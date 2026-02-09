ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции

17:41 16.02.2026 В торжественной обстановке состоялась церемония завершения строительства улицы Сэбер



Пхеньян, 16 февраля. /ЦТАК/-- В замечательном месте района Хвасона в столице Пхеньяне наконец построена улица Сэбер [новая звезда] – своеобразная группа монументальных архитектурных сооружений, в которой запечатлена настроенность всего народа страны вечно передавать сияющие как звезды блестящие подвиги героев-бойцов зарубежной военной операции, которые без малейшего колебания отдали свою единственную жизнь для бессмертной чести и вечного процветания великой нашей Родины – Корейской Народно-Демократической Республики.



Чтобы прославить из поколения в поколение бесценную жизнь гордых сынов Родины, товарищ Ким Чен Ын инициировал строительство новой улицы для членов семей павших бойцов, наименовал улицу. И энергично руководил всем процессом строительства, чтобы во всех элементах сооружений отражена искренность нашей партии и государства в отношении родственников павших бойцов.







Блестящий вид своеобразной архитектурной группы, где многоэтажные и малоэтажные жилые дома, в которых в совершенстве обеспечены пластичность, художественность, практичность и удобство, идеально гармонируют с общественными зданиями, включая торговые и сервисные сооружения, в миниатюре показывает благородный моральный долг и пламенную любовь нашей партии, стремящейся выдвинуть на пьедестал славы не только героев, которых уважает вся страна, но и их родных, обеспечить им счастливую жизнь на Родине, которую ценою жизни защитили павшие бойцы.



15 февраля состоялась церемония завершения строительства улицы Сэбер.



На месте церемонии царили восторг и радость воинов-строителей, которые в поддержку замысла и воли ЦК партии построили замечательную новую улицу, и членов семей павших бойцов, которые будут вселяться в новые жилые дома при благословении всей страны.



Уважаемый товарищ Ким Чен Ын присутствовал на церемонии.



Товарища Ким Чен Ына встретили командиры войск зарубежной операции КНА.



Товарищ Ким Чен Ын тепло встретился с командирами, поздоровался с ними и передал боевой привет всем офицерами и солдатам войск зарубежной операции.



Все участники бурным ликованием приветствовали великого отца, который с пламенным чувством кровных уз высоко выдвигает героев войны и членов семей павших бойцов на пьедестал славы и открывает новую историю благородной любви и морального долга.



В церемонии приняли участие руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, члены центрального руководящего органа партии, члены семей павших бойцов, бойцы зарубежной военной операции, солдаты и офицеры саперного отряда, командиры Министерства обороны, военнослужащие частей Народной Армии всех уровней, строители, преподаватели, сотрудники и воспитанники революционных училищ, жители города Пхеньяна.



Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил с речью в честь завершения строительства.



Товарищ Ким Чен Ын выразил чувство хлынувшего волнения от наступления знаменательного дня, когда в отражение горячего желания Родины-матери улица Сэбер запечатлевается как новый адрес в нашей столице, и сказал, что завершение строительства улицы с названием "Сэбер", которое уже нашло свое место в глубине сердца у всех как символ блестящей жизни бойцов, представляет собой волнующий момент, вписывающий в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, символизирующую величие корейского народа и защитившую священное достоинство и честь.



Товарищ Ким Чен Ын сказал, что улица Сэбер является честью нашего поколения, предметом гордости Пхеньяна, предметом гордости нашего государства, и, желая павшим бойцам бессмертия вместе с сегодняшним завершением строительства, где вечно запечатлеются имена с обликами павших участников войны, выразил горячую искренность с пожеланием, чтобы на этой улице, где покоится дорогой дух и приковывается уважение от всей страны, все время царили только счастье и радость.



Товарищ Ким Чен Ын перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства.



В тот момент раздались бурные возгласы, были запущены торжественные салюты и многие воздушные шары с блестящей красной звездой.



Переданы членам семей павших бойцов ордера на жилплощадь.



Товарищ Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами партии, правительства и ведомств вооруженных сил передал им ордера на жилплощадь от имени ЦК ТПК.



Члены семей павших бойцов со слезами в восторге выразили благодарность милосердному отцу, который с болью на душе и сожалением, что не успел привезти гордых сыновей Родины, создавших поражающую мир чудесную героическую легенду, к родителям, женам и детям, бесконечно оказывает большую любовь и заботу.



Начался концерт, потрясающий улицу Сэбер, над которой развевается Государственный флаг достойной КНДР.



