реалиями времени. Наряду с этим прозвучал отчет о вводе в строй в Этрекском этрапе Балканского велаята по случаю Дня защитников Отечества служебного жилого 4-этажного 24-квартирного дома для сотрудников таможни Балканского велаята.

Заслушав доклад, глава государства сделал акцент на значении дальнейшего совершенствования деятельности таможенных органов, адресовав руководителю Службы поручения относительно проведения на высоком качественном уровне проверок товаров, провозимых через пункты таможенного контроля.

Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков отчитался об итогах выполненной работы с начала года в возглавляемой структуре. Вместе с тем было доложено об открытии по случаю Дня защитников Отечества нового административного здания Тедженского этрапского отдела Управления по Ахалскому велаяту Государственной миграционной службы.

Заслушав доклад, глава государства заострил внимание на задачах, стоящих перед данной структурой, и адресовал руководителю ведомства поручения держать под постоянным контролем соблюдение в стране миграционного законодательства, а также обеспечение высокого качества оказываемых миграционных услуг.

Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в соответствии с Военной доктриной Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер, принимаются меры по поддержанию на должном уровне военной безопасности и целостности нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны, укреплению ее обороноспособности, улучшению социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей. Как подчеркивалось, работа в данном направлении будет продолжена.

На заседании Государственного совета безопасности был также рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771244400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Референдум по Конституции – это важный шаг к демократизации политической системы
- Мажилис рассмотрит в первом чтении поправки по вопросам науки
- Новая конституция: баланс или сверхпрезидентство?
- Государственный советник провел очередное республиканское совещание по вопросам внутренней политики
- Под председательством Первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра прошла Коллегия Министерства промышленности и строительства по итогам 2025 года
- Taldau Mektebi: Обсуждены приоритеты цифрового государства, искусственный интеллект и роль данных в принятии решений
- Выступление Азата Перуашева на Общенациональной коалиции
- Аида Балаева приняла участие на расширенном заседании коллегии МНВО
- Меры по увеличению пропускной способности пунктов автопропуска на границе обсудили в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  