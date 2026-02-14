В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь

15:20 16.02.2026

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

14.02.2026



Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь текущего года. Также были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности и спокойствия в нашем независимом государстве, укреплением материально-технической базы силовых ведомств и дальнейшим совершенствованием их деятельности.



Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, который доложил о работе, проведенной в рассматриваемый период по выполнению задач, определенных в Программе развития Вооруженных Сил Туркменистана. Наряду с этим прозвучал отчет о введенных в строй по случаю Дня защитников Отечества объектах служебного и социального назначения, в том числе о построенном в Лебапском велаяте новом комплексе зданий и сооружений воинских частей Вооруженных Сил страны. В данной связи секретарь Госсовета безопасности, министр обороны от имени всех военнослужащих еще раз выразил признательность главе государства за то, что благословил открытие данного объекта.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность принятия и в дальнейшем мер по подготовке военных кадров Вооруженных Сил страны, а также продолжения работы по укреплению материально-технической базы Национальной армии, улучшению социально-бытовых условий жизни военнослужащих. В данной связи секретарю Госсовета безопасности, министру обороны был дан ряд конкретных поручений.



Генеральный прокурор Б.Мухамедов отчитался о практических шагах, реализованных в январе текущего года в целях осуществления надзора за исполнением законов в стране. Вместе с тем было доложено о ведущейся работе по внедрению в подведомственной структуре цифровой системы и повышению квалификации сотрудников. Также прозвучал отчет о введенном в строй новом административном здании прокуратуры Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята.



Резюмируя доклад, глава Туркменистана подчеркнул, что важной задачей выступает совершенствование в соответствии с требованиями времени деятельности по укреплению законности и правопорядка, обеспечению контроля за соблюдением законов в стране. В этой связи Генпрокурору был дан ряд указаний.



Министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался о результатах работы, проведенной в подведомственных структурах за январь текущего года, в частности, о реализованных мерах по предупреждению правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, контролю за соблюдением правил пожарной безопасности. Также было доложено, что по случаю Дня защитников Отечества введены в строй очередной этап коттеджного комплекса имени Мяликгулы Бердымухамедова МВД в жилом массиве Чоганлы Багтыярлыкского этрапа столицы, два современных 4-этажных 24-квартирных дома для работников Управления полиции Балканского велаята, современный 4-этажный 24-квартирный дом для работников Управления полиции Марыйского велаята.



Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности строгого контроля за осуществляемой деятельностью по профилактике правонарушений, поддержанию спокойствия и общественного порядка, укреплению законности, соблюдению правил дорожного движения и пожарной безопасности, адресовав министру ряд конкретных поручений.



Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах работы, проведенной с начала текущего года в рамках Программы развития подотчетного ведомства, в том числе о принимаемых мерах по совершенствованию деятельности национальной судебной системы, повышению профессионализма судей.



Заслушав доклад, глава Туркменистана отметил важность проведения и в дальнейшем работы по защите государственных и общественных интересов, обеспечению прав граждан. Президент Сердар Бердымухамедов дал конкретные указания относительно организации на систематической основе семинаров по повышению квалификации судей.



Затем министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил об итогах работы, выполненной в январе 2026 года, а также реализуемых мерах по успешному решению задач, стоящих перед ведомством.



Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны освободил Н.Атагараева от должности министра национальной безопасности в связи с переходом на другую работу, назначив на эту должность Д.Мередова.



Отдав дань уважения Государственному флагу Туркменистана в знак преданности военной присяге, Д.Мередов торжественно произнес клятву верности народу, Родине и Президенту страны.



Пожелав вновь назначенному руководителю министерства успехов в работе, глава государства заострил внимание на первоочередных задачах и адресовал ряд конкретных поручений, связанных с проведением надлежащей работы по совершенствованию в соответствии с требованиями современности деятельности данной структуры.



Далее начальник Государственной пограничной службы И.Иламанов доложил о проведенной с начала года работе в возглавляемом ведомстве, в частности, о принимаемых мерах по обеспечению надежной защиты священных рубежей Отчизны. В рамках отчета также прозвучала информация об открытии новой погранзаставы.



Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул, что Государственная граница независимого, постоянно нейтрального Туркменистана является границей дружбы и братства с соседними странами, распорядившись на должном уровне проводить работу, нацеленную на обеспечение надежной охраны рубежей.



Министр адалат М.Таганов доложил об итогах деятельности за обозначенный период по дальнейшему укреплению законодательной базы, а также о проведенных разъяснительно-просветительских мероприятиях о правах и обязанностях граждан.



Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил, что следует обеспечить полное соответствие проектов нормативно-правовых актов и национального законодательства нормам международного права, поручив министру продолжить работу в этом направлении.



Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах деятельности, осуществленной за январь текущего года в целях успешного решения задач, определенных в Программе развития возглавляемого органа, а также о выполнении поручений, ранее данных главой государства по организации работы ведомства в соответствии с реалиями времени. Наряду с этим прозвучал отчет о вводе в строй в Этрекском этрапе Балканского велаята по случаю Дня защитников Отечества служебного жилого 4-этажного 24-квартирного дома для сотрудников таможни Балканского велаята.



Заслушав доклад, глава государства сделал акцент на значении дальнейшего совершенствования деятельности таможенных органов, адресовав руководителю Службы поручения относительно проведения на высоком качественном уровне проверок товаров, провозимых через пункты таможенного контроля.



Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков отчитался об итогах выполненной работы с начала года в возглавляемой структуре. Вместе с тем было доложено об открытии по случаю Дня защитников Отечества нового административного здания Тедженского этрапского отдела Управления по Ахалскому велаяту Государственной миграционной службы.



Заслушав доклад, глава государства заострил внимание на задачах, стоящих перед данной структурой, и адресовал руководителю ведомства поручения держать под постоянным контролем соблюдение в стране миграционного законодательства, а также обеспечение высокого качества оказываемых миграционных услуг.



Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в соответствии с Военной доктриной Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер, принимаются меры по поддержанию на должном уровне военной безопасности и целостности нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны, укреплению ее обороноспособности, улучшению социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей. Как подчеркивалось, работа в данном направлении будет продолжена.



На заседании Государственного совета безопасности был также рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.



В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.