Затронули сердечные струны участников песни, вызывающие безграничное уважение и благородное почтение к павшим бойцам, которые беспрецедентным в армиях других стран мира массовым героизмом и беспримерным самоотверженным духом продемонстрировали на весь мир боеспособность нашей армии и ценою жизни преданно выполнили приказ Родины.



Торжественно прозвучал Государственный гимн КНДР, который наши герои сердцем пели на полях решительных битв, желая вечного процветания нашего государства, и собравшиеся были преисполнены решимостью без остатка проявить патриотический энтузиазм на пути дальнейшего прославления достоинства и чести Родины, которые павшие бойцы защитили ценою жизни.



На улице Сэбер, где в каждых домах проникнута безграничная забота товарища Ким Чен Ына, оказывающего семьям павших бойцов любовь, которую он не успел проявить бойцам-героям, открылась трогательная картина великой любви и чувства долга.



Товарищ Ким Чен Ын встретился с членами семей павших бойцов, которые будут вселяться в новые жилые дома.



Он сказал: по завершении строительства улицы для семей павших бойцов, как правило, вспоминаются лица героев-бойцов, которые, находясь даже при смерти, пожелали расцвета Родины и процветания Пхеньяна. Превратить эту землю, где хранятся их чаяние и душа, в более богатую и красивую, защитить и прославить ее, - вот это наивысшая дань памяти благородной жизни павших бойцов.



Называя их образцовыми патриотами и героями из героев, которые, не думая ни о вознаграждении, ни об отплате, отдали свою бесценную жизнь только за выполнение приказа Родины, товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что до конца отвечать и искренно заботиться о судьбе и жизни родителей, надежно вырастивших их, и жен и детей, которые стали для них силой и опорой, - это естественное призвание и благородная миссия нашей партии и правительства.



Товарищ Ким Чен Ын посетил дом Ким Чон Ок – жены павшего бойца О Тхэ Чхора, где он с отцовской любовью аккуратно осмотрел все комнаты, кухню и др., выслушал впечатление членов семьи от вселения в новый дом.



Он сказал: сильнее будет, наверное, тоска по мужу в замечательном доме, но как можно скорее следует преодолеть печаль и жить счастливо. Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы ее сын, который учится в Мангендэском революционном училище, стал лучшим человеком, как отец.



Затем товарищ Ким Чен Ын посетил дом супругов Мун Рен Мо и Рю Сын Нам, которые посвятили Родине двух сыновей-близнецов. Он сказал, что с этими патриотическими семьями наше государство остается крепким и непрестанно продвигается вперед к богатству, могуществу и процветанию.



Товарищ Ким Чен Ын отметил, что теперь наша партия и правительство полностью позаботятся о семьях павших бойцов, и, желая вечного счастья в хорошем доме, сфотографировался с ними на память.



И в доме семьи павшего бойца Ким Дон Чхуна – дважды героя КНДР он пожелал счастья членам его семьи, которые с волнением от большого счастья выражают благодарность.



Товарищ Ким Чен Ын сказал: теперь члены семей павших бойцов будут жить в столице и первыми наслаждаться жизнью на красивой Родине, и, кажется, чуть заживает рана на душе. Павшие герои, создавшие во имя вечного процветания и могущества нашего государства великие подвиги, которые навеки будут запечатлены на скрижалях истории, и члены их семей заслуживают наивысшей оценки и уважения со стороны Родины и народа.



Товарищ Ким Чен Ын неоднократно подчеркивал, что руководящие работники партийных органов и органов власти должны считать преимущественные и льготные меры в отношении членов семей павших бойцов важным политическим вопросом и последовательно принимать их, также постоянно обращать глубокое внимание на их жизнь, чтобы они не чувствовали ни малейшего неудобства.



С течением времени улица Сэбер, где царит чувство кровных уз великого отца, все еще оживилась.



Члены семей павших борцов, которые стали хозяевами новой улицы, осмотрели свое счастливое гнездо.



Осматривая новые жилые дома, где созданы все условия жизни на наивысшем уровне, они всеми фибрами почувствовали, как велики забота Маршала и любовь нашей партии.



Улица Сэбер – сгусток вечной благодарности и почтения нашей партии и народа героям-участникам зарубежной военной операции будет из поколения в поколение ярко сиять вместе с ее бесценным названием, передавая новую легенду любви и долга в великую эпоху Ким Чен Ына.



***



Речь товарища Ким Чен Ына на церемонии завершения строительства улицы Сэбер



Пхеньян, 16 февраля. /ЦТАК/-- Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 15 февраля выступил с речью на церемонии завершения строительства улицы Сэбер.



Ниже следует полный текст речи.



Сегодня в этом месте собрались члены семей павших героев, бойцы-участники зарубежной военной операции, бойцы саперного полка.



Присутствуют также генералы, офицеры и солдаты частей разных ступеней Народной Армии, в том числе командиры Министерства обороны, преподаватели, сотрудники и курсанты революционных училищ, строители, принявшие участие в строительстве улицы Сэбер, и жители города Пхеньяна.



Товарищи!



Завершилось строительство улицы Сэбер, привлекавшее к себе теплые чувства и полные уважения взоры народа всей страны, и наступил знаменательный день, когда запечатлевается новый адрес в нашей столице.



Новая улица, возведенная в отражение горячего желания Родины-матери увековечить бесценную жизнь лучших сыновей, отдавших самое дорогое и защитивших самое священное, ждет момента встречи с дорогими хозяевами.



Мы так торопились и ждали этого дня в надежде на то, что ускорение его прихода хоть на сутки в какой-то мере станет утешением, но, стоя на этом месте, я испытываю прежде извинение, нежели радость.



Позвольте мне еще раз выразить самое глубокое уважение достойным гордости нашим павшим героям и передать всем членам их семей – хозяевам новой улицы слова утешения и благодарности от имени генералов, офицеров и солдат нашей армии, жителей города Пхеньяна и всего народа страны.



Также выражаю глубокую благодарность столичным строителям, военнослужащим Народной Армии, работникам и трудящимся соответствующих отраслей, которые с безграничным чувством уважения и морального долга перед нашими героями успешно завершили строительство улицы Сэбер.



Товарищи!



Сейчас на этом месте царит тихое и торжественное чувство, которое отличается от всех эмоций, которые мы испытывали перед архитектурными сооружениями, построенными во всех уголках Родины.



Название улицы "Сэбер" уже нашло свое место в глубине сердца у всех как символ жизни бойцов, которые, откликнувшись на зов Родины, совершили неоценимые весом всей жизни подвиги на поле боя далекой чужбины и до последней минуты жизни проявили беспримерное мужество.



Событие сегодняшнего дня представляет собой волнующий момент: он запечатлевает в истории Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, символизирующую величие корейского народа и защитившую священное достоинство и честь.



Улица Сэбер – это честь нашего поколения, а также предмет гордости Пхеньяна, предмет гордости нашего государства.



Дорогие члены семей павших героев!



С построением этой улицы павшие герои стали находиться близко от теплоты родного чувства, по чему они так скучали на далекой чужбине, от дома родных.



Я буду весьма рад, что на этом месте вы, в каждый день, в каждую минуту ощущая чувство родных и по праву гордясь своими лучшими сыновьями, мужами и отцами, будете счастливо жить из поколения в поколение.



Боевые соратники, прошедшие вместе с павшими героями путь кровопролитной борьбы, члены семей военнослужащих Народной Армии, провожавшие любимых сыновей, дочерей и мужей на защиту Отечества, члены семей офицеров, а все люди этой страны будут радоваться сегодняшнему завершению строительства улицы и от всей души желать, чтобы хозяева новой улицы жили счастливо за жизнь павших героев, не вернувшихся с поля боя.



Партия и правительство будут принимать все возможные меры так, чтобы любимые родные, которых павшие герои представляли бы себе на более процветающей Родине, вели гордую и плодотворную жизнь в поле государственных привилегий и внимания всего общества.



Желаю, чтобы на этой улице, где покоится дорогой дух и приковывается уважение от всей страны, все время царили только счастье и радость.



Это будет оправданием ожиданий тех, кто ушел от нас.



Товарищи!



На этой улице мы высоко подняли достойный Государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики.



Это есть Государственный флаг, с которым в груди наши бойцы вошли в огонь и воду, это есть государственный стяг, под полотнищем которого лучшие сыны вернулись на Родину.



Его яркий свет и бурно развевающийся стяг, передавая высокий дух и биение сердец павших героев вместе с сильным дыханием красивой и процветающей столицы – Пхеньяна, будут желать великой Родине только вечной славы.



Та же минута, когда теперь разрежется красная лента в честь открытия новой улицы, будет вписана в историю славной страницей, где вечно запечатлеются имена с обликами павших участников войны.



Вечная память гордым сынам Родины!



Благодарю. Источник - ЦТАК

